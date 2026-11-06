Aeropuertos Argentina invertirá US$25 millones en la nueva terminal del aeropuerto de Esquel

Aeropuertos Argentina presentó ayer el proyecto para construir una nueva terminal de pasajeros en el aeropuerto de Esquel, en Chubut, que demandará una inversión de US$25 millones y permitirá ampliar un 400% su capacidad. La obra forma parte del plan de infraestructura que la concesionaria acordó con el Gobierno nacional tras la extensión de su contrato para operar 35 aeropuertos del país.

El proyecto contempla la construcción de una terminal de 3270 metros cuadrados, la instalación de una manga para el embarque y desembarque de pasajeros, un nuevo sistema de manejo de equipajes y edificios destinados a oficinas y servicios técnicos.

La inversión se enmarca en el Plan de Expansión del Sistema Nacional de Aeropuertos, anunciado recientemente por la compañía, que prevé desembolsos por US$1500 millones entre 2027 y 2031. El programa será financiado con aportes de la concesionaria y del Fondo para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (Ffsna).

El plan está vinculado con la reciente extensión de la concesión de los 35 aeropuertos que administra Aeropuertos Argentina hasta 2049, con posibilidad de prórroga hasta 2056. Entre las principales obras previstas figuran la construcción de una nueva terminal de arribos internacionales y otra para vuelos domésticos en Ezeiza, una ampliación de Aeroparque y mejoras en los 33 aeropuertos del interior. Estas intervenciones forman parte de un programa de infraestructura de largo plazo estimado en US$7500 millones.

En el caso de Esquel, la nueva terminal contará con un hall de check-in de 200 metros cuadrados y cinco puestos adicionales de atención, con lo que el total ascenderá a ocho. También incorporará nuevas áreas de control, espacios comerciales y sectores destinados a empresas de alquiler de vehículos.

Las obras se complementarán con la ampliación del estacionamiento, que ya está en marcha y sumará 183 plazas, incluidos espacios para vehículos de alquiler y un sector exclusivo para micros. Además, el edificio tendrá sanitarios de mayor capacidad, ascensores y escaleras mecánicas para mejorar la accesibilidad y la circulación de los pasajeros.

La presentación estuvo encabezada por el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; la presidenta del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), Noelia Ruiz, y el intendente de Esquel, Matías Taccetta, entre otras autoridades.

“Esta obra representa un paso muy importante para Esquel y para toda la región. Es parte de nuestro compromiso de seguir invirtiendo en la infraestructura aeroportuaria del país, en el marco de los compromisos contractuales asumidos”, afirmó Ketchibachian.

Ketchibachian

El ejecutivo señaló que la modernización permitirá acompañar el crecimiento de la conectividad, incrementar la capacidad operativa y mejorar la experiencia de los pasajeros. Además, destacó la importancia de las inversiones aeroportuarias para impulsar las economías regionales.

Por su parte, Torres consideró que el aeropuerto es una “prioridad estratégica” para Esquel y para toda la provincia. “Necesitamos este aeropuerto para que Chubut sea, no una provincia con turismo, sino una provincia turística”, sostuvo. También aseguró que las obras permitirán transformar la terminal en una de las más destacadas de la Patagonia.

Nacho Torres

Entre enero y septiembre de 2026, el aeropuerto de Esquel recibió 62.257 pasajeros y registró 506 operaciones, con un crecimiento del 4,12% respecto del mismo período del año anterior, según los datos difundidos por la concesionaria.

Actualmente, los vuelos comerciales regulares son operados por Aerolíneas Argentinas, que conecta Esquel con Buenos Aires y, de manera estacional, con Córdoba.