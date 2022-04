¿Adelantar paritarias? Claro que sí, pero...

Con el dato publicado ayer, referido al aumento de los precios al consumidor entre febrero y marzo pasados, y con la manifiesta imposibilidad por parte del Poder Ejecutivo de “hacer algo”, pero en serio, para contener la inflación, ¿en el nombre de qué se puede cuestionar la pretensión sindical de adelantar la discusión de las paritarias, es decir, de la porción de las convenciones colectivas de trabajo, referida a las remuneraciones que se abonan por los servicios laborales?

Ahora bien, es esencial que la negociación se mantenga entre privados porque ninguna ley o decreto es capaz de reflejar la heterogeneidad de situaciones que hoy se vive en la Argentina.

Me explico. Los índices de precios, como los de producción, surgen de promediar realidades muy diferentes. La “canasta” con la que se calcula el índice de precios al consumidor promedia lo que les ocurre a los inquilinos y a los propietarios, a los fumadores y a los no fumadores, a los sanos y a los enfermos; así como el PBI promedia lo que les pasa a los fabricantes de alcohol en gel, hoteles y pintura para barcos.

Para ser cumplibles, las negociaciones salariales deben tener en cuenta no solamente la tasa de inflación promedio, sino la realidad de cada sector y, dentro de él, el de cada empresa en particular. Esta heterogeneidad se debe estar manifestando porque seguramente algunas empresas están otorgando aumentos a cuenta y otras no.

Las huelgas, los arbitrajes laborales, etc., constituyen una porción minoritaria de la realidad; sobrerrepresentada en los medios masivos de comunicación porque, como bien se dice, no son noticia los miles de aviones que aterrizan normalmente todos los días, sino aquel que se estrella.

¿No sería mejor que el actual gobierno eliminara la inflación, que los empresarios dedicaran su tiempo a aumentar la producción y los trabajadores a prestar más servicios laborales? Aquí y ahora esta es una típica pregunta que distrae. La realidad es que asalariados y empleadores interactúan en un contexto en el cual tienen que dedicar una porción de sus energías a acordar el precio de los servicios laborales, teniendo que renegociarlo y volverlo a renegociar.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, acaba de afirmar que la tasa de inflación de marzo pasado será la mayor del año. No dijo la mayor de lo que va del año, un dato estadístico. ¿Formuló un pronóstico o expresó un deseo?