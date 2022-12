Aguinaldo: tres inversiones para hacer rendir el refuerzo de fin de año

escuchar

Esta semana llegarán unos pesos extra al bolsillo de los asalariados. Si bien fin de año se caracteriza por ser la época en la que los hogares incurren en mayores gastos, quienes guarden un resto del aguinaldo para el ahorro pueden optar por diversas alternativas para hacer rendir mejor el dinero. Ya sea para ganarle a la inflación o dolarizar la cartera, en los últimos años el mercado de capitales argentino se ha ido expandiendo y hoy hay opciones para todos los objetivos.

“Los frentes de riesgos son variados, ante las desancladas expectativas sobre las variables macro más relevantes, como la inflación y el dólar. Creemos que la inflación probablemente continuará en niveles significativos, después de cerrar 2022, en el orden del 100% anual. Por otro lado, las presiones devaluatorias continuarían latentes, ante el bajo nivel y la dinámica de las reservas internacionales del Banco Central”, remarcaron desde AdCap Grupo Financiero.

De pesos a dólares

Para aquellos inversores que buscan tener sus ahorros en moneda dura, la compra de billetes verdes no es la única alternativa. Para Maximiliano Donzelli, head of research en IOL invertironline, las obligaciones negociables en dólares no solo permiten dolarizar la cartera, sino también obtener un rendimiento.

Estos instrumentos son bonos emitidos por las compañías. Al igual que otros instrumentos de renta fija, pagan cupones y se puede amortizar en cuota o a la fecha de vencimiento, dependiendo de las condiciones que se hayan establecido en cada uno de estos activos. Son similares a los bonos soberanos, pero respaldados por los activos e ingresos de empresas de primer nivel, por lo que se considera una opción de bajo riesgo.

Por ejemplo, la obligación negociable de Telecom (TLC50) tiene vencimiento en agosto de 2025, y actualmente ofrece un rendimiento del 9,5%. O el de YPF (YCA60), instrumento con un rendimiento anual en dólares estimado del 17,4%, con vencimiento en julio 2025. En ambos casos, le ganan a la inflación de Estados Unidos.

“En estos momentos, la inflación norteamericana sigue en niveles elevados, con una inflación interanual de 7,7%. Esto significa que ahorrar en dólares líquidos genere una pérdida importante de valor en los próximos años”, señaló Donzelli.

Las obligaciones negociables y los cedears, dos alternativas para dolarizarse Shutterstock

Otra manera de dolarizar la cartera indirectamente es a través de la compra de Certificados de Depósitos Argentinos, más conocidos como Cedears . Representan acciones de empresas que cotizan en el exterior, como Apple y Coca-Cola, por lo que se escapa del riesgo argentino. Y si bien se pueden comprar en pesos, las variaciones están atadas a la evolución del dólar contado con liquidación (CCL).

Sin embargo, los Cedears son recomendados para perfiles que tengan mayor tolerancia al riesgo. Si el dólar sube, esta inversión sube. Pero como toda acción de renta variable, si la acción de la compañía cae, se puede perder dinero. “Una inflación alta es una de las peores amenazas para quienes destinan parte de sus ahorros al mercado de acciones como una fuente de ingresos. De todas maneras, es posible reducir el riesgo si nos focalizamos en Cedears de gran calidad, con balances sólidos y un historial de pago de dividendos”, indica Agustín Honig, CEO de Banza.

Para el analista, algunas firmas que cumplen con esas características son IBM, AT&T, Exxon, Coca-Cola y JP Morgan. Todas ellas pagan dividendos anuales del 4,5%, 7,19%, 5,38%, 2,78% y 2,98%, respectivamente.

En cambio, Donzelli señaló algunas ventanas de oportunidad. Alphabet, la compañía matriz de Google, se encuentra “atractivo”, ya que la tecnológica muestra una valuación baja con respecto a otros pares y su propio promedio histórico. Otra alternativa es tener exposición en Cedears del ETF del índice S&P500, que reúne la variación de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos.

Ganarle a la inflación

La Argentina cierra el año con la inflación más alta de los últimos 20 años. Con aumentos mensuales que superan el 6%, la escalada de precios se convirtió en el enemigo número uno del bolsillo de los argentinos. No obstante, existen algunas opciones para poder hacerle frente.

Para las sociedades de bolsa, si el objetivo es quedarse en instrumentos en pesos, la alternativa es posicionarse en activos que ajusten con la inflación, más conocidos como instrumentos CER. “Pueden ser útiles para potenciar sus ahorros, a la vez que también permiten proteger su capital ante la suba de precios en la economía argentina”, agregó Donzelli.

Por caso, los inversores que quieren invertir pensando en gastos de corto plazo, como vacaciones o los gastos del colegio en marzo, una alternativa puede ser la letra X19Y3, que ajusta capital por CER con vencimiento en mayo 2023. Tiene un rendimiento del 3,5% anual por encima de la inflación.

En cambio, para los inversores de monto bajo o que quieren tener una opción simple, pueden optar por fondos comunes de inversión que ajusten por CER. “Consideramos que es la manera más segura de invertir para aquellos que recién se inician en este mundo, porque ofrecen diversificación, están gestionados por equipos profesionales y porque tienen montos mínimos realmente bajos: se puede empezar a invertir con $1000”, coincidió Honig.