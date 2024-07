Álvarez Agis analizó las medidas de Caputo ante la suba del dólar: “Si es lo único que tienen, agarrate”

Escuchar

El economista Emmanuel Alvarez Agis cuestionó este lunes las medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, anunciadas este sábado de frenar por completo la emisión de pesos y dijo que el Gobierno debe “parar con los anuncios y obtener resultados”. “Si esto es lo único que tienen, agarrate” , dijo el ex viceministro de Hacienda en Radio con Vos, y agregó: “No hay que enamorarse de los resultados porque son a corto plazo”.

El fin de semana el presidente Javier Milei anunció que la cantidad de pesos en circulación ya no crecerá cuando el Banco Central compre dólares para acumular reservas. Según su análisis, dicha medida aceleraría la salida del cepo y profundizaría el proceso de desinflación.

Caputo reafirmó el programa, que forma parte de la segunda fase del plan económico del Gobierno, y aseguró que el mercado “se está equilibrando” gracias a “la baja en el déficit fiscal y la eliminación de los intereses por los pasivos remunerados”. “Por eso pasamos de una inflación mayorista del 54% mensual en diciembre a una inflación mayorista del 3,5%. Esto no es casualidad. Es producto de que retiramos todos esos pesos del mercado”, detalló en Radio Mitre.

Pero el socio fundador de PxQ Consultora y ex viceministro de Economía de la Nación entre 2013 y 2015 consideró que el contexto en el que se tomó la decisión de terminar con la emisión “es muy malo”. “El gobierno tiene que parar con los anuncios y obtener resultados. Venimos de cuatro anuncios que no generan los efectos deseados y que empiezan a dejar claro que hay bastante improvisación dentro del programa económico”, sostuvo.

Agis consideró que lo que Caputo anticipó como una nueva fase del plan económico es “en realidad intervenir en el mercado. Resulta que los libertarios no son tan libres”, manifestó. “Lo hemos probado eso N cantidad de veces y siempre salió mal”, añadió.

Álvarez Agis dijo que el Gobierno anunció una cosa e hizo otra. “Seguimos con cepo, sin dolarización y con suba de impuestos”. Sobre la intervención del mercado, aseguró que es una medida de urgencia: “La hemos usado todos los que nos tocó administrar una economía que tiene cepo. Pero vos tenés que tener un paquete de medidas detrás que te saquen de esta lógica porque estamos jugando al juego de la silla con el BCRA. Hay más gente que se quieren sentar en las sillas, que sillas . La medida está bien en un contexto de emergencia, pero si esto es lo único que tienen, agarrate fuerte porque probablemente genere una mejora de corto plazo, pero de largo lo que va a primar es el efecto de que el Banco Central compre menos dólares”.

El economista remarcó que el Gobierno cambió su programa, que solía ser recesivo. “Cambiaron de caballo en la mitad del río. El dólar oficial no es libre sino que se devalúa 2% por mes, porque sigue habiendo cepo, porque los aumentos tarifarios se pospusieron… Al final tenés un programa que baja la inflación a costa de atrasar el dólar y las tarifas. Programa que ensayamos en el pasado y siempre salió mal”, remarcó.

Además, Álvarez Agis recordó el programa de emisión y déficit cero implementado en 2019, donde la cantidad de dinero no creció y la inflación se duplicó por la fuerte suba del dólar. Lo comparó con la situación actual, ya que en ese momento no había cepo. “En un programa de desinflación, la emisión monetaria no puede ser cualquier cosa. No podés tener déficit fiscal, emitir a lo pavote, que el crédito se multiplique…”, explicó, y añadió: “No hay que enamorarse de los resultados porque son a corto plazo. La pregunta es si eliminaste el virus o lo tapaste con ibuprofeno. Para mí, lo tapaste”.

