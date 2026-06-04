El número uno del negocio global de agro de Bayer fue contundente sobre la Argentina y el posible regreso a un negocio

Tras recorrer en los últimos años algunos de los principales mercados agrícolas de Asia, África, Europa, América del Norte y América Latina, el brasileño Rodrigo Santos, máximo referente global del negocio agrícola de Bayer, visitó la Argentina y dejó una serie de definiciones sobre el presente y el futuro del agro. Como miembro del Board of Management y presidente de Crop Science de Bayer AG, habló en una entrevista con LA NACION sobre la evaluación de nuevos proyectos en el país, dejó abierta la puerta a un eventual regreso al negocio de semillas de soja [discontinuado en 2021] si se avanza en un marco que fortalezca la propiedad intelectual, reveló que la compañía evalúa introducir camelina para la producción de biocombustibles y repasó las tecnologías que, según anticipó, transformarán la agricultura en los próximos años. Además, destacó el potencial de crecimiento que observa para la Argentina y advirtió sobre los desafíos que plantea el cambio climático. Santos se refirió también a la rebaja de las retenciones.

Para Santos, la Argentina tiene frente a sí una oportunidad que pocos países poseen. Mientras el mundo se enfrenta al desafío de producir más alimentos para una población en crecimiento y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental de esa producción, considera que el país reúne condiciones para ganar protagonismo. Sin embargo, cree que todavía está lejos de aprovechar todo ese potencial.

“Vamos a tener 10.000 millones de personas en este planeta y una mayor demanda de proteínas. Entonces abastecer de alimentos es un elemento muy importante. Necesitamos mejorar un 50% la producción en los próximos diez años. Y al mismo tiempo está el cambio climático y se necesita reducir las emisiones de carbono, incluyendo en la agricultura”, afirmó.

En ese escenario, consideró que la Argentina tiene condiciones para desempeñar un papel mucho más relevante. “La Argentina tiene un enorme potencial, pero, probablemente, es uno de los potenciales más desaprovechados que veo a nivel global”, señaló. “Cuando pienso en los productores, cuando pienso en el espíritu emprendedor que tienen en el país, en la logística y en la competitividad de la operación agrícola, es muy alta”, agregó.

Rodrigo Santos, presidente de Crop Science de Bayer AG, reveló que la compañía evalúa introducir camelina para la producción de biocombustibles Bayer

Sin embargo, advirtió que para que ese potencial se traduzca en nuevas inversiones es necesario generar condiciones que permitan recuperar las inversiones en innovación. En ese punto volvió sobre una discusión que Bayer sigue de cerca desde hace años que es la ley de semillas y la protección de la propiedad intelectual. “Cada año necesitamos tomar decisiones sobre inversión globalmente. Lo que buscamos es tener un retorno sobre la inversión. Y para eso el marco de la ley de semillas y los derechos de propiedad intelectual es muy importante”, sostuvo.

Por esa razón, remarcó que la existencia de un marco que garantice ese retorno también podría influir sobre futuros proyectos de la compañía en el país, incluido un eventual regreso al negocio de semillas de soja, del que Bayer se retiró en 2021. “Siempre estamos abiertos a eso”, afirmó. Explicó que la salida de ese mercado respondió a que “no podíamos ver el retorno sobre la inversión” y que si las condiciones cambian, “si tenemos la oportunidad de tener un buen marco, una buena legislación que te dé ese retorno, sí, siempre vamos a considerar eso”.

Según señaló, la soja continúa siendo un cultivo estratégico para la compañía a nivel global. “La soja es un cultivo importante. Tenemos mucha innovación en soja; viene en los próximos cinco o siete años. Tenemos innovaciones en biotecnología, en edición génica y en mejoramiento”, indicó.

A la hora de proyectar la próxima etapa de transformación de la agricultura, destacó el potencial de la edición génica para acelerar la llegada de nuevas innovaciones al mercado. También remarcó el avance de la inteligencia artificial aplicada a la investigación y al desarrollo tecnológico. “La IA agéntica puede realmente acelerar los lanzamientos de nueva tecnología. En lugar de tomar diez años, idealmente podrías reducir mucho el tiempo para traer un nuevo producto al mercado”, señaló.

Nuevo cultivo para el país

Entre los desarrollos que Bayer analiza para la Argentina, Santos mencionó la posibilidad de incorporar camelina, un cultivo destinado a la producción de combustibles sostenibles para la aviación. “Estamos explorando traer un nuevo cultivo para los productores acá en la Argentina para producir biocombustible”, adelantó. Según explicó, podría incorporarse entre los cultivos tradicionales y generar una nueva alternativa productiva para los productores.

Según detalló, la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia basada en sistemas productivos que combinan distintos cultivos a lo largo del año. En ese sentido también mencionó otros desarrollos en evaluación a nivel global, como cover grass y canola de invierno, orientados a abastecer la creciente demanda de combustibles sostenibles para la aviación. “Veo eso como una alta demanda globalmente”, afirmó.

Rodrigo Santos, presidente de Crop Science de Bayer AG, sobre el posible regreso al negocio de semillas de soja: “si tenemos la oportunidad de tener un buen marco, una buena legislación que te dé ese retorno, sí, siempre vamos a considerar eso” Bayer

Otro de los desarrollos que destacó fue el maíz de baja estatura, una tecnología que la empresa ya comenzó a implementar en distintos países y que también está evaluando en la Argentina. “Estuve con productores en Estados Unidos. Tenemos 600 productores trabajando. Tuvieron un promedio de 7% de aumento de rendimiento con el sistema versus el maíz normal”, indicó. Santos también subrayó el uso creciente de herramientas digitales para ajustar el manejo de los cultivos según las características de cada lote. Según señaló, la clave pasa por integrar distintas tecnologías dentro de un mismo sistema productivo.

“No hay una sola herramienta. Es un poco sobre manejar todo el sistema. Tenés plataforma digital, genética, biotecnología, edición génica, protección de cultivos y cómo combinás esos sistemas para ayudarlos a producir más y conservar más al mismo tiempo”, explicó.

En ese contexto, señaló que gran parte de los desarrollos que impulsa la compañía buscan responder a uno de los desafíos que más preocupa hoy a los productores. Contó que Bayer realizó una investigación global en la que consultó a miles de productores sobre las principales problemáticas que enfrentan en sus sistemas productivos. “Hicimos una investigación global y le preguntamos a miles de productores cuáles son los desafíos clave que están enfrentando”, señaló. Entre las respuestas más frecuentes aparecieron las adversidades climáticas. “Una de las cosas que están enfrentando más es que tienen más adversidades climáticas que nunca”, afirmó.

Los productores mencionaron situaciones como lluvias excesivas, sequías o cambios bruscos de temperatura. “Ya sea demasiada lluvia o sequía o demasiado temprano en términos de que se ponga más frío o demasiado cálido”, enumeró. En ese sentido, agregó: “Llevo 30 años en la agricultura. Siempre escuché sobre alguna sequía o alguna lluvia excesiva. Pero en los últimos tres años lo que dicen los productores es que la intensidad y la consistencia con la que está ocurriendo es muy alta”. Frente a este escenario, indicó que la compañía está destinando recursos al desarrollo de nuevas herramientas. “Desarrollar sistemas que sean más resilientes a esos elementos es uno de los desafíos clave que tenemos globalmente”, sostuvo.

En su visita, Santos contó que mantuvo reuniones con directivos de distintos sectores y siguió de cerca algunas de las medidas del Gobierno. “Tuve la oportunidad de hablar con muchos CEOs no solo del agro, sino de petróleo y gas, minería y bienes de consumo”, señaló.

Valoró la reducción de los derechos de exportación anunciada recientemente por el Gobierno y el avance del debate sobre propiedad intelectual y ley de semillas. “Esto está yendo realmente en la dirección de hacer a la Argentina más competitiva y hacer de la Argentina un jugador global incluso más grande de lo que es hoy”, señaló. Y concluyó: “Es realmente alentador ver que esto puede ayudar a la Argentina a realizar todo el potencial que tiene”.