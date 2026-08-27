Aeroparque retomó sus operaciones tras 55 horas de trabajos de mantenimiento

El Aeroparque Jorge Newbery retomó hoy sus operaciones a las 16, tal como estaba previsto, luego de permanecer cerrado durante 55 horas por trabajos de mantenimiento preventivo en la pista y tareas de puesta a punto en distintos sectores de la terminal.

Las obras comenzaron a las 9 del martes 25 de agosto y finalizaron a las 16 de este jueves 27. En la pista se realizaron tareas de bacheo preventivo y se reforzó el sistema de balizamiento. En paralelo, se llevaron adelante trabajos de mantenimiento y mejoras en las instalaciones de la terminal.

Una de las principales novedades es la incorporación de nuevos kioscos de self check-in y self bag drop, que permiten a los pasajeros realizar de manera autónoma imprimir la tarjeta de embarque y despachar el equipaje.

Los equipos fueron instalados a lo largo de todo el hall público de mostradores. En total, se incorporaron 35 kioscos de self check-in, ocho flex box y 19 equipos de self bag drop. Según las estimaciones del concesionario Aeropuertos Argentina, este nuevo sistema permitirá reducir en un 22% los tiempos de espera en las filas.

Durante el cierre también se realizó una limpieza profunda de las áreas gastronómicas y de los locales comerciales, además de los sectores de preembarque.

Mientras Aeroparque permaneció cerrado, parte de los vuelos fueron trasladados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Durante el período de intervención, Ezeiza registró 940 movimientos, lo que representó un incremento de aproximadamente 80% en comparación con su operación habitual.

Durante el período de intervención, Ezeiza registró 940 movimientos, lo que representó un incremento de aproximadamente 80% en comparación con su operación habitual . Santiago Filipuzzi

En Aeroparque, en tanto, se contabilizaron aproximadamente 180 movimientos durante las horas previas al cierre —el martes 25, entre las 0 y las 9— y durante el día de la reapertura, este jueves 27, desde las 16.

Según explicó la compañía, las obras se enmarcan en el fuerte crecimiento de la operación de Aeroparque y en las perspectivas de una nueva expansión de la actividad. El aumento de la oferta de vuelos y la demanda de las aerolíneas y de la aviación ejecutiva son algunos de los factores que impulsaron el plan de modernización.

Obras por más de US$85 millones

El cierre temporal de la pista forma parte de un proyecto integral de modernización de Aeroparque que contempla una inversión superior a los US$85 millones.

El programa incluye la construcción de una nueva sala VIP, la ampliación de la superficie comercial y la incorporación de nuevas propuestas gastronómicas, entre ellas, Bis Café, que llegará a Aeroparque de la mano de Gonzalo Aramburu, el único chef argentino que cuenta con dos estrellas Michelin. También está prevista la apertura de un nuevo restaurante de la cadena Outback Steakhouse en el sector de preembarque nacional.

El proyecto contempla además la ampliación de los servicios del espacio “Amo Viajar”, destinado a brindar asistencia a pasajeros con necesidades específicas. El sector contará con espacios reservados y equipamiento de asistencia especializada para adultos mayores, mujeres en período de lactancia y personas con requerimientos médicos particulares.

El programa integral de obras fue diseñado en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), con el objetivo de optimizar los espacios de la terminal y mejorar los servicios para los distintos perfiles de pasajeros que utilizan diariamente Aeroparque.