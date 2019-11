Amplio respaldo a la designación de Marco Lavagna en el Indec

Fuente: Archivo

Lacunza, Todesca, extécnicos del organismo y los sindicatos le dieron su apoyo al economista; para la mayoría, marca una "continuidad"

Entre abril y mayo de 2007, solo unos meses después de la intervención del Indec por parte de Guillermo Moreno, Ecolatina -la consultora fundada por Roberto Lavagna- publicó el primer índice de inflación privado, un insumo poco habitual por entonces.

Entonces contó con la ayuda de extécnicos del organismo estadístico desplazados por Moreno y medían unos 20.000 precios y 600 bienes y servicios en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. "Fue como poner una cancha de paddle en los 90", relató entonces un hombre que trabajaba para Alberto Paz, director de Ecolatina, a la hora de ejemplificar el nuevo negocio que Moreno les había abierto a las consultoras privadas. FIEL fue la siguiente.

Marco Lavagna llegó a la consultora entre fines de 2008 y 2009. Por mantener sus datos de inflación, el ahora nominado por Alberto Fernández al frente del Indec sufrió dos multas por parte de Moreno de $500.000. El exsecretario de Comercio enfrenta un juicio oral por abuso de poder.

Ese IPC de Ecolatina fue uno de los utilizados para desarrollar el llamado IPC Congreso, del que Lavagna se encargó desde 2015, cuando llegó al Parlamento, pero que se venía difundiendo desde años antes para contrastar con los indicadores falsificados que provenían del organismo, entre ellos el formato presentado por el propio Fernández como jefe de Gabinete en 2008 en el Sheraton de Pilar.

Fernández fue quien firmó el decreto que desplazó a Graciela Bevacqua, directora de precios del Indec, en enero de 2007 y que formalizó la intervención kirchnerista. Sin embargo, los actores del conflicto suelen remarcar que los ideólogos del desmantelamiento institucional fueron Moreno y los Kirchner.

La llegada de Marco Lavagna al Indec tuvo ayer un amplio respaldo del actual oficialismo, extécnicos del instituto y dos sindicatos dentro del organismo. Pero algunos especialistas consideraron que su puesto debería ser concursado.

"Es una buena elección. No creo que venga con sentido de intervención. Es economista. Para mí, es muy importante que mantenga el equipo técnico y lo amplíe. Es un muy buen equipo. No se consiguen fácilmente cuadros de este nivel", afirmó a LA NACION Jorge Todesca, actual director del Indec. "Me parece una buena elección", coincidió el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, a LA NACION.

"Es un economista serio y políticamente lo vemos muy bien", afirmó Damián Comas, hombre de UPCN en el organismo. "Me parece que es una decisión acertada del nuevo gobierno. Tiene un perfil parecido al de Todesca y no es del riñón. Eso daría cierta independencia", dijo Fabio Peñalva, delegado de ATE Indec, el gremio que se opuso a la intervención.

Una exdirectora del Indec expulsada por Moreno dijo que era "la mejor opción". Además, remarcó su "austeridad y seriedad" en el Congreso, sobre todo en lo que respecta al manejo de su personal. El economista Ariel Coremberg no cuestionó a Lavagna, pero sí la forma de su designación. "El titular del Indec debería ser elegido por concurso con jurado independiente de la política", dijo. Es parte de los cambios que propuso el oficialismo con el proyecto de ley tardío que envió al Congreso días atrás.

"Estuvo en el armado del IPC Congreso y sabe de la importancia de estadísticas confiables. En este sentido, tiene un perfil similar al de Jorge Todesca, lo cual garantizaría independencia del organismo priorizando la capacidad técnica", describió Lorenzo Sigaut Gravina, actual director de Ecolatina.

Pese a todo, aún no asumió formalmente y Lavagna ya armó su pequeña polémica. Es que el hombre que deberá medir la inflación ya pronosticó que en 2020 esta será de 40%. Vicios de consultor.