Murió Teddy García Mansilla, el empresario que hizo del entusiasmo una forma de vida

Dueño de una profunda vocación por construir, Eduardo Rafael “Teddy” García Mansilla falleció el pasado 9 de noviembre en Buenos Aires a los 85 años. Cálido, resiliente y vital, capaz de dejar una marca indeleble en cada proyecto, el empresario argentino fue reconocido por su trayectoria que cruzó los medios, la aviación, el turismo, las finanzas, la cultura y la educación.

Formado en las aulas de The Wharton School, en la Universidad de Pensilvania, Teddy dio sus primeros pasos, en el mundo de los negocios como director del Banco Popular Argentino. Sin embargo, su espíritu inquieto lo llevó a buscar horizontes más amplios: en los inicios de los años setenta fundó su primera empresa de viajes. Luego, con el regreso de la democracia en los años ochenta asumió la conducción de Radio El Mundo y desde allí impulsó un hito inolvidable: la creación de FM Horizonte.

Con su estética cuidada y su calidez al aire, Horizonte se convirtió en la primera FM verdaderamente masiva de la Argentina, definiendo la banda de sonido y la identidad sonora de toda una generación. En la misma década, Teddy volcó su pasión por la estética al frente de la presidencia de la Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, acercando el arte contemporáneo a la comunidad.

Su liderazgo natural lo convirtió además en un mentor y articulador indispensable entre sus pares: fue uno de los fundadores y principales impulsores de YPO Argentina (Young Presidents’ Organization), el capítulo local de la red global de líderes empresariales, entidad que presidió a comienzos de los noventa contagiando siempre su impronta de ética, camaradería y visión de largo plazo.

Con un ADN emprendedor difícil de replicar e inspirado en los proyectos hoteleros en las costas colombianas que desarrolló su hermano Lucio, fue el ideólogo que le propuso a Avianca relanzar sus operaciones en el Río de la Plata. Un desafío que asumió personalmente a través de Garman Representaciones, una compañía con oficinas en Argentina y Uruguay que él mismo fundó.

También fue quien lideró durante más de quince años la operación de la aerolínea colombiana en el Cono Sur: bajo su conducción los tres vuelos semanales con la Argentina se multiplicaron hasta consolidar frecuencias diarias ininterrumpidas, transformando a Buenos Aires en la tercera base más importante de toda la red de Avianca. Más tarde, fue el hacedor de la expansión de los hoteles Decameron en el Cono Sur de América, la emblemática cadena de resorts concebida por su hermano Lucio que hoy abarca más de cuarenta propiedades en doce países.

Sus seres queridos lo recuerdan como cálido, resiliente y vital Gentileza

Más allá de sus logros empresariales, Teddy fue un interlocutor respetado en los más altos foros bilaterales, como el recordado encuentro empresarial junto al entonces presidente Juan Manuel Santos en el Jockey Club.

Cálido, resiliente y vital. Teddy fue heredero de un linaje íntimamente ligado a la cultura, la literatura y la diplomacia argentina —hijo de Rafael García-Mansilla Ossipoff y Magdalena Bosch Marín, nieto del compositor y diplomático Eduardo García-Mansilla y bisnieto de la pionera escritora Eduarda Mansilla—, legado que asumió con pasión y liderazgo.

Apasionado por la naturaleza y la vida al aire libre, Teddy presidió la Estancia La Martina en Tandil y el Club de Tennis El Médano en Punta del Este, balneario donde solía pasar largas temporadas. Junto a su mujer, Verónica Pueyrredón, conformó una pareja muy querida en la vida cultural rioplatense: era habitual encontrarlos en las galas benéficas de la Fundación Amigos del Teatro San Martín, en las recepciones de la Embajada de Uruguay o en las inauguraciones artísticas.

Poco se habló de su generosidad silenciosa y constante. Creía firmemente en la educación como el motor supremo de transformación social. Durante más de veinte años, y con una dedicación que mantuvo intacta hasta sus últimos días, se desempeñó como vicepresidente del Consejo de Administración de la Fundación Leer. Desde allí trabajó incansablemente para llevar libros, alfabetización y herramientas pedagógicas a niños y niñas en los rincones más postergados del país, convencido de que despertar el amor por la lectura era abrir para siempre las puertas del porvenir.

Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hacedor pragmático y rescatan su humor chispeante, su capacidad inagotable para desarmar tensiones con una salida divertida, su generosidad de amigo leal y, muy especialmente, su resiliencia. Fue un luchador que supo sobreponerse a las pruebas más duras.

Cristiano Rattazzi, Verónica Pueyrredón, Teddy García Mansilla y Verónica García Mansilla

Alguna vez, ante la pregunta llana de un periodista, se definió con la síntesis de quien se conoce bien: Racing en el corazón, el tenis en las manos, Cartagena en los ojos, Cien años de soledad en la memoria y un amor incondicional: “mi mujer”. Se reconocía ansioso, pero su mayor virtud, confesaba, era simplemente “resolver temas”. Así era Teddy: práctico ante los desafíos y apasionado ante los afectos.

Hoy lo despiden con amor infinito su compañera de vida, Verónica Pueyrredón; sus hijos, Verónica y Rafael; y sus nietos, Esteban, Jerónimo, María, Manuel, Lucio, Azul, Blas y Justina, quienes llevan en sus pasos la herencia de sus valores y su alegría. Para ellos, y para todos los que lo admiraron, queda el consuelo luminoso de su recuerdo indeleble. Y el consuelo que descansa en paz junto a su hijo Eduardo.