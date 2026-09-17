Paritarias: cuánto cobra el personal de la Policía Federal Argentina en septiembre 2026 con el aumento oficial

Los miembros de la Policía Federal Argentina reciben un aumento este mes, y así rige una nueva grilla salarial para todas las categorías del sector.

El personal de la Policía Federal Argentina recibe un aumento este mes Gentileza

El aumento está dado por la resolución 844/2026, publicada en el Boletín Oficial, en la que quedaron establecidos los montos para el mes de septiembre, con una suba del 6,9%.

El aumento para policías está dado de manera mensual hasta diciembre, de acuerdo a lo que indica el Artículo 3 de la normativa. “Fíjase, a partir del 1° de septiembre, 1° de octubre, 1° de noviembre y 1° de diciembre del 2026, el haber mensual y los importes correspondientes al suplemento particular por “Zona”, como así también el valor del Servicio de Policía Adicional y de las Compensaciones, que percibe el personal con estado policial en actividad y el personal Auxiliar de Seguridad y Defensa de la Policía Federal Argentina que se detallan en el Anexo 3, que forma parte de la presente medida".

Cuánto ganan los policías en septiembre 2026

El personal de la Policía Federal Argentina percibe en el noveno mes del año las siguientes cifras que incluyen el aumento mensual:

<b>Grado / Cargo</b> <b>Haber Mensual (Sept. 2026)</b> COMISARIO GENERAL $3.646.718,76 COMISARIO MAYOR $3.315.198,87 COMISARIO INSPECTOR $2.923.006,64 COMISARIO $2.330.978,66 SUBCOMISARIO $1.908.869,39 PRINCIPAL $1.599.658,05 INSPECTOR $1.456.564,03 SUBINSPECTOR $1.324.149,12 AYUDANTE $1.203.771,93 SUBOFICIAL MAYOR $2.153.573,01 SUBOFICIAL AUXILIAR $1.957.793,64 SUBOFICIAL ESCRIBIENTE $1.779.812,40 SARGENTO 1ro. $1.618.011,27 SARGENTO $1.470.919,34 CABO 1ro. $1.337.199,40 CABO $1.215.635,82 AGENTE $1.105.123,47 ASPIRANTE $844.996,20 CADETE 3er CURSO $829.260,02 CADETE 2do y 1er CURSO $794.105,22 CAPELLAN GENERAL $1.962.436,44 CAPELLAN PRINCIPAL $1.494.067,83 CAPELLAN $1.333.732,64 AUXILIAR SUP. DE 1RA $1.698.237,89 AUXILIAR SUP. DE 2DA $1.473.837,23 AUXILIAR SUP. DE 3RA $1.329.581,31 AUXILIAR SUP. DE 4TA $1.212.783,64 AUXILIAR SUP. DE 5TA $1.169.383,35 AUXILIAR SUP. DE 6TA $1.079.963,88 AUXILIAR SUP. DE 7MA $1.009.871,56 AUXILIAR DE 1RA $1.342.138,23 AUXILIAR DE 2DA $1.256.687,12 AUXILIAR DE 3RA $1.189.671,12 AUXILIAR DE 4TA $1.112.351,13 AUXILIAR DE 5TA $1.017.465,18 AUXILIAR DE 6TA $966.619,94 AUXILIAR DE 7MA $925.038,00

Los valores de septiembre para los distintos cargos jerárquicos Shutterstock

Cuánto pagan las empresas que contraten personal policial en septiembre

Los siguientes son los valores que deben abonar las empresas que requieran el servicio de policía adicional, de la Policía Federal Argentina, hasta que se concrete una nueva actualización:

Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio continuo: $22.332

Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio discontinuo: $29.714,34

Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio en ámbito ferroviario: $29.714,34

Adicional por Servicios, bajo la modalidad servicio explosivista: $31.345,85

Adicional por servicios de custodia a Sedes: $5.588,72

Adicional por servicios de custodia Ferroviaria: $7.434,31

Cuáles son los requisitos para ingresar a la Policía Federal Argentina

Tener nacionalidad argentina.

Tener entre 17 y 28 años.

Tener los estudios secundarios completos o estar cursando el último año.

Aprobar los exámenes de ingreso.

Aprobar las etapas del proceso de selección e ingreso.

El sitio oficial del Ministerio de Seguridad indica que el postulante debe ingresar al Sistema de Preinscripción, completar el formulario disponible en la página web oficial y presentarlo. En dicho formulario deberá indicar si presta o no su conformidad para ser convocado oportunamente a realizar los exámenes médicos y análisis toxicológicos requeridos para evaluar su aptitud para el servicio policial.

Actualmente se encuentra abierto el trámite de preinscripción al ciclo lectivo 2027. Allí se remarca que todas las instancias del proceso de ingreso son de carácter excluyente y eliminatorio. En caso de no aprobar alguna de ellas, el postulante no podrá continuar con las etapas siguientes del trámite.