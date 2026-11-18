Luego de plantear un debate por el “derrame” de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta, el economista Alfonso Prat-Gay respondió a las críticas en su contra de parte del presidente Javier Milei, del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, del gobernador neuquino Rolando Figueroa y del titular de YPF, Horacio Marín.

“Tengo que admitir que tengo mucha satisfacción porque, después de los insultos de rigor de varias autoridades nacionales y provinciales, el Gobierno finalmente se dio cuenta de que tenía que ocuparse un poco de las pymes”, dijo ante el auditorio de la cumbre empresarial Somos Pymes Summit, en La Rural.

El expresidente del Banco Central (BCRA) y exministro de Hacienda de la gestión de Mauricio Macri había advertido en el último tiempo que el auge hidrocarburífero de Vaca Muerta todavía no tracciona al conjunto del entramado productivo. “De golpe a todos les empieza a interesar un poco más el sector, así que bienvenidos sean los insultos si después al menos generan algunas de las reacciones que estamos queriendo que sucedan”, opinó.

De todos modos, celebró el desarrollo de la cuenca neuquina: “Vaca Muerta es el ejemplo concreto de una política de Estado que se sostuvo a través de distintos gobiernos de diferente color político durante más de diez años; por eso floreció”.

Alfonso Prat-Gay había dicho que "Vaca Muerta no derrama ni en Neuquén" Sobrevolando Patagonia - Shutterstock

Durante su presentación, el exfuncionario advirtió: “Hay un sector al que le va muy bien, que es petróleo, gas y minería, que crece a tasas de casi el 10% anual. Pero a todo el resto de los sectores, si yo le saco minería e hidrocarburos al EMAE, estamos exactamente igual que en noviembre de 2023”.

En ese sentido, describió una economía argentina partida en dos: “Hay dos sectores en fuerte expansión y el resto básicamente estancado, con caídas muy fuertes en construcción y en industria, que son justamente los sectores mano de obra intensivos. Por eso no tiene que sorprender que, fuera de los sectores elegidos por el Gobierno, la economía esté parada y el empleo caiga”.

“Esto lo descubrí en una recorrida en Neuquén cuando me junté con la Cámara de Industria y Comercio: eran pymes locales integradas a la cadena de valor de los hidrocarburos, y mi gran sorpresa fue que no estaban mejor que en el gobierno anterior”, recordó Prat-Gay.

Un reciente viaje por la Patagonia desató el cruce entre Prat-Gay y el gobernador neuquino, Rolando Figueroa

Y explicó: “Cuando hay un gran operador que es el único que compra, el grande impone su poder a lo largo de toda la cadena. A través de la supervivencia del más poderoso, la renta no se distribuye de manera homogénea: hay unos pocos ganadores y muchos que no terminan de ganar”.

De esta manera, el economista cargó contra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. “El RIGI es como la ley integral pyme, pero exactamente al revés. Beneficia y subsidia a las grandes corporaciones y mantiene en el mismo escalón a las pequeñas; es un absurdo propositivo, a menos que haya otros objetivos que no conocemos”.

“Las grandes empresas que entran al RIGI no son generadoras intensivas de mano de obra. La prioridad son los dólares: apoyo y subsidio al sector que puede traer divisas para que me den la estabilidad aparente de que no se mueve el tipo de cambio. Tiene olor a plan platita: para el peronismo, era el gasto público; para otros, es sentarse sobre el tipo de cambio y que parezca que está todo bien”, agregó.

El extitular del Palacio de Hacienda también se refirió a los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, más temprano en el mismo lugar: “Dijo algo así como que ‘no está bueno que ARCA financie a las pymes, que tienen que ser los bancos’. Me parece que es exactamente al revés: hoy en día son las pymes las que financian a ARCA, y es una pena que el ministro todavía no se haya enterado”.

“Cuando una pyme vende a 60 días, cobra a 60 días, pero a fin de mes tiene que pagar el IVA. Le está financiando al Estado una venta que todavía no cobró. ¿Hay algo más absurdo que ese esquema?”, se preguntó Prat Gay, quien fue compañero de Caputo tanto en la gestión pública como en el sector privado.

El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, negó en el mismo evento que el dólar vaya a dar un salto el año que viene Prensa BCRA

Así, propuso una medida: “Con una resolución de ARCA que determine que una pyme pueda utilizar todo su crédito fiscal para cancelar impuestos, generaríamos una verdadera revolución en el capital de trabajo”. Y reclamó: “Necesitamos una Ley Integral Pyme con una Agencia Federal específica”.

En el plano macroeconómico, Prat-Gay le bajó el tono a los festejos del oficialismo por la desaceleración de la inflación: “No nos entusiasmemos tanto celebrando el 2,2% mensual, que es apenas un poco más bajo que el promedio de 2,6% que tuvimos en los últimos 26 años desde que cayó la convertibilidad”.

“El plan de estabilización que se sostiene en el tiempo es el que enamora. ¿Cómo? Generando empleo de calidad, algo que hoy no está pasando en la Argentina: el empleo registrado cayó en 400.000 puestos desde que asumió Milei”, planteó.

En esa línea, insistió en los dichos de León XIV en su reciente visita a la Argentina: “Lo dijo en la UCA: la vara de medida de cualquier modelo de desarrollo tiene que ser la calidad y la cantidad del empleo. Y quienes generan el 70% del empleo asalariado registrado son las pymes”.

Sobre el cierre de su disertación, Prat-Gay concluyó: “A la política no se la mueve a los rebencazos, por extorsión ni con insultos; los resultados que perduran se logran con instituciones, diálogo y consenso. No hace falta odiar a nadie, empezando por los periodistas. Lo que hace falta es discutir el fondo de las cosas sin prejuicios. Sin industria no hay nación y sin pymes no hay futuro”.