Se lanzó la primera empresa argentina de tesorería bitcoin

Durante 2025, creció con fuerza el número de empresas que mantienen bitcoin en su tesorería y también el número de compañías que se dedican exclusivamente a acumular bitcoin. Dentro de poco, esta última posibilidad se abrirá también en la Argentina, ya que un grupo de emprendedores creó la primera bitcoin treasury company del país (compañía de tesorería en bitcoin), que cotizará en la bolsa argentina (BYMA) y operará bajo la regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Desde su lanzamiento en 2008, bitcoin fue ganándose poco a poco la confianza del mercado, al punto de que empresas de sectores cada vez más diversos comenzaron a incorporar esta criptomoneda de forma total o parcial como parte de su estrategia de tesorería. Según datos que expuso Diego Casanova, de Southpow Media, en Labitconf, a noviembre de 2025 existían unas 200 compañías cotizando en bolsa y que, en conjunto, poseían más de un millón de bitcoins. Algunas como resguardo de valor y otras aplicando estrategias más activas para generar rendimiento de bitcoin.

¿Cuál es la novedad de la empresa argentina que acaba de anunciarse? Zonda Bitcoin Capital es la primera empresa pública (que cotiza en la bolsa de la Argentina) que implementa una estrategia de tesorería centrada en la acumulación de bitcoin (BTC). Con el lanzamiento de esta compañía, individuos y empresas podrán ir a la bolsa y, de la misma forma que compran una acción de YPF, ahora podrán acceder a una acción de Zonda Bitcoin Capital, con bitcoin detrás. “Es la primera de un modelo que ya viene siendo muy exitoso en el mundo; los grandes mercados de capitales ya cuentan con una. Nosotros traemos la propuesta a la Argentina, una novedad que viene a revolucionar el mercado de capitales local”, explica Leonardo Rubinstein, fundador y CEO de la empresa.

La estrategia principal de la empresa es la acumulación disciplinada de bitcoin mediante instrumentos financieros regulados, para atesorarlo y poder, en el tiempo, ofrecerle al accionista un rendimiento superior al del bitcoin Foto: Pexels

De esta forma, personas o corporaciones que no tenían posibilidad de adquirir bitcoin por distintos tipos de restricciones -ya sean mandatos de sus fondos o trabas impositivas que las encarecían mucho-, ahora podrán acceder a este activo, comprando una de estas acciones. “Al mismo tiempo, permite sumar al portafolio de inversiones instrumentos sin correlación con la macro y la micro de la Argentina -porque bitcoin es un commodity digital que no tiene nada que ver con lo que sucede localmente-, pero aprovechando las ventajas impositivas locales”, señala Rubinstein.

En relación a esto último, el emprendedor explica que, hoy, quien compra bitcoin de forma directa en el país está sujeto al impuesto a las ganancias de capital que lo grava. Sin embargo, existen varios beneficios impositivos para quienes invierten en acciones argentinas: “Cuando se compra una acción pública en nuestro país, esta se encuentra exenta del impuesto de bienes personales en caso de que suba de precio y se venda”, apunta Rubinstein. En ese sentido, quien compre acciones de Zonda también se beneficiará de estos incentivos fiscales.

Una de las características particulares de este tipo de compañías es que no solo habilitan el acceso a bitcoin a empresas o individuos que antes no podían, sino que buscan dar mayor rendimiento que la apreciación que el bitcoin ya tiene. En palabras de Rubinstein: “Nuestra promesa es que, aunque compres hoy cierta cantidad de bitcoin, en el futuro vas a tener más bitcoin que antes”.

Aunque la nueva compañía argentina ya es pública y cotiza en bolsa, aún no cuenta con acciones disponibles FRIMU EUGENIU

¿Cómo lo hacen? Emiten instrumentos de crédito, que les permiten amplificar el dinero que invierten los accionistas. Ese dinero crece y les posibilita acceder a cada vez más bitcoins. En definitiva, “además de contar con la apreciación de bitcoin en el largo plazo, los instrumentos de crédito permitirán comprar cada vez más bitcoins, por lo que el rendimiento es doble”, acota Rubinstein, quien detalla que, llegado el momento de su ampliación de capital, saldrán a a la bolsa con una guía que detalle cuál es su expectativa de crecimiento de esta métrica de bitcoin por acción.

Aunque la compañía ya es pública y cotiza en bolsa, aún no cuenta con acciones disponibles, ya que resta la aprobación regulatoria de la ampliación de capital por parte de la CNV. En su caso, accederán a bitcoin a través del ETF de BlackRock (IBIT), que cotiza en EE.UU. En otras palabras, no hacen autocustodia del criptoactivo, sino que, tal como lo explica Rubinstein, “la delegan en terceros que se dedican especialmente a esto, que están auditados y que son de clase mundial”.

Modelo de negocio

Las bitcoin treasury companies han despertado cierta controversia en el último tiempo dentro del mundo financiero. Uno de sus grandes referentes, la empresa Strategy, ha recibido críticas por analistas, que han advertido sobre un posible riesgo sistémico que podría desatarse si bitcoin llegara a tener una caída importante en su precio: esto podría obligar a Strategy a liquidar posiciones para cubrir deudas lo que, a su vez, podría desencadenar ventas masivas más amplias en el mercado cripto -aunque Satoshi Nakamoto es considerado el mayor poseedor de bitcoins, a nivel corporativo Strategy lidera el ranking, con más de 712.647 bitcoins, al 26 de enero de 2026-.

Michael Saylor es un empresario estadounidense, cofundador de Strategy

En ese sentido, Rubinstein opina que se trata de críticas exageradas, que no han analizado el balance de cada compañía en particular. Siguiendo con el caso de Strategy, explica que es una empresa pública en USA, que está regulada y auditada y que cuenta con información pública.

“Strategy tiene una estructura de capital muy robusta, el precio actual del bitcoin está muy lejos de valores (menos de US$20.000) que podrían poner presión sobre la solvencia de la compañía y, aun así, el bitcoin no tiene riesgo de liquidación «automática». Como toda compañía operativa tiene riesgos intrínsecos, pero los análisis de posible necesidad de liquidación del BTC están ampliamente exagerados según los datos del balance", opina Rubinstein, quien explica que las adquisiciones de bitcoin en el tiempo se han realizado inicialmente con la emisión de nuevas acciones ($MSTR), luego algo de deuda y, últimamente, con la emisión de acciones preferidas perpetuas (pagan un dividendo pero no “deben” el capital). “La deuda actual de la compañía es de US$$8,2 mil millones, lo que representa un 11% del activo, si se considera el valor del bitcoin más la caja que tienen, un nivel de deuda muy bajo si se lo compara con cualquier compañía de capital intensivo”, agrega el emprendedor.

En el caso de las acciones preferidas que emite, explica que en ellas lo que se debe son los dividendos (no el capital). Agrega que Strategy tiene en reserva más de US$2000 millones que cubren 30 meses de dividendos. Vale agregar que “para que sus pasivos sean iguales que su activo el BTC tendría que bajar significativamente desde el valor actual, unos 75% más, a niveles por debajo de US$20.000. Aun así, dado que los bitcoins de Strategy no están hipotecados, no estaría forzado a venderlos”.

Por último, Rubinstein resalta que, si se evalúa la performance de la acción de Strategy comparada con la del bitcoin desde que comenzó a acumular en tesorería, la acción creció más del 1000% en contraposición a bitcoin, que creció más del 500% en el mismo periodo.

Orígenes de la empresa

Zonda Bitcoin Capital nació luego de la compra del capital accionario mayoritario de Hulytego S.A.I.C. (HULI), compañía que ya cotizaba en la Bolsa de Buenos Aires desde mediados del siglo XX. Con esta adquisición, cambió su razón social y objeto, y se convirtió en diciembre pasado en la empresa actual.

Sus fundadores incluyen bitcoiners con años de experiencia en el mundo de las finanzas. Entre ellos, se encuentra el ya citado Rubinstein, que fue fundador y CEO de ank (Itaú Unibanco) -una fintech con soluciones de pagos digitales-, CEO de OLX para mercados emergentes y antiguo líder de proyectos en The Boston Consulting Group (BCG). Su otro fundador es Pablo Herman, quien fue vicepresidente y cofundador de Swiss Medical Group, empresa que se encargó de hacer expandir, hasta convertirla en uno de los grandes grupos privados de salud de la Argentina.

Ambos emprendedores están convencidos de la fuerza y el potencial de bitcoin: “Si tomamos los últimos cuatro años, el activo creció, en promedio, un 30% anual en dólares”, apuntó Rubinstein y agregó: “Nadie que esperó cuatro años en bitcoin perdió dinero”.