Andina 360 y Manifest Industries consolidan su alianza para el desarrollo de minerales críticos en la Argentina

El interés de Estados Unidos por los minerales críticos de la Argentina empieza a traducirse en alianzas concretas entre empresas de ambos países. En ese contexto, Andina 360 y la estadounidense Manifest Industries avanzan en la construcción de una plataforma conjunta para identificar, evaluar y desarrollar proyectos vinculados con minerales estratégicos.

La alianza fue formalizada en agosto y tuvo uno de sus primeros hitos a comienzos de septiembre, con la visita a Buenos Aires del general retirado Charles A. Flynn, presidente del directorio de Manifest Industries y excomandante general del Ejército de Estados Unidos en el Pacífico.

Flynn estuvo en la Argentina los días 2 y 3 de septiembre, donde mantuvo reuniones en la Embajada de Estados Unidos, participó del U.S.-Argentina Forum on Critical Minerals y se reunió con representantes de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC), además de mantener encuentros de trabajo con compañías mineras que desarrollan proyectos en el país.

El viaje se produjo en un momento de mayor acercamiento entre ambos países alrededor de las cadenas de suministro de minerales críticos, un área considerada estratégica por Estados Unidos.

El acuerdo establece una división de tareas entre ambas compañías. Andina 360 tendrá a su cargo en la Argentina la identificación y la originación de proyectos, la evaluación técnica, el análisis de las jurisdicciones y el desarrollo local.

Manifest Industries, en tanto, se ocupará principalmente de la vinculación en Estados Unidos con organismos gubernamentales, empresas industriales, actores técnicos y financieros y potenciales compradores.

El objetivo es conformar un portafolio de proyectos argentinos de minerales críticos que cuenten con validación técnica y puedan integrarse, eventualmente, a las cadenas de suministro de Estados Unidos y sus aliados.

Entre los minerales que forman parte del foco de la alianza se encuentran antimonio, tungsteno, estaño, tierras raras, uranio, vanadio, niobio, tantalio y litio, entre otros.

La estructura también busca facilitar el acceso potencial a programas de financiamiento estadounidenses, entre ellos los de la DFC y el EXIM Bank. En cada caso, el eventual financiamiento dependerá de los requisitos de elegibilidad y de la aprobación independiente de cada organismo.

La compañía estadounidense ya comenzó a trabajar en el país. Desde fines de julio asesora a Jaguar Uranium, una empresa dedicada a la exploración de uranio con proyectos en Chubut y Mendoza, en su estrategia de relacionamiento con el gobierno de Estados Unidos.

El general Flynn integra además el consejo asesor de Jaguar Uranium. Steven Gold, CEO de la compañía, participó de las reuniones mantenidas durante la visita de la delegación estadounidense a Buenos Aires junto con representantes de Manifest y Andina 360.

La presencia de Manifest busca combinar capacidades técnicas y de desarrollo de proyectos con una red de contactos en Estados Unidos, tanto en el sector privado como en organismos vinculados con financiamiento y política industrial.

Andina 360 es un grupo argentino dedicado al desarrollo de proyectos mineros, con un foco creciente en minerales críticos. Su estructura reúne capacidades de geología, permisos, asesoramiento legal y finanzas a través de distintas empresas operativas.

La compañía cuenta actualmente con una operación de oro aluvial en producción en Jujuy y con un proyecto de exploración de oro y plata en Santa Cruz. En este último completó durante 2026 una primera campaña de 2500 metros de perforación y cuenta con un informe técnico bajo el estándar NI 43-101.

Como antecedente en minerales estratégicos, durante 2026 Andina 360 ejecutó un programa técnico de exploración de pórfidos de cobre para un proyecto de terceros en Mendoza, sobre unas 148.000 hectáreas de propiedades consolidadas.

“La Argentina tiene potencial geológico en muchos de los minerales que se están volviendo cada vez más estratégicos para Estados Unidos y sus aliados. El desafío no es simplemente identificar ese potencial, sino hacer avanzar los proyectos correctos con la capacidad técnica, el capital, los socios industriales y el alineamiento estratégico que hacen falta para llevarlos adelante”, señaló Pablo Cortegoso, cofundador y CEO de Andina 360.

Según Cortegoso, el acuerdo apunta a combinar esas capacidades para transformar proyectos argentinos en oportunidades con potencial de inserción en cadenas de suministro internacionales.

La incorporación de Flynn le da a la alianza una dimensión que excede el negocio minero. El general retirado pasó 39 años en el Ejército de Estados Unidos y comandó las fuerzas terrestres estadounidenses en el Indo-Pacífico entre 2021 y 2024. Tras su retiro, se orientó a conectar prioridades estratégicas del gobierno estadounidense con capacidades de inversión y desarrollo del sector privado.

Manifest Industries, con sede en Washington D.C. y Raleigh, organiza a través de su plataforma Project Marauder capacidades de geología, perforación, validación de análisis de laboratorio, plantas piloto e ingeniería. La compañía busca combinar esas herramientas con capital privado y vínculos con organismos del gobierno estadounidense para reducir los riesgos asociados a proyectos mineros en etapas tempranas.