“Usan nuestras caras”: economistas denuncian una estafa que crece en redes sociales

Una nueva modalidad de estafa circula con fuerza en redes sociales: se trata de campañas que utilizan la imagen —foto, voz o incluso videos manipulados con inteligencia artificial— de reconocidos economistas y analistas financieros para engañar a usuarios desprevenidos.

El mecanismo es siempre parecido. A través de una publicación publicitaria, se promete una supuesta oportunidad de inversión y se invita a los interesados a sumarse a un canal de WhatsApp o Telegram. Allí, un supuesto “asesor personalizado” continúa con la operatoria: habla de bonos especiales (como uno presunto de YPF en una plataforma exclusiva) u otros activos financieros con promesas de rendimientos extraordinarios. Muestra supuestas pruebas de éxito, testimonios falsos y crea un clima de urgencia. La víctima termina transfiriendo dinero a una plataforma —muchas veces ficticia— y, a partir de allí, no lo recupera más. La mayoría de la veces apelan a la inmediatez y a la “urgencia”.

Luego, para “liberar” esos fondos se exige una suma adicional. Y si la víctima empieza a dudar, el tono cambia: le advierten que podría haber una denuncia por “lavado de dinero” y mencionan falsos vínculos con organismos reguladores como método de extorsión.

Entre las figuras cuyas identidades fueron usurpadas están Claudio Zuchovicki (BYMA), Marina Dal Poggetto (Eco Go), Carlos Maslatón, Santiago Bulat (Invecq), Damián Di Pace (Focus Market), Martín Redrado (ex BCRA), Ramiro Marra (legislador y director de Bull Market Brokers) y Fausto Spotorno, quienes realizaron un video conjunto en redes para advertir de la modalidad. Las “promociones” aparecen sin mediación en Facebook, Instagram y X.

“Todos los días me avisa gente. No sabés la cantidad de mensajes que llegan”, dice Marra en diálogo con LA NACION. “No solo usaron mi imagen: también mi voz”. Bulat, por su parte, relata: “Me preguntaban por Instagram si era realmente yo. Me mandaban capturas. Una señora incluso me consultó cómo recuperar la plata si ya la había puesto”.

Una de las promociones que denuncian los economistas

Damián Di Pace, otro de los damnificados, advierte: “Estamos muy preocupados. Creemos que la estafa puede ser millonaria. Solo en mi caso, conozco dos personas que perdieron un millón de pesos cada una”. Cuenta que las campañas cambian de activo y formato, pero mantienen el mismo patrón: el de la invitación a esos grupos para seguir con la estafa, utilizando la imagen de alguno de ellos. “Somos 12 los que estamos organizados en un grupo de damnificados. Nos juntamos para tratar de alertar a la gente y frenar esto”. Y subraya: “Lo que más nos preocupa es que se usen nuestras imágenes en campañas pagas dentro de Meta, muchas veces desde cuentas no verificadas”.

En ese sentido, no solo las imágenes afectan a economistas. En los últimos días varios usuarios reportaron que aparecieron imágenes incluso del vocero presidencial Manuel Adorni invitando a “inversiones” similares a las de los referentes económicos.