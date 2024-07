Qué dijo el FMI sobre la devaluación y el nuevo plan de Milei

Escuchar

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este sábado a la segunda fase del plan económico del Gobierno y en línea con las declaraciones del presidente Javier Milei confirmó el fin de la emisión de pesos. “No se van a imprimir en la Argentina. Se terminó”, sentenció el funcionario, quien además desestimó por completo que haya habido un pedido de devaluación por parte del Fondo Monetario Internacional.

“Para profundizar el proceso de desinflación que estamos experimentando los argentinos, decidimos que vamos a cerrar esta tercera canilla. De manera tal, que no se van a imprimir más pesos en la Argentina, ya por ninguna vía”, destacó Caputo en diálogo con Radio Mitre.

“En medida que el Banco Central compre dólares por exportaciones, lo que va hacer es vender los dólares necesarios en el mercado de contado con liquidación para volver a absorber esos pesos que emitió por la compra de dólares en el mercado de exportación e importación”, precisó al respecto.

“Lo que busca esto es profundizar el proceso de desinflación para que este mercado de dinero se equilibre cada vez más y estamos restringiendo cada vez más la oferta. Obviamente, nos gustaría ver también que aumentara la demanda de pesos”, explicó Caputo.

“Pero a raíz de la baja en el déficit fiscal y la eliminación de los intereses por los pasivos remunerados, esos famoso pases, el mercado se está equilibrando”, agregó. “Por eso pasamos de una inflación mayorista del 54% mensual en diciembre a una inflación mayorista del 3,5%, esto no es casualidad es producto de que retiramos todos esos pesos del mercado”, aclaró el funcionario.

“Ahora, estamos cerrando la última fuente de emisión, aunque en realidad hay una más que son los famosos puts que ya mencionó muchas veces el Presidente, que eso se está solucionando esta semana con un gran gesto a remarcar de los bancos”, resaltó el titular de Economía.

En otro tramo de la entrevista, Caputo destacó el índice de inflación de junio, que marcó un 4,6%, dado a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y sostuvo que dentro del Gobierno están “muy conformes” con la cifra, dado el contexto de aumento de tarifas.

“Los economistas pronosticaban un número entre 5,5% y 6% y terminó siendo un punto abajo de eso. Cuando uno mira la inflación núcleo que es la que tiene en cuenta estos factores estacionales esta fue de 3,7% es decir la misma del mes anterior”, planteó Caputo.

“Fue un muy buen número de inflación”, remarcó el funcionario. Y tras ello distinguió: “También tengamos en cuenta que lo que es tarifas y recomposición de precios relativos son cosas que pasan de una vez y que no constituyen inflación. Por eso es importante mirar la núcleo porque es la que da la verdadera medida de cómo está bajando”.

En esa línea, Caputo celebró los logros de gestión de estos seis meses y sostuvo: Hoy no hay razones macroeconómicas para que haya inflación en Argentina. Es un país que tiene superávit fiscal, comercial, de cuenta corriente y no emite pesos”.

Por otro lado, el ministro desestimó que el FMI haya reclamado al Gobierno una devaluación del peso y en ese sentido marcó: “Nunca jamás nos pidieron eso”. Asimismo, el funcionario ahondó en la rapidez con la que el organismo convalidó el programa presentado ante el organismo. “En 48 horas nos lo avaló y está totalmente de acuerdo con esta nueva profundización del programa monetario”, apuntó.

Ante la consulta por la suba del dólar el ministro relativizó la cuestión y dijo que la cotización del blue, que el viernes llegó a tocar los $1500, “no le quita el sueño”. Y al respecto concluyó: “Con las medidas que estamos tomando, el mercado de pesos tenderá a equilibrarse. Todos los dólares van a volver a bajar”

El anuncio de Milei

Las declaraciones de Caputo se dan luego que este sábado el Presidente anticipará que la próxima semana irá hacia la emisión cero, en línea con una profundización del régimen monetario que no implicará modificaciones en el tipo de cambio oficial actual.

En diálogo con LN+, el Presidente adelantó que el Gobierno dispondrá que la cantidad de pesos circulantes queden constantes y permitirá de ese modo que no se altere la base monetaria, lo que acelerará -según su visión- el proceso de desinflación y la salida del cepo, que se concretará cuando tenga la macroeconomía en orden, decisión a la que de nuevo no le puso fecha.

“Por las regulaciones del mercado cambiario, estamos obligados a comprar dólares en el MULC (mercado único de cambios). Cuando me traen dólares, estoy obligado a comprarlos. Cuando compro esos dólares, ¿con qué los compro? Con pesos. Entonces, estoy inyectando pesos en el mercado, en la economía. Y como yo en realidad tengo control de capitales, yo no sé si verdaderamente eso es un aumento de demanda de dinero o es que me los están entregando porque están obligados”, sostuvo Milei, en medio de una semana donde el blue trepó por encima de los $1500.

Además, Milei también confirmó que el miércoles terminará con el problema de los puts, un instrumento que permite a los bancos vender bonos del Ministerio de Economía al Banco Central en cualquier momento si proyectan una pérdida de valor y hacerse de los pesos.

LA NACION

