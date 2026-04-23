Vélez llenó la terraza de su estadio con paneles solares para conseguir un récord

Vélez Sarsfield transformó una terraza inutilizada del estadio en un espacio con el que busca reemplazar hasta un cuarto del consumo eléctrico de la sede por energía renovable, en una obra inédita para una cancha de fútbol en el país.

La iniciativa comenzó su construcción a comienzos de marzo, y apunta a instalar 210 paneles en una superficie de 1250 m2, sobre el techo del sector que da a la avenida Juan B. Justo, justo donde está la entrada principal de la sede del club.

Instalación de paneles solares en el estadio de Vélez Sarsfield

Los paneles fotovoltaicos instalados tendrán una potencia máxima de 120 kWp en corriente continua y una capacidad nominal de 100 kW en corriente alterna, operando a 380V.

La iniciativa comprometió una inversión de alrededor de US$200.000, que Vélez ejecutó mediante un canje de espacios publicitarios con empresas auspiciantes del club. Los paneles instalados son producidos por la marca Trina Solar, asociada en el país al grupo Corven, y tienen una capacidad de 570Wp.

Instalación de paneles solares en el estadio de Vélez Sarsfield

“Apuntamos a reemplazar entre el 22% y el 25% del consumo energético diario del estadio”, dijo a LA NACION el arquitecto Miguel Ángel Álvarez, del área de obras del club. “A lo que apostamos es que haya un esquema más sustentable y haya también un ahorro económico”, agregó.

El José Amalfitani es la sede central de Vélez, y allí además funcionan un instituto educativo, los deportes amateur (básquet, futsal, entre otros), el buffet del club y una tienda de artículos deportivos.

“El convenio se firmó en febrero y desde ahí trabajamos la coordinación en cuanto a la ingeniería necesaria y las cuestiones técnicas para que se aprobara. En la primera semana de marzo empezó la obra y apuntamos a iniciar la puesta a prueba en la última semana de abril”, confirmó Álvarez, sobre un proyecto que al cierre de esta nota tenía un avance del “95%”.

Estadio José Amalfitani. Sobrevolando Patagonia - Shutterstock

Según indicaron desde el club, el próximo paso es conectar los paneles al sistema del estadio, una instancia que demanda un apagón general de la sede. Luego, realizarán pruebas durante algunos días para finalmente dejar el sistema funcionando plenamente, algo que esperan lograr en mayo. A su vez, indicaron que en en lugar donde se instaló el sistema queda un espacio remanente, con el que podrían expandir la capacidad de generación con mayor superficie cubierta por paneles.

La iniciativa además se enmarca dentro del esquema de Generación Distribuida definido en la ley 27.424, sancionada en 2017, que habilita a diferentes usuarios (hogares, industrias, pymes, entre otros) generar energía renovable para autoconsumo y vender su eventual excedente a la red. En ese marco, desde Vélez Sarsfield dijeron a LA NACION que su sistema también está listo para inyectar energía eléctrica a la red de la distribuidora Edesur.

Estadio Jose Amalfitani. Velez Sarsfield. Instagram

“El polo educativo que funciona en el estadio es grande y en lo deportivo, la sede tiene muchas actividades. Y de alguna manera lo que buscamos es la posibilidad de reducir costos y no bajar la calidad, y al mismo tiempo ser un poco más actualizados. Y que sea un modelo para que se replique en otros clubes”, completó Álvarez.