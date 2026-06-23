Aerolíneas Argentinas sacó una promoción para viajar a Dallas por US$500 más impuestos

Aerolíneas Argentinas lanzó una tarifa promocional de US$500, más impuestos y tasas, para el tramo de ida de los vuelos especiales con destino a Dallas previstos para el 25 y 26 de junio, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La iniciativa forma parte de la programación especial diseñada por la compañía para facilitar el traslado de los hinchas argentinos a Estados Unidos durante la máxima competencia del fútbol internacional. Hasta el momento, la aerolínea ya operó tres vuelos especiales: dos con destino a Kansas City y uno a Dallas.

Estos servicios se suman a la oferta regular de Aerolíneas Argentinas hacia Miami, desde donde los pasajeros pueden acceder a distintas alternativas de conexión hacia las ciudades sede del Mundial. Para el regreso, la compañía informó que se pueden conseguir pasajes desde Miami a partir de US$234.

La promoción llega semanas después de que la empresa cancelara los vuelos especiales que había anunciado desde Córdoba, Rosario y Tucumán hacia Miami para la Copa del Mundo. La compañía explicó entonces que la decisión respondió al incremento de los costos operativos, especialmente los vinculados al combustible, y que, en consecuencia, resolvió concentrar la operación mundialista en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La presión sobre los costos se intensificó en los últimos meses a raíz del encarecimiento del combustible aeronáutico. Según había advertido Aerolíneas Argentinas, la escalada del precio internacional del petróleo impactó de manera directa sobre el valor del jet fuel, uno de los principales componentes de la estructura de costos de cualquier compañía aérea. De acuerdo con estimaciones de la industria, el combustible representa entre un 30% y un 40% de los costos operativos totales, por lo que cualquier variación significativa en su precio tiene efectos inmediatos sobre la rentabilidad de las rutas.

En ese contexto, la empresa aplicó recargos temporales en sus vuelos y avanzó en una revisión de su programación para priorizar las operaciones con mayor demanda. La cancelación de los servicios previstos desde el interior del país hacia Miami se inscribió dentro de esa estrategia de optimización de costos, que derivó en una mayor concentración de la oferta mundialista en Ezeiza.

A la par, Aerolíneas Argentinas reorientó su estrategia hacia una programación de vuelos especiales con destino directo a las ciudades donde juega la selección argentina durante la fase de grupos. Hasta el momento, ya operó tres servicios chárter —dos a Kansas City y uno a Dallas— y mantiene prevista una nueva operación hacia esta última ciudad los días 25 y 26 de junio.

Desde la compañía sostienen que la oferta busca captar la demanda de último momento de los hinchas que deciden viajar para acompañar al seleccionado nacional. La tarifa promocional se enmarca en esa estrategia comercial y apunta a mejorar la ocupación de los vuelos especiales aún disponibles, en un contexto de mayores costos para toda la industria aerocomercial.