Abril, un mes bisagra para el Gobierno

Como el Artemis II en su paso por el lado oscuro de la luna, la economía argentina avanza pero sin dar todavía señales claras. No hay parálisis, aunque tampoco se percibe la recuperación que muchos esperaban a esta altura del año. Es una economía en tránsito, que atraviesa una zona de oscuridad con la esperanza de recuperar la señal. Las proyecciones apuntan a abril como el mes en que algunos de esos indicadores podrían empezar a moverse en la dirección correcta. Las expectativas del Gobierno están puestas en ello. “Sabemos que estos últimos meses fueron duros -escribió en la red X este jueves el presidente, Javier Milei-. Pero los resultados están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza”, dijo, siempre hiperbólico.

Aunque no lo manifiesta públicamente, el equipo económico está apelando a todo su pragmatismo para poder lograrlo. No sólo compra dólares para evitar que el peso se siga apreciando, tal cual lo reconoció el viceministro, José Luis Daza, sino que ya hace algunas semanas que se convalida una baja en las tasas de interés, con la esperanza de que, una vez limpiada la mora en el crédito -que según 1816 en febrero siguió subiendo y se ubicó en el 11,2% para las familias, el valor más alto desde 2004-, el motor del sector financiero vuelva a encenderse a pleno. Así, la tasa de los adelantos en cuenta corriente, que en enero era en promedio del 54,18%, pasó en marzo al 47,3%, mientras que las tasas de los plazos fijos (el combustible para los créditos) se ubicaba esta semana en 24% versus 27,1% hace apenas un mes,según los datos del Banco Central (BCRA). La entidad que preside Santiago Bausili recortó en el proceso las exigencias de efectivo de los bancos -los encajes- y todavía tiene margen para seguir haciéndolo. En los bancos reconocen que siguen siendo extremadamente selectivos -o cautos- a la hora de dar nuevos créditos, pero algunos creen que lo peor podría estar cerca de quedar atrás.

“En enero y febrero, el BCRA inyectaba pesos cuando compraba dólares, pero el Tesoro tomaba todos los pesos que liberaba el BCRA para después comprar los dólares que necesitaba para cubrir vencimientos -explica un economista que sigue en detalle los números oficiales-. Pero, desde marzo, el Banco Central inyecta pesos cuando compra reservas, y el Tesoro no los absorbe del todo. Y esa política de remonetización va a seguir dándose este mes porque además hay margen, porque el dólar se mantiene estable”, dice, con la condición de no ser identificado. (Los libertarios comparten un mérito con el kirchnerismo: elevaron tanto el costo de hablar en público, que ya muy pocos se animan a asumirlo).

También el BCRA empezó a acelerar proyectos más heterodoxos para mejorar el costo del crédito. Una de las ideas en las que trabaja, confirman, es en el desarrollo de un mercado secundario para los cupones de las tarjetas de crédito.Hubo en los últimos días reuniones con cámaras bancarias para avanzar en esta línea. Hoy un comercio que recibe un pago en cuotas con tarjeta sólo puede descontar esos cupones con las empresas adquirentes -como Payway, Fiserv o Meli, entre otras, que son las que proveen la terminal-, pero la idea es que pueda armarse un mercado en el que participen otros jugadores y, de esa manera, pueda mejorar la tasa de financiamiento de los comercios.

Hay varias transacciones de venta de empresas que esperan que, con una mejora del consumo, también mejoren sus ofertas. No sólo es el caso de la francesa Carrefour, que ralentizó sus negociaciones después de que los interesados no ofertaran lo que esperaba. La consultora Quantum Finanzas, en tanto, tiene el mandato de Paramount para vender los cines Showcase y los inmuebles de Showcenter, una transacción que todavía está en proceso.

Contrarreloj

Además de bajar el costo del crédito, Economía busca acelerar la recuperación de industrias que hace meses están planchadas y que son claves en la generación de empleo. De ahí la premura ahora por lanzar nuevas concesiones de rutas. A los 9000 kilómetros que están en proceso de concesión, el ministro Luis Caputo adelantó que piensan sumarles otros 12.000 kilómetros adicionales. Hasta ahora, los datos de construcción no son alentadores. El Indec informó que, en febrero, había descendido 1,3% mensual desestacionalizado, y 0,7% contra igual mes del año anterior. Hay algo de esperanza de que en marzo los números sean algo mejores. Al menos, los despachos de cemento crecieron el mes pasado 8,6% desestacionalizado después de dos meses -enero y febrero- a la baja.

El Gobierno demostró asimismo que está dispuesto a hacer algo de keynesianismo cuando la realidad lo amerita. La decisión de postergar hasta mayo el aumento del impuesto a los combustibles para compensar el encarecimiento del precio internacional del barril de crudo producto de la guerra con Irán es un ejemplo de ello. Pero es poco el margen fiscal por ahora que existe para tomar más medidas del estilo, que ayuden a oxigenar la economía. La recaudación está estancada y no sólo para el Tesoro nacional, sino también para las provincias y los municipios. Mantener el superávit fiscal es, a esta altura, un ejercicio de malabarismo: las demoras en los pagos al PAMI y en los subsidios al transporte –con el impacto directo que eso tiene en los colectivos del área Metropolitana– muestran que el Gobierno sigue en el aire, pero con varios platos girando al mismo tiempo.

La esperanza es que a medida que empiece a entrar la cosecha de soja, los números mejoren en algo. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el BCRA también prevé para abril una desaceleración paulatina de la inflación, a medida que la economía termine de digerir el impacto del salto del tipo de cambio del segundo semestre de 2025, y las subas de precios de la carne y de los combustibles, además de las subas estacionales que son típicas de marzo (como es el caso de la educación). El mercado, de acuerdo al REM publicado esta semana, espera variaciones mensuales de precios de 2,6% y 2,3% para abril y mayo, respectivamente, y que la inflación continúe con una tendencia descendente.

El panorama financiero, a su vez, mejoró en la semana, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mostrara vocación por buscar una tregua en el conflicto bélico con Irán. El indicador más relevante, el del riesgo país, volvió a ubicarse en torno a los 570 puntos básicos. De continuar en esta dirección, podría reabrirse la ventana para que la Argentina vuelva a acceder al mercado internacional de deuda. El Gobierno decidió por ahora que no piensa transitar por este camino, pero no deja de ser una herramienta más a la que puede apelar en caso de necesitarlo.

“Siento como si la Argentina estuviera en la mitad del río -ilustró un empresario de un rubro que hoy no es de los más favorecidos-. Estamos remando, cansados, no sé ni lo que hay en la otra orilla. Pero al menos la sensación es de que sigo remando. Lo que sí sé es que para atrás no vuelvo”, dijo, pero luego aclaró: “Necesito ver menos grito y más calma, en todo esto. No es una era de cambios, sino un cambio de era. No suma un liderazgo que exacerba ansiedad en momentos de incertidumbre. Apostaría a liderazgos más contenedores, más humanos”, deseó.

El presidente Milei por ahora elige culpar a la prensa por sus males. Es curioso que, luego de que trascendiera que Rusia habría financiado una campaña de desinformación para debilitar la gestión libertaria, el Gobierno haya decidido suspender las credenciales de algunos de los medios involucrados, pero en ningún momento haya llamado a consulta al embajador ruso en la Argentina en búsqueda de explicaciones. (Al menos, ni en Gobierno ni en Cancillería reconocieron haberlo hecho, ante consultas de LA NACION). Después de todo, en septiembre pasado, el gobierno ruso si lo había hecho con el embajador argentino en ese país, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusara a la administración de Vladimir Putin de espionaje en pleno auge de la causa Andis.

Cuando el Artemis II salió del lado oscuro de la luna, la señal volvió sola. En la economía argentina, todavía resta ver si abril traerá los números prometidos. De no ser así, probablemente sea la prensa la que explique por qué, aunque al Gobierno no le guste leerlo.