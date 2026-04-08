Qué se sabe de la tregua entre EE.UU. e Irán y cómo sigue la guerra en Medio Oriente

Tras días de extensas amenazas y negociaciones entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump decidió aplazar el ultimátum que le impuso al régimen iraní para dentro de dos semanas, condicionado a la reapertura del estrecho de Ormuz, tras un día de intensas negociaciones diplomáticas. Luego de que el mandatario estadounidense comunicara esta decisión, el Consejo de Seguridad iraní constató la apertura al paso por el estrecho durante 14 días.

Asimismo, desde Irán sostuvieron que no se trata de un “fin de guerra”, sino que representa una serie de ejes que debe cumplir la administración norteamericana y, en caso de que no se cumpla, responderán a través de la fuerza.

Andres Repetto en LN+

El último posteo de Donald Trump tras el acuerdo

Esta mañana, el presidente estadounidense publicó en su red social Truth Social: "Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo“.

El posteo de Donlad Trump tras el acuerdo con Irán

Uno por uno: los principales puntos de Irán tras el acuerdo

Según difundieron medios iraníes, la propuesta incluye:

El tránsito controlado por el estrecho de Ormuz , coordinado con las fuerzas armadas iraníes.

, coordinado con las fuerzas armadas iraníes. El fin de la guerra contra Irán y sus aliados.

y sus aliados. La retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases regionales.

estadounidenses de todas las bases regionales. El levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias.

primarias y secundarias. El pago de una indemnización completa a Irán.

completa a Irán. La liberación de los activos iraníes congelados.

iraníes congelados. La aceptación del enriquecimiento de uranio .

. La derogación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Irán Zhang Haofu - XinHua

El impacto en los mercados y en el petróleo tras el alto al fuego

Luego de que se confirmara el acuerdo entre ambas partes, las acciones mundiales se dispararon mientras que el precio del crudo bajó, tras la apertura del estrecho de Ormuz, una ruta fundamental para el suministro mundial.

Se desplomó el precio de petróleo AP

El anuncio de Donald Trump

El mandatario estadounidense sostuvo en su red social de Truth Social, los detalles del acuerdo con el régimen iraní.