Puerto de Bahía Blanca: afirman que ya hay más de 500 camiones varados y siete buques demorados por un conflicto

En medio de una fuerte llegada de granos para cumplir con los embarques, se agravaron las complicaciones logísticas en el puerto de Bahía Blanca por el conflicto entre la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara) y las empresas del sector. Como rige una conciliación obligatoria, los trabajadores no realizan un paro, pero dejaron de hacer horas extras. Un camión que normalmente completa toda la operación en unas 12 horas ahora necesita alrededor de 26 y ya hay siete buques demorados.

Las estimaciones sobre la cantidad de camiones afectados varían. Fuentes vinculadas con la actividad del puerto calcularon que había unos 200 vehículos demorados. En cambio, desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales afirmaron que una sola terminal, Terminal Bahía Blanca (TBB), ya acumulaba más de 500 unidades. Según la entidad, el número total en todo el complejo portuario sería todavía mayor.

Bahía Blanca es el segundo nodo del país para los embarques de granos y derivados, detrás del Gran Rosario. Durante 2025 salieron desde sus terminales 13 millones de toneladas, el 13% del total nacional, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Además, por su profundidad, el puerto permite que algunos buques que parten desde la zona del río Paraná sin completar su capacidad terminen allí de cargar antes de continuar hacia sus destinos.

Playa de Camiones El Triángulo, Bahía Blanca. Crédito: V&V Servicios y Entregas

La situación genera preocupación porque solo durante esta semana está prevista la llegada de alrededor de 10.000 camiones a Bahía Blanca. Si el ritmo de atención no vuelve a la normalidad, los vehículos podrían seguir acumulándose en las playas de espera y en los accesos. “En términos generales, un camión demora 12 horas en toda la operación y ahora está tardando 26 horas. Es un impacto alto y, si sigue un par de días, genera un estrés logístico importante para el puerto”, indicaron fuentes portuarias.

Las demoras también comenzaron a afectar a los barcos. Hasta el momento había siete buques retrasados y la advertencia es que, si la situación no cambia, podría comenzar a formarse una fila de embarcaciones a la espera de completar sus cargas.

El gerente general de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, Federico Spoturno, explicó que el servicio continúa, pero con menos capacidad porque los trabajadores no hacen horas extras ni cubren otras funciones que habitualmente permiten mantener el ritmo de trabajo. “El servicio no dejó de prestarse, pero se está haciendo sin horas extras y sin la flexibilidad para cubrir otros puestos. El flujo empezó con 300 o 400 camiones y ahora ya tenemos más de 500”, afirmó.

Según explicó, los trabajadores tampoco estarían reemplazando a compañeros que faltan por enfermedad o licencia gremial ni pasando a otros sectores cuando allí se necesita más personal. Mencionó, por ejemplo, el traslado de empleados a las playas de camiones cuando no hay un buque en operación. Para las empresas, estas tareas forman parte del funcionamiento habitual de las terminales.

La entidad denunció ante autoridades laborales un supuesto incumplimiento parcial de la conciliación obligatoria. Si bien reconoció que las horas extras son optativas, sostuvo que en los puertos se realizan de manera habitual mediante acuerdos con el sindicato y resultan necesarias para mantener el nivel normal de actividad. “Es verdad que las horas son excepcionales, pero cuando se hacen de manera permanente, como ocurre en el sistema que tenemos acordado con el sindicato, forman parte de la normalidad del trabajo”, señaló Spoturno.

En tanto, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, indicó a LA NACION: “Hay una enorme preocupación de la agroexportación por la decisión de Urgara de no acatar la conciliación obligatoria en todos sus términos y cerrar las operaciones en Bahía Blanca. La Secretaría de Trabajo debe sancionar duramente esta decisión ilegal en el día de hoy”.

Urgara rechazó las acusaciones de las empresas. En un comunicado, el gremio aseguró que respeta la conciliación obligatoria y que sus afiliados cumplen normalmente su jornada legal y convencional, dentro de sus categorías, funciones y lugares habituales de trabajo. “Resulta jurídica y conceptualmente inadmisible pretender equiparar la decisión de no realizar horas extraordinarias con una medida de acción directa”, afirmó el sindicato.

La organización remarcó que las horas extras no integran la jornada normal y que no constituyen una obligación permanente para el trabajador. También cuestionó que la cámara las considere optativas y, al mismo tiempo, habituales e indispensables para el funcionamiento de los puertos. “Las horas extraordinarias son, precisamente, extraordinarias”, expresó Urgara. Para el gremio, la decisión de no cumplirlas representa el ejercicio de un derecho y no una violación de la conciliación obligatoria.

Una vista general del puerto Puerto de Bahía Blanca

La conciliación estará vigente hasta el 9 de septiembre y las partes volverán a reunirse el martes próximo a las 14. Mientras tanto, la cámara pidió que la autoridad laboral investigue la situación y determine si existe un incumplimiento de la medida. “No podemos sentarnos a negociar bajo presión y menos con una conciliación obligatoria dictada. Primero se debe prestar el servicio de manera normal y habitual y después generar las condiciones para conversar”, afirmó Spoturno.

El conflicto se originó por la negociación salarial. Según detalló el representante empresario, la propuesta contempla una recomposición acumulada cercana al 32%, una suma fija de $359.000 dividida en dos cuotas y una revisión a fin de año. Las empresas habían otorgado un aumento del 13,7% en febrero y ahora ofrecieron otro 16%. Desde la cámara señalaron que la propuesta se encuentra en línea con el acuerdo alcanzado por los trabajadores aceiteros, un sector que suele servir como referencia para los recibidores de granos.

“Es un ofrecimiento importante, alto y con una revisión a fin de año. No entendemos por qué no lo quieren aceptar”, sostuvo Spoturno. Según dijo, la oferta fue presentada al comienzo de las conversaciones, pero todavía no hubo acuerdo. El gremio reclamó, dijeron en ese momento, cerrar en un 35,5%.