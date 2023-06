¿A qué se debe la reciente disminución del riesgo país?

escuchar

Hasta hace pocos días el riesgo país oscilaba entre 2500 y 2600 puntos básicos (pb); ahora se ubica por debajo de los 2400 pb. ¿Cómo se explica esta mejora?

Definamos el riesgo país de manera simplificada. Un “papelito” que dice que al portador el 31 de diciembre de 2023 se le pagarán US$100 se cotiza hoy en –digamos– US$98, si está firmado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y en US$74, si está firmado por su colega de Argentina. La diferencia se expresa en puntos básicos, que equivalen a la centésima parte de uno por ciento.

El riesgo país representa el riesgo de incobrabilidad de lo estipulado cuando se emitieron los bonos de los diferentes países. Se mide con respecto a Estados Unidos, cuyos títulos públicos son considerados “seguros”.

Pues bien, ¿cómo se explica en esta turbulenta Argentina, en plena campaña electoral, que haya disminuido el riesgo país? No siendo un experto y no habiendo estado al pie del cañón, sólo me queda conjeturar.

Comencemos por despejar el campo operatorio. ¿Habrá ocurrido algún cambio en la metodología de cálculo, de manera que la observada reducción no refleja un hecho real, sino una manipulación operativa? Nos hubiéramos enterado.

Otra posibilidad es que dentro de la actual debilidad políticas Massa y Rubinstein hayan adoptado medidas para mejorar la situación y financiera del país. Tampoco parece; lo que están haciendo no es poco, dentro de las referidas circunstancias, pero difícilmente alcance para explicar una caída del riesgo país.

Queda una tercera explicación. Los tenedores de pesos por una parte y de títulos públicos por la otra están descontando el triunfo de algún integrante de la oposición, están pensando que difícilmente el próximo gobierno sea peor que el actual, y por consiguiente se están comenzando a posicionar antes de que esto sea mucho más claro y, por consiguiente, el precio de los activos aumente todavía más.

La vida no tiene fin, lo que tiene fin es el gobierno de turno, aquí y en cualquier país del Mundo. Y como la vida no tiene fin, algunos se van posicionando para más allá del próximo cambio de gobierno. Cuando a mis alumnos les planteo un ejercicio de toma de decisiones bajo incertidumbre, si alguno de ellos propone “desensillar hasta que aclare”, le respondo que nunca se aclara y que es imprescindible tomar decisiones. El riesgo país parece estar ilustrando este punto.

