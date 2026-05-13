Polémica en el Mercosur: se agotó en cuatro días un cupo para exportar miel con arancel cero a la Unión Europea

Una polémica se desató dentro del Mercosur luego de que se agotara en apenas cuatro días el cupo inicial de las supuestas 7500 toneladas de miel con arancel cero para exportar a la Unión Europea en el marco del nuevo acuerdo comercial entre ambos bloques. El debate surgió después de que exportadores de Uruguay y Paraguay cuestionaran el sistema de asignación que terminó favoreciendo principalmente a operaciones de la Argentina y Brasil. En la Secretaría de Agricultura aclararon que la cuota correspondiente al denominado “año 0” no es de 7500 toneladas, sino de 5000 toneladas efectivas, ya que el volumen fue prorrateado en función de los ocho meses de vigencia que tendrá el régimen durante este 2026. A su vez, ese contingente anual fue dividido en tres trimestres, por tanto, solo se venció uno y todavía no está claro qué país lo ocupó.

El primero, que abarca desde la entrada en vigor del acuerdo hasta el 30 de junio, contempló 1402 toneladas y fue este que se agotó. El segundo tramo se habilitará el 1° de julio con un cupo de 1800 toneladas, mientras que el tercero se abrirá el 1° de octubre con otras 1800 toneladas, completando así las 5000 toneladas previstas para este primer período de implementación.

Tras los cuestionamientos surgidos por la rápida utilización del cupo de miel de la región, desde la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) aclararon a LA NACION que el mecanismo aplicado respondió a la falta de un acuerdo previo entre los socios del Mercosur para distribuir el cupo por país. El acuerdo Mercosur-Unión Europea se enmarcó dentro del sistema FIFO [first in, first out] es decir, “el primero en llegar, primero en acceder”, según remarcaron fuentes oficiales. Destacaron que la UE no publica los orígenes, por ende no está claro el origen.

El presidente de la SADA, Lucas Martínez, dijo que los exportadores argentinos ya tenían contratos y documentación preparados antes de la entrada en vigencia del régimen y sostuvo que el mayor volumen exportador de la Argentina, sumado a la alta estacionalidad de los embarques que se dan entre abril, mayo y junio, hizo que los primeros contenedores en ingresar fueran principalmente argentinos y brasileños.

Se agotó el primer cupo de miel sin arancel para Europa y se abrió una disputa dentro del Mercosur DIEGO SPIVACOW / AFV

En rigor, la discusión tomó fuerza días después de que el Gobierno diera a conocer el primer embarque argentino de miel que ingresó a Europa sin pagar el histórico arancel del 17,3%. Fue un envío de 22 toneladas procesadas en Concordia, Entre Ríos, que se convirtió en el primer certificado emitido bajo el nuevo esquema comercial.

Martínez sostuvo que la Argentina cuenta con una estructura exportadora mucho más grande que Uruguay y Paraguay, con envíos anuales que rondan entre 30.000 y 40.000 toneladas hacia Europa, lo que, a su entender, hizo “lógico” que los primeros contenedores en ingresar fueran argentinos y brasileños. Además, remarcó que las negociaciones dentro del Mercosur “no se realizan exclusivamente sobre miel”, sino sobre un “conjunto amplio de productos agrícolas”, por lo que las posiciones de cada país responden a intereses comerciales más generales.

En rigor, el planteo tomó estado público luego de que el periodista uruguayo, Marcelo Gallardo, advirtiera en la red social X, que “el contingente inicial de 7500 toneladas anuales de miel que el Mercosur puede exportar a la Unión Europea con arancel cero se agotó en apenas cuatro días desde la entrada en vigencia del régimen, el pasado 1° de mayo". Según señaló, más del 80% del cupo inicial habría sido utilizado por exportadores argentinos, principalmente de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, mientras que Uruguay y Paraguay apenas lograron concretar operaciones marginales antes del cierre del contingente.

Aunque se desconoce la cantidad exportada por la Argentina con arancel cero, el primer tramo se completó rápidamente con operaciones desde Brasil

En ese contexto, desde Paraguay reclamaron una distribución más equitativa del cupo entre los cuatro socios fundadores del Mercosur y cuestionaron que el sistema de asignación por orden de llegada termine favoreciendo a los países con mayor estructura exportadora y capacidad logística. De acuerdo con lo planteado por sectores apícolas de ese país, Paraguay pidió formalmente que se reserve al menos una cuarta parte del contingente total, equivalente a 1875 toneladas, bajo el argumento de que el actual esquema genera asimetrías dentro del bloque regional.

El Acuerdo Comercial Provisional Mercosur-Unión Europea contempla una ampliación progresiva del volumen habilitado para ingresar sin pagar el arancel histórico del 17,3%. Para 2027, es decir el primer año completo del acuerdo, se prevé un cupo de 15.000 toneladas, mientras que para el segundo se espera que esa cantidad llegue a 22.500 toneladas. Para el tercer año ascenderá a 30.000 toneladas, para el cuarto 37.500 toneladas, hasta alcanzar las 45.000 toneladas anuales en el quinto año del acuerdo y los años subsiguientes.

Martínez señaló que Uruguay puede exportar en un buen año hasta 12.000 toneladas de miel y normalmente destina entre 8000 y 9000 toneladas a la Unión Europea.

En tanto, la Argentina exporta alrededor de 90.000 toneladas de miel por año a nivel mundial, de las cuales cerca de un tercio tienen como destino la Unión Europea, es decir, que se envían allí entre 30.000 y 32.000 toneladas anuales al bloque europeo. Mientras tanto, el principal mercado continúa siendo Estados Unidos, que concentra aproximadamente el 67% de los envíos externos. El consumo interno es muy bajo. El Registro Nacional de Productores Apícolas (Renapa) destaca que en todo el país hay alrededor de 22.000 apicultores, con más de 4.000.000 de colmenas declaradas.

Apícola Danangie, una pyme familiar de Entre Ríos, quedó en la historia al concretar el primer embarque argentino bajo el nuevo esquema comercial

“Uruguay tiene una fuerte presencia de productos agrícolas en el mercado europeo. La otra posición era la de Brasil, que decía que debía hacerse sobre el volumen total exportado de productos agrícolas. Así, cambiaban las cantidades porque Brasil, claramente, no es un gran exportador de miel; exporta un volumen mucho más chico que la Argentina porque históricamente exportan a Estados Unidos. El volumen que quería tomar la Argentina era el volumen que se exportaba a la Comunidad Europea. En síntesis, Brasil proponía tomar todos los productos agrícolas que van a la Comunidad", señaló. Pero como no hubo un acuerdo, hay un formato que se llama FIFO.

“Ya se llegó al cupo y se completó con los contenedores que ya estaban acordados. Es decir, cuando se hizo el trámite de ingreso ya estaba todo acordado con la firma exterior y los primeros contenedores que entraron fueron de Argentina y de Brasil“, sintetizó. Además, agregó que por una cuestión de cantidades tanto productivas como exportables era de esperarse que sucediera.

“No fue que hubo una decisión puntual. La Argentina ya tenía todas las condiciones dadas para hacerlo. No hubo mala intención. Al no haber acuerdo entre los socios del Mercosur, se utilizó este sistema [FIFO] y dio ese resultado. Si Uruguay justo en ese momento hubiera ingresado contenedores, habrían entrado los contenedores de Uruguay, pero entraron primero los de Argentina. Posiblemente en otros productos Uruguay salga mejor posicionado", simplificó.