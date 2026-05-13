“Enorme adversario”: proyectaron una caída de 500.000 hectáreas en la siembra de trigo con un factor determinante

La siembra de trigo de la nueva campaña caería en 500.000 hectáreas, según un informe dado a conocer hoy por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Pese a que hay buenas condiciones hídricas para la implantación del cultivo, los altos costos, en particular por el encarecimiento del fertilizante urea en medio de la guerra en Medio Oriente, plantean un escenario de menor superficie.

La última campaña, vale recordar, había marcado un récord de producción de 29,5 millones de toneladas. Fue tras rindes récord para el cultivo en un año que el clima acompañó.

“Analizando los perfiles en los dos metros de suelo, surge que las condiciones actuales para Argentina son mejores que en mayo del 2021. Ese año ha sido tomado como referencia para esta década en lo que es arrancar con muy buenas condiciones de siembra. En el 2021, el trigo fue récord de siembra con 6,9 millones de hectáreas y generó una cosecha histórica de 23 millones de toneladas”, dijo.

Recordó que “esos números parecen poco después de la hazaña que marcó el cultivo el año pasado con 7,16 millones de hectáreas sembradas y 29,5 millones de toneladas de producción”.

La siembra cubriría 6,6 millones de hectáreas Shutterstock

Según indicó, está “muy presente la idea de que hay una gran oportunidad en esta campaña de trigo 2026/27 que está por arrancar”. Sin embargo, explicó, se proyecta una disminución de área de siembra de 500.000 hectáreas o sea un 7% de caída interanual. Aclaró: “De todas formas, de materializarse un área de 6,66 millones de hectáreas se estaría frente a la quinta mayor siembra de los últimos 17 años”.

El año pasado hubo un récord de 29,5 millones de toneladas Publicado en X

Para la organización, el “enorme adversario” del cultivo es el precio actual de los fertilizantes nitrogenados. “La urea está alrededor de US$1000 por tonelada, valor similar a mayo de 2022, pero en ese año el valor del trigo estaba cerca de US$350, muy lejos de los US$230 actuales”.