Los salarios registrados subieron 2% en octubre y volvieron a perder contra la inflación

Los salarios de los trabajadores registrados perdieron en su carrera con la inflación en octubre. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), subieron en promedio un 2% en un mes en el que el índice de precios tuvo una alza de 2,3%. Ese número es resultado de un incremento de 2,1% en los registrados privados y de 1,9% en los del sector público.

En la variación interanual, los ingresos formales registran un aumento de 31% y en el acumulado del año tienen un incremento de 24%. De esta manera, quedan levemente por debajo de la inflación en ambos casos, ya que el índice de precios arrojó para esos períodos 31,3% y 24,8%, respectivamente.

El índice general de salarios (2,5%) sí superó –aunque por muy poco– a los precios, debido al aumento de 4,2% que tuvieron los informales. Pero hay que tener en cuenta que los datos de este segmento de trabajadores son publicados por el Indec con cinco meses de rezago (se infieren a partir de los datos recopilados por el organismo en la encuesta permanente de hogares).

La sede del Indec Rodrigo Nespolo

Con una variación interanual de 113,2% y un acumulado del año de 84,5%, los trabajadores informales fueron los que más terreno recuperaron en los últimos meses; no obstante, hay que considerar que fueron los que más poder adquisitivo perdieron en 2017, 2018 y durante la pandemia de 2020.

En este sentido, el economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), remarcó: “Si bien el salario informal se está recuperando con fuerza, todavía está por debajo de los niveles que tenía, por ejemplo, en 2017″.

En lo que respecta al salario formal, Colina señaló que ese índice viene creciendo apenas por debajo de la inflación. “Creo que el año va a terminar con los ingresos formales apenas por detrás de los precios. De todos modos, habrá que esperar el dato final del SIPA [Informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado], que publica la Secretaría de Trabajo”, concluyó.

En tanto, el economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, comentó que en octubre el salario registrado mantuvo la tendencia a la baja que se inició en septiembre con la aceleración de la inflación. “En los últimos dos meses el privado acumula -0,9% y el público, -1,3%”, precisó.

De esa forma, explicó Caprarulo, el salario registrado privado vuelve a quedar por debajo de su valor de noviembre de 2023. “La aceleración de la inflación en noviembre (a 2,5%) no permite ser optimistas para los dos últimos meses del año. El impacto sobre los salarios también hay que analizarlo en el contexto del mercado laboral, en el que el tercer trimestre marcó una mejora en el nivel de empleo pero, principalmente gracias al cuentapropismo”, analizó el economista.

El economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), calculó la variación de los salarios en términos reales –descontada la inflación–. Respecto del acumulado del año, precisó: “Si se considera la variación real parcial de los salarios en los primeros diez meses de 2025, se aprecia una suba del sector público del 5% (caída de 18,8% respecto a 2023) y una suba del sector privado registrado del 6,2% (caída de 2,7% respecto a 2023)”.

Además, Argañaraz agregó que, respecto de noviembre de 2023, los salarios privados registrados están actualmente 0,9% por debajo y los del sector público un 14,4% abajo (33,3% los nacionales y 5,5% los provinciales). “De mantenerse estos niveles reales en lo que queda de 2025, los salarios privados registrados podrían cerrar el año con un crecimiento real de 4,9% y los públicos con uno del 4,2% (-9,4% los nacionales y 8,8% los provinciales)“, concluyó el especialista.