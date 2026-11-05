Ronnie Wood, en Otro Día Perdido: sus noches de fiesta con Maradona, el elogio para Messi y una zapada bien argentina

“Hoy es más ‘mi público’ de los que han venido hasta ahora... Un público rockero. Hoy hay más varón que nada”, señaló Mario Pergolini, apenas salió al estudio de Otro Día Perdido. Es que este miércoles, el conductor recibió en su programa nada menos que al célebre guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood.

Y ante el griterío del público, señaló: “¡Qué gran país que es este! De hecho ahora están por estrenar una película, un documental que explica un poco la locura stone que hay en la Argentina. Yo lo he charlado con ellos en otro momento... Y ellos también lo hacen muy público esa relación que tienen con el público argentino”.

Wood junto a Mario Pergolini, el conductor de Otro día perdido

“Es muy loco porque lo que nosotros entendemos por un ‘rolinga’ es distinto a lo que es un stone. Pero hay algo que tenemos con la música de los Stones, con ese tipo de cadencia, tenemos una vinculación. El rock argentino tiene algo del rock stone que no es un rock muy sofisticado, muy elaborado”.

Para escuchar la entrevista hubo que esperar hasta las 23:30. El músico apareció bailando, con su cuerpo delgado y su cabellera al viento de siempre y saludó efusivamente y a pura sonrisa a Pergolini y a sus colaboradores, Agustín “Rada” Aristarán y Evelyn Botto.

En ese momento, el público empezó a corear una melodía que él conoce de memoria: no fue la de uno de los éxitos de su banda, fue el típico “olé, olé, olé” con el que el público argentino suele homenajear a sus ídolos en los recitales. Sin perder la sonrisa, Wood empezó a cantar él también y se mostró agradecido por el recibimiento.

“Extrañé Argentina. Es genial estar de regreso”

“Extrañé Argentina. Es genial estar de regreso”, aseguró cuando el público dejó de corear “¡Vamos los Stones!“. ”La relación de los argentinos con nosotros es fantástica, realmente. Y no quiero que pase tanto tiempo hasta que nos volvamos a ver. Pero bueno, con los Stones nos estamos tomando un poco de tiempo, un poco de tiempo libre. Entonces, pensé: ‘No puedo dejar que pase tanto tiempo. Tengo que mantener los dedos en movimiento para la guitarra y también mi voz en movimiento“, agregó.

“Ya tenía agendado esto hace un tiempo y se está haciendo realidad. Fui entrando en calor en San Pablo y ahora es el verdadero show que va a ser esta semana”, continuó el guitarrista, que se presenta este viernes en el Movistar Arena.

En relación a cómo organizó esa gira, en la que presenta su último disco en solitaro, Fearless: Anthology 1965–2025, un álbum doble recopilatorio lanzado a fines de 2025 para celebrar sus 60 años de trayectoria, Wood señaló: “Tengo suerte porque tengo una gran cantidad de bandas con las que he tocado. El los últimos sesenta años he tocado con todos: con The Byrds, mi primera banda, The Jeff Beck Group, mis discos solistas, lo que hice con Rod Stewart, The Faces, y todo lo que hice con los Stones. Así que puedo agarrar un poco de aquí, un poco de allá”.

Y precisó: “Tengo canciones como ‘It’s Only Rock and Roll’, que escribí con Mick [Jagger] hace bastantes años, ‘I Can Feel the Fire’, y canciones que también escribimos juntos en los setenta. Cosas como ‘Ooh La La’, que escribí con Ronnie Lane, ‘Am I Grooving You’, canciones con Freddie Scott. Muchas canciones diferentes y las maravillosas vocalistas mujeres Shannon O’Hays, que encarnó a Tina en el musical de Brodway; ella canta ‘River Deep’. Tengo también a la maravillosa Imelda May, de Irlanda, y ella canta ‘Remember Walking in the Sand’. Canciones realmente extraordinarias de mi pasado”.

“También hay canciones como ‘Hey Negrita’, que hice con los Stones, ‘Flying’, también de The Faces, pero hay tanto material del que elegir que es muy difícil tomar decisiones”, reveló luego sobre cómo confecciona los setlist para cada show. Y explicó: “En realidad hay como un plan, como una preconstrucción de cada espectáculo. Pienso en el público que quizás ya vio el show antes y se va construyendo para que tenga sus puntos altos, sus puntos más tranquilos, con las primeras canciones que compuse en mi primer disco solista, como ‘Mystifies Me’, que es una canción que quiero mucho”.

En cuanto a los que considera puntos altos, señaló a ‘Stay With Me’. “Además toco la armónica”, anunció, antes de pararse y mostrarle a la cámara y al público presente ese talento. Después, recordó: “Mi papá también tenía siempre una armónica en el bolsillo de la camisa”. Luego de que Botto le señalara que, a su lado, la banda residente del programa tenía guitarras que podía tomar prestadas, Wood se dejó llevar por el entusiasmo del público y caminó rápidamente en esa dirección.

Durante la entrevista, Ron Wood se animó a una zapada al ritmo del clásico cantito del público argentino "olé olé olé"

“Tengo una púa” y tomó una guitarra acústica para improvisar junto a la banda una melodía para el clásico “olé olé olé”, que fue acompañada a gritos por el público. “Gracias, chicos”, dijo antes de estrecharle la mano a cada uno de los músicos.

Pergolini, luego, le contó que estuvo recientemente en Londres y visitó una exposición con sus pinturas. “¿Le estás poniendo mucho a la pintura, no?“, preguntó. ”Sí, tengo una muestra que empieza el mes que viene en Alemania, en Stuttgart. Si alguien justo anda por ahí en los próximos seis meses puede ir a visitarla, pues estará en un museo. Veo que están mostrando algunas de mis pinturas en la pantalla".

“Pinto desde que tenía tres años", reveló el guitarrista

“Pinto desde que tenía tres años. Mi primer recuerdo es de cuando tenía cuatro. Mis hermanos eran también artistas y músicos. Eran diez años más grandes que yo, y pensaba: ‘Si ellos pintan, yo también voy a hacerlo. Si ellos tocan, también’. Uno era baterista y el otro cantante y guitarrista (...). Toda mi vida estuvo en mi sangre pintar y tocar”, rememoró.

Sobre sus inicios como bajista, explicó: “Al principio tocábamos a dos guitarras, y Jeff Beck me preguntó si me molestaría tocar el bajo. Yo tenía 20 años. Antes, de hecho, empecé cuando tenía 15 o 16 con mi primera banda. Y por primera vez me subía al escenario a los 7 años con mi hermano y su banda de skiffle, que se llamaba Candy Sison Skiffle Group. Toqué la tabla de lavar. Ese fue mi primer instrumento, y la batería”.

El público dentro del estudio se mostró muy efusivo durante la entrevista

El músico, que se declaró amante del rock y aseguró que lleva el blues en su corazón, también reflexionó sobre el presente de esos dos géneros. “Hay que tocar en vivo. En mi opinión, no podemos tener música enlatada, música solo grabada. Hay un lugar para todo, por supuesto, para house, rap, lo que sea, pero creo que una buena banda en vivo es muy difícil de encontrar hoy en día. Y a la gente le sigue gustando escuchar a un baterista, a un bajista, a un verdadero guitarrista y las voces en vivo. Les gusta escucharlos en vivo, con los errores. Eso es el rock, eso es el blues y es todo tipo de música expresiva. Es como con la pintura: expresionismo, impresionismo o realismo. Es como tirar los colores en un lienzo en blanco”.

Al comparar el universo musical actual con el de sus comienzos, Wood recordó: “Cuando yo era joven había muchas bandas que competían entre sí. Y todas se respetaban unas a otras. Estaban los Stones, los Beatles, los Kinks, todo tipo de bandas y podíamos tener a Jimi Hendrix, por ejemplo, que salía de la nada de repente en Seattle. La sensación, en los setenta, era de camaradería, y todos tratando de elevar la vara y mejorar”.

En cuanto a su permanencia en la mítica banda inglesa, Wood fue claro: “Siempre pensé que iba a estar ahí todos estos años. Y cuando estaba, de hecho, estudiando, deseaba ser parte de esa banda. Esa era la única cosa que yo quería. Y bueno, estuve en el momento correcto en el lugar correcto, y bendecido por el poder supremo”. Y ante el estallido de la gente que estaba presente en el estudio, agregó: “Y ustedes son el mejor público del mundo para compartir esta alegría”.

Luego, Pergolini le pidió que recordara su encuentro con Diego Maradona. “Éramos compañeros, compinches. Nos íbamos de fiesta juntos. Él me decía ‘Diego’ y yo le decía ‘Ronald’. Nos intercambiábamos los nombres y bailábamos. Nos comunicábamos a través del lenguaje de la música. Tuvimos varias noches juntos. Y después nos olvidamos de todo lo que había pasado, por supuesto”.

"Éramos compañeros, compinches. Nos íbamos de fiesta juntos", dijo el músico inglés sobre Diego Maradona

También tuvo palabras elogiosas para con Lionel Messi: “Me encanta ver a un artista y él es un artista. No lo conozco personalmente, pero hay un respeto mutuo, sin dudas. Me encanta ver a la gente talentosa”.

Cuando Pergolini le recordó su llamado durante la pandemia a prestar especial atención a las personas con adicciones que, como el resto, debían permanecer encerradas durante la cuarentena, indicó: “Me gusta difundir un mensaje de esperanza, en realidad, entre aquellas personas que veo que están sufriendo. Además, yo tuve que luchar contra un cáncer de pulmón y contra otro cáncer. O sea, sobrevivir al cáncer dos veces, durante la pandemia y después. Todo empezó en 2017, con el de pulmón. Ese me lo extirparon. Y después, el de células pequeñas en 2020. Y recién hace un par de meses me dijeron : ‘Te damos de alta. Ronnie, no tenés más cáncer y no te queremos ver de nuevo’”.

"Yo tuve que luchar contra un cáncer de pulmón y contra otro cáncer. O sea, sobrevivir al cáncer dos veces, durante la pandemia y después"

Botto quiso saber, entonces, cómo era su rutina. “No pienso mucho, la verdad. Como este programa: no lo planeamos, nos gusta este tipo de intercambios. Tengo un momento en el que quiero tomar café, tempranito a la mañana, después me tomo varios cafés más, un buen desayuno, y eso en realidad es lo principal para estar listo para el día. Y después puedo saltearme el almuerzo, de hecho no como demasiado. Unos jugos verdes. Tengo algunas costumbres de ese estilo. Y cereales. Y de vez en cuando carne, un bife. No soy vegetariano pero me gusta mucho comer verduras”. El músico explicó que en ningún momento sintió miedo y recordó que lleva sobrio 16 años. “Ahora me drogo con vida”, señaló.

Por último, se refirió a la banda que lo acompaña en la gira, junto a la que se presentará este viernes en el Movistar Arena. “Tengo tanta suerte de tener al bajista original de los 70, Willie Wicks, que me lo dio Donny Hathaway y tocaba con Aretha Franklin también. Con la batería hacen un dúo extraordinario. Tengo a Newmark, que viene de Sly and the Family Stone, con mucha trayectoria y mucho funk. También a Johnny Leshell, que toca la otra guitarra; él toca con Taj Mahal desde hace muchos años. Andy Wallace en teclados, que tiene también mucha experiencia a pesar de ser joven. Y a las dos vocalistas. Ellas dos me ayudan a poder proyectar la voz. Me encanta cantar, y ellas hacen que yo navegue en un barco difícil, que yo navegue en el mar”.