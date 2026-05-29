Aerolíneas Argentinas canceló todos los vuelos al Mundial 2026 desde el interior del país

Aerolíneas Argentinas canceló los vuelos a Miami que iban a salir desde las ciudades de Rosario, Tucumán y Córdoba con el objetivo de llevar pasajeros al Mundial 2026, que se celebrará desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

El anuncio de los nuevos viajes había sido en febrero y los servicios iban a operar desde el 8 de junio a bordo de los Boeing 737-MAX 8 con una escala técnica en Punta Cana, con las siguientes frecuencias: desde Córdoba, dos vuelos semanales los lunes y miércoles; desde Rosario, tres frecuencias semanales los martes, viernes y domingos; y desde Tucumán, dos vuelos semanales los jueves y sábados.

La iniciativa buscaba, según comunicó la línea aérea estatal, facilitar el traslado de hinchas y viajeros del interior del país hacia Estados Unidos durante la competencia.

Este esquema se sumaba a los vuelos especiales a Dallas y Kansas (desde Buenos Aires) para acompañar a la Selección durante la fase de grupos.

Sin embargo, tres meses después del anuncio y a dos semanas del comienzo del Mundial, la empresa decidió no hacer esos vuelos y redirigir la operación desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Qué pasará con los vuelos

Desde Aerolíneas Argentinas indicaron a LA NACION que la cancelación de los tramos fue debido a los sostenidos aumentos en el precio del combustible, provocados por la guerra en Medio Oriente, que “alteraron la rentabilidad proyectada de la oferta desde ciudades del interior del país”.

Aerolineas Argentinas LUIS ROBAYO - AFP

“Se avanzó con una estrategia centrada en ofrecer más y mejor conectividad desde Ezeiza, incluyendo refuerzos para las fechas centrales del Mundial, como los vuelos especiales programados a las ciudades de Kansas y Dallas”, agregó la línea aérea. Los pasajeros que ya tienen los boletos comprados serán trasladados a Buenos Aires sin costo para viajar desde allí.

Vuelos especiales

Según se informó hace unas semanas, habrá dos vuelos especiales a Kansas con motivo del partido entre Argentina y Argelia, que se disputará el 16 de junio: uno con arribo el día previo al encuentro y otro el mismo día del partido.

La Selección jugará en Kansas City Charlie Riedel - AP

Además, están previstos cuatro vuelos especiales a Dallas, vinculados a los compromisos que la selección disputará en esa ciudad: el encuentro frente a Austria, el 22 de junio, y el partido ante Jordania, programado para el 27 de junio.