Aerolíneas volvió a las pérdidas por la crisis en Medio Oriente

Después de cerrar 2024 y 2025 con superávit, Aerolíneas Argentinas registró resultados negativos en el primer semestre de 2026, en un contexto marcado por el aumento del precio del combustible para aviones (jet fuel) como consecuencia de la crisis en Medio Oriente.

Según datos del Informe sobre la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas, elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, durante los primeros seis meses del año la aerolínea de bandera registró un resultado económico negativo de $95.580 millones. El resultado primario también fue negativo, en $185.091 millones, mientras que el resultado financiero arrojó un rojo de $193.095 millones.

El informe explica que este comportamiento obedeció a un incremento interanual de los costos del 38,3%, por encima del aumento del 20,7% que registraron los ingresos durante el mismo período.

Según detalla el documento, los ingresos operativos representaron el 91,9% de los recursos corrientes de la compañía. En cuanto a los gastos, se destacaron las erogaciones en bienes y servicios, cuyo principal destino fue la compra de combustible.

Fuentes de Aerolíneas Argentinas explicaron a LA NACION que el precio del combustible aeronáutico aumentó cerca de un 90% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente y alcanzó su nivel más alto en más de una década, con excepción de un breve pico registrado en 2022, durante la guerra en Ucrania.

Según precisaron, el encarecimiento del combustible generó un sobrecosto de más de US$100 millones solo en el primer semestre, lo que impactó directamente en el resultado operativo de la empresa.

El encarecimiento del combustible generó un sobrecosto de más de US$100 millones solo en el primer semestre Captura de Video

En ese sentido, señalaron que, de haberse mantenido los precios del combustible previstos en el presupuesto de 2026, el resultado operativo habría sido positivo. El semestre cerró con un EBIT negativo de US$84 millones, pero, al aislar el efecto del aumento del combustible, el resultado habría sido positivo en aproximadamente US$25 millones, según los cálculos de la compañía.

Desde Aerolíneas destacaron, además, que el ordenamiento de los últimos años permitió afrontar el impacto financiero con recursos propios. Según explicaron, la reducción de gastos, las mejoras de productividad y la revisión de procesos implementadas desde 2024 hicieron posible cubrir el resultado financiero negativo del primer semestre con la caja disponible al inicio del ejercicio, sin nuevos aportes del Estado ni financiamiento bancario.

En ese marco, recordaron que la compañía no solicita recursos al Tesoro desde mediados de 2024 y aseguraron que no prevén hacerlo durante lo que resta de este año ni en 2027.

Durante el primer semestre, la empresa también abonó todos los vencimientos financieros previstos sin necesidad de refinanciarlos. Además, al 30 de junio terminó de cancelar el fideicomiso financiero Global ARSA, contratado en octubre de 2023 por US$100 millones. A fines de 2025 ya había completado los pagos pendientes de los contratos de leasing financiero correspondientes a las 30 aeronaves que son propiedad de la compañía.

Las fuentes también destacaron la evolución de los resultados operativos durante los últimos años. El EBIT pasó de una pérdida de US$266 millones en el primer semestre de 2023 a un rojo de US$44 millones en igual período de 2024 y una ganancia de US$66 millones en 2025, antes de volver a terreno negativo este año.

A pesar del aumento del combustible, la compañía registró un EBITDAR positivo de US$64 millones durante los primeros seis meses de 2026. Este indicador contempla los gastos en combustible, pero excluye depreciaciones, amortizaciones y alquileres de aeronaves.

Durante su participación en el 22° ALTA AGM & Airline Leaders Forum, el CEO de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, reconoció que el aumento del precio del petróleo obligó a las compañías aéreas a revisar sus operaciones y tomar decisiones, especialmente durante la temporada baja, entre abril y junio.

Según explicó, desde junio los números de la empresa volvieron a ser positivos, pese al impacto del combustible, que generó un sobrecosto de más de US$100 millones durante el primer semestre y que, según las estimaciones de la compañía, alcanzaría los US$150 millones en todo 2026, un 50% más de lo presupuestado.

El ejecutivo también destacó la resiliencia de la demanda y la capacidad del mercado doméstico para absorber la pérdida de oferta de Flybondi. En ese contexto, señaló que desde septiembre se vienen registrando cifras récord de pasajeros.

Para compensar parte del aumento del combustible, desde comienzos de marzo Aerolíneas Argentinas aplica un recargo extraordinario en las tarifas, una medida que también adoptaron otras compañías aéreas ante el encarecimiento del petróleo.