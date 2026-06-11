Amplían el universo de potenciales tomadores de crédito en dólares

Con una leve adecuación a la normativa vigente, el Banco Central (BCRA) habilitó a que los bancos consideren desde mañana como nuevos potenciales receptores de crédito en dólares a empresas que, en realidad, no tienen ingresos verificables en esa moneda al día de hoy.

Lo hace al ampliar el universo de prestatarios “elegibles” -hasta aquí restringido durante los últimos 24 años a los exportadores y a su primera línea en la cadena de proveedores, para evitar el descalce de monedas- a las empresas que logren presentar una garantía directa de un exportador para acceder a ese financiamiento. Es decir, que obtengan el respaldo de una compañía que pueda demostrar fehacientemente un flujo de ingresos en moneda extranjera generado por ventas al exterior.

La norma que dispone la nueva flexibilización Compumar

La modificación busca facilitar el acceso a esos créditos —más baratos que los que la banca ofrece en pesos— a empresas que formen parte de un grupo o holding que tenga, a la vez, negocios vinculados tanto al mercado interno como a la exportación, admiten en el BCRA.

La muy moderada flexibilización, dispuesta mediante la Comunicación “A” 8446, sorprendió en algún sentido porque, en una reciente presentación pública, el presidente del BCRA, Santiago Bausili —quien regresa por estas horas de una visita a China—, se había manifestado contrario a modificar los criterios dispuestos por ley, pese a los insistentes rumores y pedidos que, según trascendió, había recibido de algunos bancos.

Fue hace unos 20 días cuando, al ser consultado sobre el tema, no solo recordó que cualquier modificación de esta norma debía realizarse por ley, sino que además sostuvo que —a su criterio— todavía no estaban dadas las condiciones para avanzar en una discusión al respecto, que en todo caso debería darse “más adelante”.

El presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, sonríe previo a una conferencia de prensa [e]MARTIN ZABALA - XinHua

La mencionada norma dispone que, entre los clientes elegibles para acceder a créditos en dólares, los bancos podrán incluir a “clientes que cuenten con garantías en moneda extranjera otorgadas por los sujetos señalados precedentemente (NdR: en alusión a los exportadores) y que se constituyan como principales pagadores, con renuncia a los beneficios de excusión y división”.

La idea es orientar “recursos ociosos en moneda extranjera hacia otros sujetos sin afectar la capacidad de repago de los depósitos captados en dólares, respetando el marco del Decreto 905/2002 del Poder Ejecutivo”, explicaron desde la entidad rectora del sistema bancario local.

🔴Crédito

No fueron buenos los datos para mayo, en general (con valores desestacionalizados). Solo arrojan positivos algunas categorías en dólares 👇 pic.twitter.com/rV3qK7iLmR — Andrés Reschini (@adreschini) June 4, 2026

La medida llega en un momento en que los préstamos en dólares son los únicos que mantienen una dinámica expansiva —aunque muestran cierto estancamiento en lo que va de junio— y cuando los bancos ya han transformado en crédito casi el 60% de los depósitos en dólares captados de los ahorristas, la mayor proporción de los últimos siete años.

Según los últimos datos oficiales disponibles, de los US$39.300 millones que el sistema financiero mantiene bajo resguardo del sector privado, alrededor de US$23.300 millones ya fueron canalizados hacia distintos tipos de crédito. Sin embargo, el grueso de esos fondos (74%) se destinó a la prefinanciación de exportaciones.