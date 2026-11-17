A mediados de la década de 2000, cuando el precio del cobre volaba muy por encima de su valor de largo plazo, el ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, se dedicó a repetir un mensaje impopular. El auge era transitorio y, por lo tanto, no había que gastarlo. Chile ahorró entre 20 y 25 puntos del PBI en esos años. Al principio, la decisión fue resistida incluso por economistas afines a la disciplina fiscal. Pero cuando estalló la crisis global de 2008-2009, el país tuvo con qué responder, y tanto Bachelet como Velasco terminaron su gestión con 80% de aprobación.

La historia la contó Aldo Lema, socio de Vixion y exmiembro del Consejo Fiscal Autónomo de Chile, en el segundo día de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026, que organiza el Banco Central (BCRA) en un panel que repasó cómo Chile y Noruega lograron estabilizar sus economías. Junto a él expuso Knut Langholm, director de Deuda de Mercados Emergentes de Norges Bank Investment Management, la entidad que administra el fondo soberano noruego.

Con matices, ambos llegaron a una conclusión parecida. Las reglas fiscales y los fondos de ahorro funcionan cuando hay acuerdos políticos que los sostienen en el tiempo y transparencia en su manejo.

El panel sobre las experiencias de Chile y Noruega, en el segundo día de las Jornadas Monetarias y Bancarias

“Aquí no hay lecciones, básicamente hay aprendizajes”, dijo Lema. Según explicó, el esquema chileno empezó de manera informal en los 90, con un Fondo de Compensación del Cobre que guardaba los ingresos considerados transitorios. En 2001 se instauró la regla fiscal y en 2006 llegó la ley de responsabilidad fiscal. La meta era un superávit estructural de 1% del PBI, es decir, un resultado corregido por el ciclo económico y por el precio del cobre. Todo lo que se recaudaba por encima de esos parámetros se ahorraba.

Para evitar conflictos de interés, el gobierno dejó en manos de comités de expertos independientes la estimación del crecimiento potencial y del precio de largo plazo del cobre. Hacia 2012-2013 se sumó un Consejo Fiscal para supervisar los cálculos, que años después se convirtió en autónomo. El resultado fue una caída sostenida de la deuda bruta desde principios de los 90 hasta que, entre 2008 y 2010, los activos del sector público superaron a sus pasivos y Chile se convirtió en acreedor neto. La calificación crediticia mejoró, el spread soberano bajó y la economía logró sostener un crecimiento potencial alto con menor volatilidad.

Aldo Lema, exmiembro del Consejo Fiscal Autónomo de Chile, en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026

Pero el economista también mostró la otra cara. Desde 2014, con un crecimiento que se estancó entre 1% y 2%, la presión pasó a la política fiscal y las metas empezaron a incumplirse en forma sistemática, aun con el marco legal en pleno funcionamiento. Dejó de regir el principio de que los gastos permanentes se financian con ingresos permanentes, y la deuda neta pasó de 0 a cerca del 40% del PBI en los últimos 15 años. En paralelo, Uruguay —con una deuda de 70% del PIB y déficits de 4% o 5%— pasó a tener el menor riesgo país de la región porque los inversores empezaron a premiar la calidad de su política. “El compromiso político está sobre lo legal y sobre lo técnico”, resumió Lema.

Un fondo para las próximas generaciones

El caso noruego tiene otra escala. El fondo soberano acumula unos US$2,2 billones para un país de 5,6 millones de habitantes. Langholm aclaró que su misión es obtener el mayor retorno posible para los noruegos y que no es una herramienta de política del gobierno ni un banco de desarrollo. Cada centavo se invierte fuera de Noruega, alrededor de 70% en acciones y el resto en renta fija, inmuebles e infraestructura de energías renovables.

El camino no fue lineal. El petróleo se descubrió en 1969, pero la década siguiente estuvo marcada por la estanflación, y en los 80 la desregulación derivó en un ciclo de auge y caída que terminó en una crisis bancaria tras el derrumbe del crudo de 1986. Recién en 1990 una ley estableció que los recursos del petróleo debían quedar fuera de la economía doméstica para evitar la enfermedad holandesa, y el primer depósito llegó en 1996. “La necesidad es la madre de la invención”, dijo Langholm. En 2001 se fijó una regla que permite gastar cada año hasta 4% del valor del fondo —su retorno real estimado de largo plazo—, que en 2017 se redujo a 3%. Hoy esos ingresos financian 25% del gasto público.

Para el ejecutivo, la clave estuvo en el consenso entre el centroizquierda y el centroderecha, que se construyó a lo largo de décadas , y en la transparencia. Dos veces por año se publican cada una de las inversiones del fondo, incluidos sus edificios, para que cualquier ciudadano pueda consultarlas. La regla ni siquiera es una ley, pero romperla tiene un costo político.

Knut Langholm, de Norges Bank Investment Management, explicó cómo funciona el fondo soberano de Noruega

Lema también dejó algunas ideas para la Argentina, que dirigió más a la academia y a los analistas que al Gobierno. Entre ellas, una ley de responsabilidad fiscal con horizonte de mediano plazo, un consejo fiscal autónomo y una revisión de la meta de déficit cero, que a su juicio es procíclica.

“Imaginen qué hubiera pasado si Chile hubiera tenido un resultado efectivo de cero en 2003, 2004, 2005. Esos 25 puntos de ahorro se los hubiera gastado”, planteó. Según el economista, 2028 puede ser una oportunidad, porque estas reformas suelen hacerse en los primeros años de un nuevo gobierno.