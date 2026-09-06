Detuvieron a Eluney, la viuda negra VIP que ostentaba una vida de lujo en sus redes sociales

Una joven de 21 años fue detenida acusada de participar de un robo bajo la modalidad conocida como viuda negra, luego de una investigación que comenzó con un hombre que perdió el conocimiento tras consumir bebidas en su casa de Pilar y despertó sin dinero ni varios objetos de valor. La pesquisa derivó en dos allanamientos, la captura de otros dos sospechosos y la identificación de dos hombres que permanecen prófugos.

La principal acusada es Lourdes Milagros Rodríguez, conocida en redes sociales como Eluney. La joven fue arrestada por efectivos de la SubDDI de Pilar durante un procedimiento realizado en el barrio María Teresa de Calcuta, en José C. Paz.

En el lugar, los investigadores secuestraron seis teléfonos celulares, $11.700, US$100, un perfume que habría pertenecido a la víctima, prendas de vestir, cuatro frascos goteros de vidrio y documentación de otra persona.

Uno de los posteos de Eluney en redes sociales, en donde exhibía propinas en dólares y una vida de lujo

La investigación comenzó a raíz de un episodio ocurrido el 24 de julio en Pilar. Según consta en la causa, un hombre de 31 años habría contactado a Rodríguez a través de Instagram, donde utilizaba el nombre “Eluney”, y acordó encontrarse con ella en su domicilio.

Después de compartir bebidas, el hombre perdió el conocimiento. Cuando despertó, descubrió que le habían robado dinero en efectivo y moneda extranjera, además de una PlayStation 4, una notebook HP, un teléfono Samsung S25 y las llaves de su vivienda.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir parte de los movimientos posteriores al robo y detectar el vehículo que habría sido utilizado para escapar. Las imágenes también permitieron identificar a la joven y a uno de sus cómplices, así como confirmar un domicilio relacionado con la investigación.

Con esos elementos, la UFI N° 2 de Pilar, con la intervención del Juzgado de Garantías N° 7, autorizó los procedimientos que culminaron en la detención de Eluney.

Eluney, al momento de la detención

Pero la pesquisa no terminó en José C. Paz. El análisis del teléfono secuestrado a la joven permitió detectar otro domicilio de interés, esta vez en Merlo. Allí, los investigadores realizaron un segundo allanamiento de urgencia y secuestraron un teléfono celular y documentación vinculada a uno de los sospechosos.

En las inmediaciones de ese lugar, la policía interceptó un Toyota Etios blanco. En el vehículo viajaban dos hombres: un ciudadano venezolano de 29 años y un joven chileno de 18. El primero quedó detenido, mientras que el segundo fue aprehendido por presunto encubrimiento. Debido a su situación migratoria irregular, también intervino la Dirección Nacional de Migraciones.

Dentro del automóvil fueron encontrados otros dos teléfonos celulares y un documento perteneciente a un ciudadano peruano, identificado por los investigadores como uno de los presuntos autores materiales del robo.

Mientras avanzaba la investigación, los detectives también establecieron que sobre Rodríguez pesaba un pedido de captura activo en otra causa, relacionada con una presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Dos hombres, en tanto, permanecen prófugos y son buscados como sospechosos de haber participado en el robo.