Crece la oposición en EE.UU. por la construcción de centros de datos

La carrera por financiar el auge de los centros de datos en Estados Unidos está obligando a los bancos y gestores de activos a afrontar un riesgo adicional: la oposición política y de la comunidad.

Una serie de proyectos se han topado con obstáculos o se han enfrentado a oposición, lo que exige un mayor nivel de análisis por parte de bancos y entidades financieras que evalúan oportunidades. Altos ejecutivos bancarios declararon a Reuters que están examinando detenidamente las preocupaciones de la comunidad, al momento de evaluar los préstamos para proyectos, y se inclinan por aquellos ubicados en estados más abiertos a los centros de datos. Aun así, mantienen su interés en invertir o financiar este sector en auge.

“Principalmente me fijaré en dos cosas. Una es la preparación del proyecto... el segundo aspecto que busco es la solvencia crediticia del mismo”, dijo Karen Fang, directora global de infraestructura y finanzas sostenibles de Bank of America, y agregó: “La preparación implica contar con todos los permisos y aprobaciones necesarios, así como con el apoyo de la comunidad que vivirá en los alrededores”.

Gobiernos, organismos reguladores y ciudades de todo el mundo están tomando cada vez más medidas para congelar, restringir o prohibir la construcción de centros de datos. Los centros de datos, que se utilizan para el almacenamiento en la nube y el procesamiento de inteligencia artificial, han generado preocupación en todo el país entre los residentes de las zonas aledañas, quienes se quejan del ruido, el aspecto y les preocupan las facturas de electricidad más altas y el elevado consumo de agua.

Los bancos llevan a cabo una exhaustiva diligencia debida antes de financiar proyectos de infraestructura de IA, que incluye revisiones técnicas, ambientales, de zonificación, de tasación y de seguros. Ante la fuerte oposición, los prestamistas temen perder tiempo en proyectos que podrían no salir adelante o sufrir retrasos, lo que los lleva a analizar las propuestas con mayor detenimiento. Según una fuente bancaria, las preocupaciones de la comunidad forman parte de las evaluaciones de riesgo crediticio para los centros de datos.

Ante la fuerte oposición, los prestamistas temen perder tiempo en proyectos que podrían no salir adelante o sufrir retrasos, lo que los lleva a analizar las propuestas con mayor detenimiento IM Imagery - Shutterstock

“La cantidad de trabajo que implica obtener un préstamo bancario para uno de estos proyectos es considerable”, dijo Kevin Curtin, director de banca de inversión en infraestructura de IA en JP Morgan, y agregó: “La formalización del contrato de crédito es solo el comienzo. Durante toda la construcción, los desarrolladores deben demostrar continuamente que el proyecto cumple con los convenios financieros y los requisitos de seguimiento acordados con los prestamistas antes de cada desembolso.”

La directora financiera de Morgan Stanley, Sharon Yeshaya, afirmó que la firma es “muy consciente” de los riesgos. “Esta es una industria que requiere mucho capital y depende de él, y estamos aquí para ayudar a nuestros clientes a obtener, sindicar y suscribir esas necesidades de capital, y a encontrar maneras de mitigar los riesgos”, declaró.

Una fuente de una empresa de capital privado afirmó que los prestamistas tienen en cuenta la opinión de la comunidad al evaluar los riesgos de un proyecto, y que las aprobaciones y los permisos siguen siendo fundamentales antes de que pueda avanzar la financiación.

Riesgos del proyecto

En el primer trimestre de 2026, al menos 75 proyectos por un valor aproximado de US$130 mil millones se enfrentaron a la oposición local, según la firma de investigación Data Center Watch. Las grandes empresas tecnológicas invertirán más de US$6 billones en IA hasta 2030, una cifra muy superior al capital destinado a la infraestructura de internet durante la burbuja de las puntocom, según las previsiones de Goldman Sachs.

Según otra fuente bancaria, los bancos suelen iniciar las conversaciones para financiar un proyecto al menos un año antes de que comience la construcción y mantienen conversaciones periódicas con los promotores a medida que avanza el proyecto, lo que significa que los problemas con los proyectos pueden suponer una pérdida de tiempo y energía al tener que realizar una debida diligencia adicional.

Los bancos participan en varios proyectos que requieren la intervención de la comunidad. Por ejemplo, JPMorgan y Morgan Stanley gestionaron la venta de bonos por valor de US$12.300 millones para BlackRock -socio de Meta en un proyecto de centro de datos en El Paso, Texas, según un documento de términos consultado por Reuters-. Ahora bien, algunos residentes, se oponen al proyecto. JP Morgan, Morgan Stanley y BlackRock declinaron hacer comentarios, mientras que Meta afirmó que la empresa está colaborando activamente con los residentes, los líderes de la ciudad y las organizaciones locales.

Según una fuente cercana al asunto, QTS, operador de centros de datos propiedad de la firma de capital privado Blackstone, no solicitó financiación bancaria para su proyecto de centro de datos Prince William Digital Gateway en Virginia, ahora cancelado. El proyecto había enfrentado una fuerte oposición local. QTS declinó hacer comentarios.

En el primer trimestre de 2026, al menos 75 proyectos por un valor aproximado de US$130 mil millones se enfrentaron a la oposición local Cushman & Wakefield

Según NPR, empresas como Morgan Stanley y KKR Capital Markets figuraron entre los principales organizadores de una línea de crédito de US$9700 millones para CyrusOne, operador de centros de datos con sede en Dallas, que se enfrenta a la oposición de los residentes a su centro de US$500 millones en el condado de Sangamon, Illinois. CyrusOne afirmó contar con la financiación necesaria para el proyecto, sin ofrecer detalles. Según una de las fuentes, existen salvaguardias para los financiadores, ya que parte del crédito solo podrá utilizarse para nuevas construcciones si se cuentan con todos los permisos y contratos de arrendamiento vigentes. Morgan Stanley y KKR declinaron hacer comentarios.

Bank of America, uno de los mayores prestamistas estadounidenses para empresas relacionadas con la IA, también actúa como agente estructurador y asesor financiero de Related Digital, la empresa desarrolladora de un complejo de centros de datos de US$16.000 millones en Saline Township, Michigan, diseñado específicamente para Oracle. El proyecto ha enfrentado oposición por parte de los residentes, pero sigue adelante. Bank of America declinó hacer comentarios.

Contabilización del riesgo

Un alto ejecutivo bancario de una entidad crediticia extranjera afirmó que los inversores se sienten cada vez más cómodos valorando los posibles riesgos de cancelación, dado que se prevé que la demanda de capacidad informática se mantenga elevada.

Para intentar disipar las preocupaciones, los operadores de centros de datos están tratando de anticiparse a los problemas al proponer proyectos, considerando medidas como la construcción de sistemas de generación de energía en las propias instalaciones.

“Muchas empresas que construyen nuevos centros de datos de IA están tratando de abordar estas preocupaciones”, dijo Rajat Rana de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP.