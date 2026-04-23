Disputa por 1500 hectáreas: el empresario Roberto Urquía y una organización de campesinos firmaron un histórico acuerdo

SANTIAGO DEL ESTERO.- Roberto Urquía, en representación de Las Guindas SA, empresa de AGD (Aceitera General Deheza), referentes del Mocase VC (Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina) y autoridades del gobierno provincial santiagueño firmaron un histórico acuerdo de resolución que le pone fin a un viejo conflicto por 1500 hectáreas en el Departamento Alberdi. Se llegó a un entendimiento de “respeto mutuo” y de convivencia que va a permitir la continuidad de la producción de la empresa y las prácticas de las familias en el territorio.

El convenio se firmó en las instalaciones del Centro de Convenciones FORUM, en la capital santiagueña, con la presencia Urquía, miembros de la Comunidad Indígena Sacha Sumaj del Pueblo Lule-Vilela organizada dentro del Mocase VC, funcionarios del estado provincial y referentes de la organización campesina, quienes acordaron ponerle fin a un litigio que llevaba años por hectáreas en el departamento del interior santiagueño.

Los lugares donde se había entablado esta disputa son La Melada, Yunta Pozo, San Roque y Las Carpas, sumando entre todos estos un total de 1500 hectáreas que se disputaban distintas familias, que forman parte del Mocase VC como parte de una comunidad campesina, y Las Guindas SA, empresa que es parte de AGD. En el entendimiento estuvo el monitoreo de la denominada “Mesa de Diálogo y Tierra” impulsada desde el gobierno santiagueño.

Ramiro Santillán, secretario de Justicia de Santiago del Estero; Adolfo Farias, del Mocase, y Roberto Urquía

Tanto el Mocase VC como Las Guindas SA emitieron sendos comunicados en donde destacaron el acuerdo alcanzado y el “agradecimiento al gobierno de la provincia de Santiago del Estero”.

Desde la organización campesina indicaron: “Una vez más, levantamos en alto la bandera del diálogo como única vía para alcanzar la resolución de los conflictos de tierras en nuestra provincia. Solo a partir del trabajo conjunto entre organizaciones sociales, gobierno provincial y sectores privados adquisidores de títulos dominiales de tierras en conflicto es que logramos sentar los acuerdos a partir de los cuales garantizamos la paz social para todo el pueblo santiagueño y propiciar el ámbito idóneo para el sano desarrollo de nuestras generaciones futuras”.

Desde Las Guindas SA manifestaron: “Hemos alcanzado un acuerdo fruto del diálogo y el respeto mutuo, que permitirá continuar con prácticas tradicionales como el pastoreo en un marco de convivencia pacífica y cuidado del entorno. Creemos en la importancia de escuchar, construir soluciones conjuntas y acompañar a las comunidades locales, promoviendo un uso responsable del territorio que preserve tanto el trabajo de las familias como los recursos naturales para las futuras generaciones”.

En otro párrafo desde esta empresa remarcaron un “especial agradecimiento al gobierno de la provincia de Santiago del Estero, al senador Gerardo Zamora, al gobernador Elías Suárez y a su gabinete, por su valiosa intervención como facilitadores del diálogo. Del mismo modo, destacamos el rol del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, cuya participación como garante y puente entre las familias y la empresa ha sido fundamental para alcanzar este entendimiento”.

Por último expresaron un agradecimiento especial al referente del Mocase Adolfo Farías “por su labor y su permanente predisposición al diálogo, promoviendo soluciones sostenibles en el tiempo y contribuyendo a la defensa de las comunidades que representa”.

Por parte del gobierno local estuvieron presentes el subsecretario de Justicia, Ramiro Santillán; la directora General de Bosques y Fauna, Noelia Zanichelli; la directora de Tierras de la provincia, Carolina Meneghini, y los escribanos públicos Silvia López de Cornet Olivera y Pablo Cornet Olivera.

Un antecedente

El año pasado, el Mocase VC y Norberto Milei, el padre del presidente de la Nación Javier Milei, habían arribado a un acuerdo por 3000 hectáreas en Pampa Atún, que benefició a 19 familias de la zona. Cedió más de 3000 hectáreas.

Norberto Milei con el referente del Mocase, Adolfo Farías, cuando se firmó el acuerdo por la cesión

En su momento el referente de esta organización campesina, Adolfo Farías, en diálogo con Info del Estero, se defendió de algunas críticas que recibió por este acuerdo afirmando que “por ahí nos dicen ‘¿cómo te vas a sentar con el padre de Milei?’ y yo digo: ‘¿Por qué no podemos llevar felicidad y tranquilidad a una comunidad sentándonos con quien sea para resolver un problema?’.

Este caso tuvo repercusión nacional e internacional, ya que medios de distintas partes del mundo se hicieron eco de esta resolución que tuvo como protagonistas a esta organización, cuestionada por algunos sectores como distintas sociedades rurales, y el empresario Norberto Milei.