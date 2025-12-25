“Extraordinario”: lograron un rinde inédito de trigo en una región semiárida

CÓRDOBA.- Un rinde de 81 quintales de trigo por hectárea logró, a partir de la puesta en marcha de un sistema de riego, el campo El Balcón del Sol en la zona de Cortaderas, provincia de San Luis. Es una cifra “excepcional” para la zona. La tarea fue en conjunto entre Cinco Marías, propietaria de la tierra; el contratista Renovables Group (Marcos Gassman) y el consultor Martín Ibarra, de Fioo Campo.

Delfo Buchaillot, de Cinco Marías, detalló que realizaron trigo de calidad panadera y los rindes estuvieron en el orden de los 55 quintales por hectárea en la campaña pasada, mientras que en la actual fueron de 81 quintales por hectárea.

Altos rindes de trigo en San Luis

Es un lote de 60 hectáreas bajo riego por pivote central el que logró un rendimiento promedio final superior a los 81 quintales, el registro más alto del que se tenga conocimiento en esa provincia. Detrás de este resultado excepcional “hubo planificación, inversión, trabajo en equipo y un manejo agronómico integral pensado desde el inicio para expresar el máximo potencial del cultivo”, indicó Buchaillot a LA NACION.

“Teniendo equipo de riego se pueden hacer campañas fina y gruesa y, de esa manera, reducir los costos de electricidad que es muy alto -añadió-. Estamos con un margen bruto del 38% con este rinde en base a los precios de trigo que están deprimidos por la abundante cosecha".

Planteó que, además del rendimiento en trigo -al que calificó de “extraordinario, comparable al de las mejores zonas del país”- es interesante haberlo logrado en San Luis, donde “habitualmente no se hace este cereal porque en invierno no llueve. De realizarse, tendría un costo hídrico importante en verano para soja y maíz”. El otro gran tema es el de las altas temperaturas, que impactan en el rendimiento.

En todo el ciclo el cultivo no atravesó fases de stress hídrico y las temperaturas acompañaron

Desde el punto de vista técnico, en el campo se usó alta densidad en la siembra, con trigo variedad Alerce de Don Mario, de ciclo corto. La siembra fue el 9 de julio pasado, se fertilizó durante ese proceso con fósforo arrancador y con 150 kilos de urea. Aplicaron la misma cantidad de urea en la fase de macollaje. En todo el ciclo el cultivo no atravesó fases de estrés hídrico y las temperaturas acompañaron.

El lote utilizado había sido desmalezado previamente; hicieron tratamientos de fungicidas y se monitorearon continuamente plagas y malezas. “El acuerdo inicial entre Cinco Marías con el cultivo, el diseño y ejecución y el equipo operativo fue clave para los resultados conseguidos. Ese escenario generó números extraordinarios”, apuntó.

En este contexto, Ibarra enfatizó que este es el primer cultivo que hacen “bajo este esquema integral y salió bien. Cuando el sistema está bien diseñado y ejecutado, los resultados llegan”. Ratificó que el rinde es “muy alto y poco frecuente” para San Luis pero que no debe considerarse un hecho casual, ya que es un “resultado consistente” con el trabajo realizado.

Otra imagen de la cosecha de trigo en el campo del superrinde

El manejo del agua es un ítem crucial en ambientes semiáridos como el de San Luis. Durante todo el ciclo, el cultivo contó con disponibilidad hídrica adecuada en los momentos fisiológicos clave. A las lluvias naturales se sumó el aporte estratégico del riego.

Tras la siembra, el trigo recibió 12 milímetros a los dos días. En agosto se registraron unos 40 milímetros y en septiembre otros 40, además del agua aplicada por el sistema de riego. Ibarra destacó que hacer trigo bajo riego es costoso, porque además de la energía, se requieren mayores dosis de fertilizantes y más semilla. Para que sea rentable es indispensable lograr muy buenos resultados.