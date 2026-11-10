La multinacional Bunge y el grupo argentino GDM crearon una empresa para desarrollar cultivos destinados a biocombustibles

Ante el crecimiento del mercado de combustibles renovables con bajas emisiones de carbono, la multinacional Bunge y el grupo originario de la Argentina, GDM, anunciaron este martes la creación de Enerseed, una empresa conjunta para desarrollar y comercializar oleaginosas no tradicionales. El objetivo, según dijeron, es ampliar la oferta de materias primas para la industria de biocombustibles. Para eso, las compañías unirán la capacidad de GDM para desarrollar semillas con la infraestructura de procesamiento y el acceso comercial de Bunge. Sobre la inversión señalaron que los montos dependerá de los acuerdos que se concreten, ya que cada uno requerirá una propuesta específica de investigación. Fuentes al tanto del anuncio explicaron que Enerseed va a trabajar con cualquier cultivo que sea apto para la producción de combustibles sostenibles y que no compita con la producción de alimentos y forrajes, como distintas oleaginosas no tradicionales. Entre estos cultivos pueden encontrarse camelina, cártamo y ricino, entre otros.

Según comunicaron, GDM aportará sus equipos de investigación y desarrollo, su experiencia en mejoramiento vegetal y sus herramientas de edición génica para desarrollar semillas con características específicas. Bunge, que opera en más de 50 países, aportará su capacidad de procesamiento y su acceso a los mercados internacionales. Así, las dos firmas buscan conectar el desarrollo de las semillas con el suministro de materia prima a los fabricantes de biocombustibles.

Las compañías prevén iniciar los primeros proyectos de semillas en mercados específicos y extenderlos a otros países según la evolución de los cultivos y las oportunidades comerciales. La alianza combinará la plataforma global de investigación y desarrollo (I+D) de GDM, que incluye mejoramiento vegetal y edición génica, con la capacidad de procesamiento y el acceso a los mercados de Bunge. “La empresa conjunta de Bunge con GDM, líder en genética de oleaginosas con presencia global y un equipo de investigación experimentado, constituye un paso más en el trabajo de Bunge para contribuir a la descarbonización de las cadenas de suministro globales”, afirmó Julio Garros, director de Operaciones de Bunge.

El ejecutivo señaló que el acuerdo de creación de esta “joint venture estratégica” también puede generar oportunidades para productores y para clientes de las industrias de alimentos, nutrición animal y combustibles.

Enerseed desarrollará cártamo, como uno de los cultivos energéticos

Por su parte, Ignacio Bartolomé, CEO de GDM, explicó qué busca la compañía con la alianza. “En GDM, nuestro propósito es contribuir a la seguridad alimentaria global mediante la innovación genética. Esta empresa conjunta nos permite extender esa experiencia a nuevos cultivos y mercados que pueden respaldar la transición hacia una energía más sostenible”, afirmó.

Según las empresas, incorporar estas oleaginosas podría sumar opciones a las rotaciones y permitir que los productores obtengan ingresos en períodos en los que el lote quedaría en barbecho. También mencionaron la posibilidad de acceder a nuevos compradores y a primas por materias primas con una menor intensidad de carbono.

Enerseed se estructurará en torno a un modelo de licenciamiento abierto

Además, mencionaron entre los beneficios agronómicos potenciales una menor erosión, mejoras en la salud del suelo, fijación de nitrógeno y menores requerimientos de agua. El alcance de esos beneficios dependerá de los cultivos que se incorporen al proyecto.

Enerseed operará con un modelo de licenciamiento abierto. La empresa pondrá su propiedad intelectual a disposición de socios calificados para ampliar el acceso a la genética, las técnicas de cultivo y sus posibles usos industriales. Entre los potenciales socios, el comunicado mencionó a semilleros, universidades, instituciones de investigación y desarrolladores de tecnología.