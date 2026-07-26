“Va a volar como nunca antes”: las diez frases con que Milei elogió al campo

El discurso del presidente Javier Milei dejó frases contundentes sobre el sector agropecuario. Desde definir a los productores como “héroes” hasta marcar un cambio de era para la producción y prometer que seguirá la baja de la presión impositiva, el jefe de Estado no dejó tema sin abordar. A continuación los 10 conceptos más destacados:

“Ustedes son los que, desde Argentina y para la Argentina, tiran para adelante el carro del país y, por eso, sin dudas, merecen ser llamados héroes. Hace dos años me paré ante ustedes por primera vez y les pedí paciencia. Les dije que veníamos a hacer un cambio profundo y sustentable, que no íbamos a apresurarnos demagógicamente, que había que mirar la película y no la foto. El año pasado volví y ya pude demostrarles hechos. Eliminamos el cepo cambiario, el robo más grande que sufrió el mercado, dado que lo obligaba a vender a un tipo de cambio inferior al del mercado".

"El año pasado volví y ya pude demostrarles hechos", dijo el mandatario Pilar Camacho - LA NACION

“Hoy vuelvo por tercera vez y esta vez vengo a mostrarles que la transición de los últimos dos años se está consolidando. Esta vez vengo a decirles algo que quiero que quede grabado en esta jornada: se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos. Pero, antes de hablar del futuro, quiero detenerme en algo más profundo, porque, para entender hacia dónde vamos, hay que entender qué es realmente el campo. El campo no es un sector más de la economía. El campo es, en el sentido más literal, el origen de la civilización".

El campo es, en el sentido más literal, el origen de la civilización". “Cuando la política ataca al campo, no ataca un sector: ataca el cimiento mismo sobre el que se levantó todo lo demás, la base de nuestra nación. Porque gracias a la producción agrícola es que el nuevo mundo pudo independizarse del viejo, desarrollar su propio sistema económico e incorporarse a la economía global como un actor fundamental”.

Porque gracias a la producción agrícola es que el nuevo mundo pudo independizarse del viejo, desarrollar su propio sistema económico e incorporarse a la economía global como un actor fundamental”. “Y esto último es algo que, a todas luces, nunca logró comprender la política durante los últimos 100 años. En vez de pagarle con justicia al campo por lo que había hecho por el país, lo castigó con impuestos, con cepo, con cupos, con prohibiciones de exportar, con precios máximos. Convirtieron al sector más pujante del país en el pagador de última instancia de la Argentina. Cuando había crisis, subían las retenciones; cuando faltaban dólares, desdoblaban el tipo de cambio; cuando había inflación, ponían precios máximos sobre la producción. Se dedicaron a faenar, año tras año, a la gallina de los huevos de oro".

“Por primera vez en la historia nacional, el productor tiene un cronograma, sabe cuánto paga hoy y cuánto va a pagar mañana. Tiene, por fin, previsibilidad y, sobre todas las cosas, más libertad y menos impuestos. Y todo es posible únicamente gracias al superávit fiscal, porque el superávit es el motor que nos está llevando al futuro y no hay baja de impuestos posible sin un superávit fiscal sostenido. Y aquí amerita aclarar una obviedad: la única alternativa al superávit es el déficit, y con el déficit vuelven las diez plagas de Egipto que tanto hicimos por dejar atrás”.

Javier Milei y Luis Caputo LUIS ROBAYO - AFP

“El campo que fue era un sector genial, maniatado con cadenas regulatorias e impositivas demenciales que, aun con una sobrecarga tributaria nunca vista en la historia de la humanidad, se mantuvo competitivo a nivel global. Que sobreviviera fue poco menos que un milagro. Pero ahora es momento del verdadero milagro: su nuevo siglo de crecimiento sin límites. El campo que se viene va a producir récord tras récord, gracias a que el Estado, por fin, se corrió del medio”.

“Tenemos las condiciones para producir 300 millones de toneladas de granos para duplicar la producción actual. Vamos a darle un régimen de derecho de propiedad a los innovadores de semillas para que la tecnología argentina, hecha por argentinos, pueda venderse acá y potenciar nuestros rendimientos en lugar de solo potenciar los rendimientos de otros países”.

“El techo que la política le puso al campo durante 100 años se está levantando y, cuando logremos terminar de eliminarlo, este sector va a volar como nunca antes lo hizo en su historia. Nosotros y ustedes queremos exactamente lo mismo: queremos volver al país que, cuando le dio libertad al campo, se convirtió en el granero del mundo y en una de las naciones más ricas del planeta”.

“Tenemos las condiciones para producir 300 millones de toneladas de granos para duplicar la producción actual", indicó Milei LUIS ROBAYO - AFP