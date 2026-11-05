Aseguran que Pampita y Martín Pepa ya no están más juntos y revelaron el motivo que habría provocado la separación

A veces, las segundas partes no siempre son buenas. A cinco meses de haber confirmado su reconciliación, Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa se habrían separado nuevamente. Fue Yanina Latorre, en Sálvese quien pueda (América TV), quien dio detalles de la ruptura y reveló los motivos que lo habrían llevado a él a ponerle punto final al noviazgo.

“Voy a contar una separación que, obviamente, me la van a desmentir o se van a enojar”, sostuvo la conductora el miércoles 4 de noviembre al inicio de su programa. Luego de algunas especulaciones, finalmente reveló que se trataba de Ardohain y Pepa: “Hace 15 días que está separada”. Dijo que el polista regresó a la Argentina tras finalizar la temporada de polo y que en estos momentos seguiría en el país.

Según Yanina Latorre, Carolina Ardohain y Martín Pepa se habrían separado nuevamente (Foto: Redes Sociales)

“Él la habría dejado por la misma situación de las últimas crisis, la distancia y la intensidad de ella. Viste que es casamentera, se quiere casar enseguida”, detalló Latorre. “Me dicen que Pampita está triste, que no quiere que todavía se sepa porque tiende a querer arreglarse porque no se acabó el amor. Está todo bien y, sobre todo, ella está bien. Es lo mismo que pasó la última vez, que después ella lo convenció”, siguió y comentó que la modelo “aspiraba” a que pudieran estar juntos en Punta del Este durante el verano.

Latorre dijo que no se comunicó con Pampita, pero sí con allegados a ella y también al polista. “Todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados por lo mismo de siempre. Distancia, agendas laborales y el entorno de él me dice que ella es muy intensa, por no decir insoportable”, sentenció.

La modelo y el polista se habrían separado hace 15 días, por la distancia y cuestiones de agenda (Foto: Instagram @pampitaoficial)

En septiembre, la modelo había hablado con LAM (América TV) sobre su relación con Pepa. “Sin darnos cuenta, ya vamos a cumplir dos años y la verdad que bastante bien. Fuimos viviéndolo como nos iba saliendo. Ninguno de los dos había tenido una relación a distancia. Fue una experiencia nueva para los dos, pero lo sorteamos bien, perduramos en el tiempo”, sostuvo. En ese sentido, reconoció que lo más difícil para ella era no tener a su novio en el “día a día”, pero que, a pesar de esto, ambos estaban seguros de su relación y de su deseo de seguir juntos: “Intentamos separarnos y no pudimos, así que apostamos a seguir intentándolo”.

Durante la entrevista también le consultaron si proyectaba una familia con Pepa. Ella se mostró dubitativa y reflexionó, con sinceridad, sobre sus experiencias anteriores. “No sé... Yo que aposté tanto al amor toda la vida, ya a esta altura que Dios me diga y sigo lo que me presente el destino. Ya me entregué. Ya hice todo lo que pude toda la vida con el amor y salió mal, así que ahora me dejo llevar. No salió el proyecto de familia como a mí me gusta. Yo soy una romántica”, aclaró y explicó que, para poder pensar en casarse, primero su pareja tenía que vivir en el mismo lugar que ella, algo que, al menos en el futuro cercano, no era una opción.