Por qué bitcoin cayó casi 20% en un mes y roza los US$70.000

El “oro digital” volvió a retroceder y ya muestra una caída de casi un 20% en su precio en los últimos 30 días. A las 17hs de este martes 3 de febrero, bitcoin cotiza a US$74.955, aunque alcanzó los US$73.000 tan solo una hora antes.

Entre las principales causas de la baja, según la plataforma Coin Market Cap, figuran motivos geopolíticos, como el aumento de tensiones entre EE.UU. e Irán -la baja del activo coincide con la intención de Irán de cambiar el formato de las próximas negociaciones nucleares con EE.UU., lo que aumenta la incertidumbre geopolítica- y la caída pronunciada en acciones tecnológicas, como Shopify y Salesforce, que descendieron entre un 7% y 12%.

Estos sucesos provocaron un movimiento de aversión al riesgo y una consecuente venta de criptomonedas, que arrastraron al bitcoin hacia la baja. En palabras de la analista financiera Mariel Lang Saez, bitcoin está moviéndose en la misma dirección que los mercados tradicionales, “lamentablemente Wall Street dirige la orquesta”.

En segundo lugar, es importante resaltar que han habido recientes movimientos institucionales de bitcoin, que también influyeron en el ánimo de los inversores. Los datos de Coin Market Cap muestran que BlackRock depositó bitcoin y ethereum por un valor de US$671 millones en Coinbase Prime el 3 de febrero, lo que marcó su mayor transferencia de criptomonedas en 2026 hasta ahora.

“Grandes depósitos en exchanges suelen anticipar ventas, aumentando la oferta inmediata en el mercado”, explica la plataforma, y agrega: “Cuando instituciones como BlackRock distribuyen activos, indica falta de confianza a corto plazo, lo que puede motivar a otros grandes poseedores a hacer lo mismo y generar un impulso bajista sostenido”.

Vale recordar que, unos días atrás, bitcoin ya había mostrado un descenso importante, entre otras razones, por la fuerte salida de fondos institucionales. En concreto, registró el mayor retiro de estas posiciones de bitcoin en 2026 -salidas de US$817 millones en ETF de BTC-. Estas ventas estuvieron lideradas por gigantes como BlackRock (-US$317 millones) y Fidelity (-US$168 millones).

Bitcoin bajó casi un 20% en el último mes Foto: Pexels

Por último, la caída de las últimas horas también se explica por niveles técnicos rotos que aceleraron la tendencia bajista. En concreto, “el índice Crypto Fear & Greed alcanzó 17, indicando miedo extremo, su nivel más bajo desde noviembre de 2025″, indica Coin Market Cap. Esto suele provocar ventas por pánico que, a su vez, crean un ciclo negativo: la ruptura por debajo de medias móviles clave ($83,100 y $89,500) activó órdenes automáticas de venta y confirmó una estructura bajista, llevando a más ventas técnicas.

Una tendencia semanal

La caída de bitcoin del último día confirma una tendencia bajista de este activo en la última semana. El jueves 29 de enero bitcoin ya había mostrado una baja abrupta -del 7% en relación a 24 horas antes- cuando llegó a cotizar a US$81.300, un número que no veía desde inicios de abril del año pasado, y lejos de los US$90.000 que registraba últimamente.

En ese entonces, los motivos de la baja hablaban también de salidas institucionales y de asuntos geopolíticos, como la nominación de un presidente de la Fed, algo que asustó a los mercados y habría impulsado movimientos de aversión al riesgo, ya que se trata de un candidato favorable a las criptomonedas, pero enfocado en controlar la inflación. En ese sentido, Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, acotaba que “desde hace más de una semana, los mercados globales han estado muy volátiles y con movimientos pronunciados, como reacción a nuevas declaraciones de Donald Trump sobre políticas comerciales y geopolíticas”.