Ya está disponible Apple Intelligence para el iPhone y la Mac, pero no como la esperabas

Casi dos años después del lanzamiento de ChatGPT, que revolucionó la industria tecnológica en noviembre de 2022, Apple estrena su sistema de inteligencia artificial (IA) generativa. De la mano de las actualizaciones del software de sus dispositivos —iOS 18.1 y macOS 15.1, previstas para este lunes—, llegan ahora las nuevas funciones inteligentes. EL PAÍS ha tenido acceso a ellas antes del estreno y las ha probado a fondo: destacan por su comodidad y facilidad de uso, pero no rivalizan con las espectaculares capacidades que la competencia ha ido lanzando durante la actual carrera por impulsar con IA todo tipo de herramientas tecnológicas.

Cuando el pasado mes de junio Apple Intelligence fue el protagonista indiscutible de la conferencia anual para desarrolladores de software WWDC, el gigante tecnológico californiano lo anunció como una nueva forma de “inteligencia personal”, en lugar de artificial. Destacó la capacidad de entender el contexto personal y combinarlo con modelos de IA generativa para proporcionar funciones inteligentes adaptadas a las vivencias de cada usuario, que Apple promociona junto a sofisticadas habilidades para crear imágenes y emojis únicos, con solo describirlos.

Ninguna de esas funciones estrella está disponible en el estreno del nuevo servicio de inteligencia artificial: este despega con un primer paquete muy reducido de novedades, que llevan la etiqueta de prueba beta y que están lejos de convertir a los dispositivos de la manzana en los más listos de su clase. La mayoría de esas funciones que llegan ahora a los últimos iPhone —solo a los 15 Pro, 16 y 16 Pro— ya están disponibles desde hace tiempo en los smartphones recientes de Google o Samsung y en las apps de Microsoft.

Algunas de las funciones de Apple Intelligence

Por ahora sólo en inglés

De momento, solo tendrán acceso a Apple Intelligence quienes usen sus iPhones, iPads y computadoras Mac en inglés de Estados Unidos. Esta nueva IA se abrirá en los próximos meses a variantes adicionales de inglés, pero no llegará a otros idiomas hasta 2025. Y, aunque puede usarse en muchos países fuera de EE.UU, en teléfonos y tabletas el sistema estará bloqueado en la Unión Europea (UE) mientras no se adapte a la normativa comunitaria correspondiente, la denominada Ley de Mercados Digitales (DMA). Así que, salvo que se use una cuenta estadounidense, la única manera de poder probar desde este lunes esas novedades en la UE será teniendo una computadora de Apple con procesador M1 o superior y actualizando su sistema operativo a macOS 15.1 en cuanto esté disponible.

Los dispositivos capaces de sumar las herramientas de Apple Intelligence

Cómo funciona Apple Intelligence en una Mac

Por tanto, las pruebas realizadas por este periódico se han centrado en esa posibilidad de probar Apple Intelligence en computadoras. Tras realizar esa actualización, cambiar el idioma del Mac —y de Siri— a inglés de EE UU, aparece en Ajustes > Siri la opción de solicitar la activación de Apple Intelligence: entonces se entra en una lista de espera y en solo unos minutos —al menos, durante las pruebas de EL PAÍS— ya pueden usarse las novedades inteligentes. Lo más destacado en esta primera oleada, a la espera de que las funciones más espectaculares lleguen con nuevas actualizaciones, son las herramientas de escritura, que permiten corregir, reescribir y resumir textos. Están disponibles por ahora en apps propias de Apple como Notas, Mensajes, Mail, Safari y también en otros editores de textos como Microsoft Word. Para usar estas funciones basta con seleccionar el texto y escoger en el menú ‘Edit’ la opción ‘Writing Tools’, que también está accesible en el menú rápido que aparece al hacer un clic secundario sobre el texto.

La primera opción que se ve sirve para revisar y corregir textos —en inglés, Proofreading—. En las pruebas realizadas, sugiere precisiones adecuadas a textos periodísticos publicados en inglés por nativos. Eso sí, no deja de ser una nueva interfaz para la revisión de ortografía, puntuación y gramática que tienen las computadoras desde hace décadas. La nueva inteligencia empieza a hacerse más patente y útil con la siguiente opción, para reescribir: sirve tanto para afinar la redacción, haciéndola más clara y directa, como para redactar un texto en lenguaje natural a partir de unas frases telegráficas.

Más funciones de Apple Intelligence en el iPhone

Escribir con ayuda de la IA

A diferencia de otros sistemas de la competencia, para esa reescritura la versión inicial de Apple Intelligence solo permite elegir tres tonos adicionales —amistoso, profesional y conciso—, en lugar de poder precisar el tono con indicaciones concretas sobre para qué se quiere el texto. Y de momento, estas herramientas de escritura asistida con IA tampoco permiten componer un texto desde cero a partir de unas indicaciones. Esas dos posibilidades llegarán con el siguiente paquete de novedades inteligentes —en diciembre, de la mano de las actualizaciones a iOS 18.2 y macOS 15.2—, que integrará ChatGPT para las peticiones más sofisticadas.

Por ahora, una tercera función de las herramientas de escritura permite resumir texto, tanto para acortar un escrito como para ayudar en su lectura y comprensión. Para resumir, hay tres opciones: sintetizar en un párrafo, en un esquema por puntos o en una tabla. En los días anteriores al estreno de Apple Intelligence, la calidad de estos resúmenes variaba entre los diferentes textos escogidos para las pruebas; y, como sucede con otros sistemas de IA generativa, en algunos casos aparecen alucinaciones que pueden llevar a llamativos malentendidos.

El sistema, que lleva unos meses en fase de pruebas, permite valorar los resultados y mandar comentarios a Apple. La impresión general es que estas herramientas de escritura son una ayuda muy práctica para perfeccionar la escritura en un idioma —de momento, solo en inglés de EE.UU.—, tanto si se es nativo como si se tiene una capacidad de expresión más limitada. También, la manera clara y sencilla de implementarlas de Apple promete llevar la IA generativa a muchos usuarios que todavía se mantienen al margen de la revolución tecnológica iniciada con ChatGPT.

Otras funciones que llegan con el estreno de Apple Intelligence son las respuestas inteligentes en Mensajes y Mail, o los resúmenes automáticos de correos electrónicos, mensajes, notificaciones, notas de voz o llamadas. En el caso de Safari, resultan especialmente prácticos y precisos esos resúmenes, que se ofrecen al consultar páginas web —solo en inglés, por ahora— activando el modo lectura. Y en la app Fotos, pueden eliminarse automáticamente objetos o personas o buscar imágenes tecleando lo que se quiere encontrar. De nuevo, en todos esos casos, nada va más allá de lo que ya venían ofreciendo múltiples apps y chatbots de otras empresas que usan IA generativa.

La herramienta Clean Up de iOS 18 en acción: permite seleccionar determinados elementos de una foto y borrarlos; el sistema genera la información faltante e intenta hacerla similar a su entorno para que no se note la edición

Renovar Siri sin perder privacidad

La compañía de la manzana ha admitido, en una reciente entrevista de su vicepresidente de software Craig Federighi, que el estreno de Apple Intelligence es solo un primer paso y que seguirá ampliando el sistema poco a poco. Las prioridades, según Federighi, son más la privacidad y la cautela para ir implementando durante años, de manera correcta y con responsabilidad esta tecnología, que alcanzar lo antes posible a sus competidores en la carrera de la IA. Las novedades que el nuevo sistema trae al asistente de voz Siri son un ejemplo más de esa estrategia en múltiples fases.

De momento, en esta fase inicial Siri tiene un nuevo look, responde también a indicaciones tecleadas —no solo a peticiones habladas—, es capaz de mantener el hilo en una cadena de diferentes preguntas y de entender al usuario si se atasca hablando o cambia lo que dice en mitad de su pregunta. Además, el asistente de voz puede responder a preguntas sobre productos de Apple; es algo que resulta práctico para descubrir cómo se cambian ajustes de la computadora, por ejemplo. Sin embargo, hasta el otoño de 2025 no llegará la nueva Siri, realmente más inteligente, que los usuarios llevan años reclamando. Además de responder a preguntas complejas usando ChatGPT, será entonces —con las actualizaciones a iOS 18.4 y macOS 15.4— cuando Siri sea capaz de entender preguntas personales que Apple ya promociona en sus anuncios, del tipo: “¿A qué hora llega el vuelo de mi madre?” o “¿Cómo se llama la persona con la que tuve una reunión en el Museo de Arte Contemporáneo el mes pasado?”.

Para procesar esas preguntas personales, la IA de Apple ha de usar la información confidencial que manejan las apps de sus computadoras, tabletas y teléfonos. La compañía sostiene que, para proteger la privacidad, el procesamiento se realizará siempre que sea posible dentro del propio dispositivo: en esos casos, ni los datos personales —ni tampoco los textos que ahora ya se pueden corregir, reescribir o resumir— viajarán a servidores como los que usa OpenAI para procesar las preguntas a ChatGPT. Solo para las tareas más complejas, la información será enviada a la nube. Apple ha prometido que, para ello, la información viajará encriptada hasta su nueva Nube de Computación Privada y que nunca se quedará allí almacenada. La pasada semana, el gigante tecnológico anunció que ha abierto ese sistema para que investigadores independientes puedan comprobar su seguridad y que recompensará económicamente a quienes encuentren vulnerabilidades.

Con el estreno de Apple Intelligence comenzará su uso a gran escala, con millones de usuarios, lo que pondrá realmente a prueba en los próximos meses tanto la fiabilidad de las primeras herramientas de IA generativa de Apple como la privacidad de esos procesos. De todos modos, el alcance restringido de este sistema —de momento, solo funcionará en inglés de EE UU; y nunca lo hará en teléfonos anteriores al iPhone 15 Pro— da margen a la multinacional tecnológica a realizar mejoras antes de abrir el sistema en 2025 a nuevos idiomas como español, chino, francés o japonés. A falta de dar a conocer una fecha concreta para esa internacionalización, la empresa tampoco ha comunicado cuándo hará su sistema compatible con la directiva europea. Hasta que eso suceda, los iPhones y los iPads de los usuarios de la UE seguirán teniendo limitado su acceso al nuevo sistema de inteligencia artificial.

Por Francisco Doménech

EL PAIS

