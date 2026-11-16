Havanna prepara su desembarco en China, tras un acuerdo con Lionel Messi

Havanna suma un nuevo destino a su mapa internacional. La compañía, fabricante de alfajores y operadora de cadenas de cafeterías, prepara su desembarco en China, traccionada por la popularidad del alfajor que desarrolló junto a Lionel Messi.

“Estamos en pleno proceso. Estamos terminando los registros para poder vender el alfajor allá. Venimos de participar de unas ferias de alimentos en donde nos fue muy bien y ya estamos en conversaciones avanzadas con distribuidores . Fue un faro muy grande ir con el alfajor que hicimos con Leo Messi”, señalaron desde la firma a LA NACION.

En línea con su estrategia de internacionalización, la compañía participó en la SIAL de Paris, y en la CIIE de China para promover la marca, captar importadores y distribuidores y avanzar en su ingreso al mercado.

La expectativa de Havanna es concretar los primeros acuerdos comerciales una vez que complete los trámites necesarios para comercializar sus productos. Y si bien aclararon que avanzarán “paso a paso”, consideran factible que el desembarco se concrete a principios de 2027.

Menos venta, mejores sus márgenes

Havanna avanza en el plano internacional, a la vez que se reacomoda a nivel local. La compañía cerró el tercer trimestre del año con un menor volumen de ventas, matizado por la recomposición de los márgenes operativos y una menor carga en los costos de financiamiento.

De acuerdo con el balance financiero presentado ante la Comisión Nacional de Valores, la firma alcanzó ingresos por ventas consolidados de $35.494 millones en el tercer trimestre del año, lo que representa una contracción del 25,8% en valores monetarios respecto de los $47.818 millones facturados en el mismo período del ejercicio anterior. En términos de volumen desembolsado en el mercado, el total de kilogramos comercializados experimentó una retracción del 18%.

De acuerdo con el reporte, el comportamiento del volumen y la facturación durante el trimestre respondió a una combinación de decisiones comerciales propias y de un fuerte efecto de base estadística. Por un lado -indicaron-, la Dirección de Havanna resolvió aplicar ajustes tarifarios por debajo del índice de inflación general acumulado, con la meta deliberada de preservar la capacidad de compra de sus consumidores habituales y mantener la fluidez en los puntos de venta.

Havanna anticipa la apertura de un nuevo formato de locales Mauro V. Rizzi - LA NACIÓN

Por otro lado -aclararon-, la comparación con el tercer trimestre de 2025 ponía la vara alta. En julio del año pasado, la empresa protagonizó un verdadero fenómeno comercial a partir del lanzamiento del “Alfajor Dubai”. Aquel producto batió récords históricos de demanda, llegando a explicar por sí solo más del 20% de la facturación total del grupo en ese trimestre y el 23% de las ventas en la categoría nuclear de “Alfajores, Galletitas y Havannets”.

En el acumulado de los primeros nueve meses de 2026, los ingresos por ventas de Havanna alcanzaron los $127.763 millones, frente a los $143.310 millones de los primeros nueve meses de 2025, mientras que la ganancia neta acumulada sumó $9.692 millones (frente a $12.346 millones del período previo).

Pese a la menor escala de facturación en moneda constante, la empresa cerró el período entre julio y septiembre con un resultado neto positivo de $1395 millones. De acuerdo con el reporte, dos variables clave sirvieron de amortiguador para la rentabilidad: el costo de los insumos clave -la cotización internacional del cacao mostró una clara tendencia a la baja durante el período- y la reestructuración de la deuda corporativa.

“ La reducción de la deuda en pesos, expuesta a tasas reales elevadas, y su reemplazo parcial por deuda en dólares a tasas más competitivas permitieron disminuir el costo financiero , reflejándose en una mejora de los resultados financieros tanto del trimestre como del acumulado del año”, explicaron desde Havanna en el comunicado.

De acuerdo con el reporte, el 86% de la deuda total se encuentra nominada en dólares estadounidenses y euros a tasa fija. Solo el 14% de los pasivos está contraído en moneda nacional. A su vez, el 86% del total adeudado corresponde a pasivos no corrientes de largo plazo.

Tracción comercial

En el terreno comercial y de marca, Havanna potenció su proyección internacional mediante la alianza global de colaboración suscrita en junio con Lionel Messi. Durante el tercer trimestre, la empresa afianzó en sus canales la venta del nuevo formato pouch de mini alfajores, con un diseño que rinde homenaje a los hitos deportivos de la carrera del capitán de la selección argentina. Tras su debut en la Argentina, el producto comenzó a comercializarse en tres nuevos mercados internacionales: Chile, Paraguay y España.

Al cierre de septiembre, la red comercial de la firma alcanzaba los 297 locales en la Argentina (47 sucursales de operación directa y 250 franquicias). En el exterior, la red ya suma 256 locales en funcionamiento.

Havanna puso en marcha una planta en España Mauro V. Rizzi

En paralelo, este año, Havanna puso en marcha su planta industrial en España. La fábrica ya produce alfajores de chocolate, de merengue y mini alfajores, permitiendo abastecer de forma directa y periódica a las franquicias y distribuidores del continente sin depender de la logística de importación marítima desde la Argentina.

Con la mirada puesta en el cuarto trimestre de 2026 y los meses pico del verano 2027, la compañía trazó una hoja de ruta enfocada en el crecimiento orgánico, nuevos formatos de atención y la innovación en productos. El plan también contempla el lanzamiento del formato Drive Thru, su primer local bajo el concepto autobar (Drive Thru) sobre la Ruta 2.