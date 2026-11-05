OpenAI asegura que las consultas en ChatGPT ya equivalen al 20% de las búsquedas en Google

OpenAI ha compartido el rápido crecimiento que está experimentando ChatGPT, cuyo volumen de consultas de búsqueda actual es equivalente al 20% de consultas que se realizan a través de Google, lo que revela cómo cada vez más usuarios acuden al chatbot para resolver sus búsquedas.

La compañía dirigida por Sam Altman dice que cuenta actualmente con 1200 millones de usuarios activos semanales en su servicio de ChatGPT, tras alcanzar la cifra de los mil millones de usuarios activos en agosto y sumar alrededor de 200 millones durante los últimos dos meses de septiembre y octubre.

Este crecimiento también se deja ver en el uso de las herramientas de ChatGPT, dado que los usuarios crean alrededor de 1500 millones de imágenes semanales con la plataforma. Además, también se está ampliando el uso de su modo de voz, que cuenta actualmente con 250 millones de usuarios activos semanales.

Cada vez más usuarios acuden a ChatGPT para resolver sus búsquedas, indicó OpenAI Ju Jae-young - Shutterstock

Así lo ha dado a conocer el responsable de producto para el consumidor de ChatGPT, Adam Fry, en un encuentro con la prensa recogido por Big Technology y The Verge, donde, sobre todo, ha subrayado el crecimiento del uso del chatbot para realizar consultas, alcanzando el equivalente a aproximadamente una quinta parte de las búsquedas que se realizan en Google.

Concretamente, Fry ha explicado que consideran como consulta de búsqueda cualquier cosa para la que un usuario habría acudido tradicionalmente a un motor de búsqueda tradicional, pero que ahora decide buscar en ChatGPT. Es decir, cualquier interacción que resulte en una búsqueda web por parte del asistente de IA.

Así, ha especificado que el volumen de consultas de búsqueda que se realizan a través de ChatGPT es igual al 20% de las búsquedas que se realizan en Google. Por poner esta cifra en contexto, según ha recordado The Verge, el CEO de Microsoft Satya Nadella indicó en 2023 que Bing representa alrededor del 3% de la cuota de mercado de los motores de búsqueda.

Sin embargo, desde que ChatGPT comenzó a introducir la búsqueda web con SearchGPT en noviembre de 2024, con lo que comenzó a ofrecer respuestas actualizadas con información en tiempo real y enlaces directos a la fuente de información, ha alcanzado un rápido crecimiento en este tipo de uso en alrededor de un año y medio, enfrentándose al gigante tecnológico de Google.

Cabe destacar que, además, OpenAI ha ido mejorando esta experiencia de consultas en ChatGPT de cara a hacerla más fácil para los usuarios. Es el caso de Intelligent UI, una nueva interfaz que responde a las consultas de los usuarios con una variedad de elementos visuales interactivos, como imágenes, gráficos y botones.

ChatGPT cuenta con 1200 millones de usuarios activos semanales Richard Drew - AP

Además, la compañía también está apostando por introducir publicidad en sus servicios de ChatGPT. Por ejemplo, recientemente presentó un nuevo formato de anuncio visual que se mostrará cuando estén en uso las herramientas de generación de imágenes para que los usuarios puedan explorar nuevos productos y obtener más información sobre ellos.

Este nuevo formato se suma a los anuncios que se lanzaron en España en agosto de este año para los usuarios con versión gratuita de ChatGPT, que se muestran al comparar productos, planificar viajes o elegir “software”.

Al respecto, Fry ha compartido a los medios citados que los anuncios “no han afectado negativamente al producto ni al uso del mismo”. De hecho, ha asegurado que “a la mayoría de la gente no parece importarles los anuncios en el producto”.