Anses y créditos hipotecarios: una propuesta

El ministro de Economía anunció que, con recursos de la Anses, los bancos podrán otorgar créditos hipotecarios. La Anses no prestará de manera directa, sino a través de los bancos. Una buena idea porque la Anses sabe otorgar jubilaciones y abonarlas, pero no otorgar créditos y menos evaluar riesgos crediticios y hacerse cargo de los errores.

Con determinada frecuencia, la Anses licitará, entre las entidades interesadas, depósitos a entre 1 y 5 años para que estos financien la compra de una vivienda a quienes no posean ninguna. Cobrando no más de 7,5% anual por encima de UVA (tasa de inflación).

¿Dónde están, hoy, los fondos que la Anses utilizará en esta operatoria? No en un colchón, sino, probablemente, en depósitos realizados en entidades financieras. Pero si esto es así, la idea es que los banqueros se animen a prestar a 10 o 15 años sin vivir con el “Jesús” en la boca cada 30 días, pendientes de la renovación de los plazos fijos. Digresión: desde que se crearon, hace varios siglos, los bancos transformaron los depósitos a corto plazo en préstamos a no tan corto plazo, esquema que funciona excepto en las corridas bancarias.

Propuesta complementaria a todo esto. Que la Anses se desprenda paulatinamente de sus tenencias de acciones de empresas privadas y aplique los fondos al otorgamiento de créditos hipotecarios. Las AFJP tenían, dentro de sus carteras, acciones de empresas privadas, pero no podían meterse en su gestión; solo podían venderlas.

La estatización de las AFJP creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, un impactante nombre para una fantasía. Porque desde entonces el sistema jubilatorio es de reparto, suplementado por recursos del Estado Nacional.

Pero de repente la Anses se juntó con, digamos, 20% de las acciones de las empresas que las AFJP tenían en cartera, y no solo no las vendieron, sino que, ¡contrariando el espíritu con el cual fueron creadas las AFJP!, enviaron representantes del Estado para que integraran los directorios de las referidas empresas. Para enseñarles a la familia Rocca a fabricar y vender caños sin costura, a Eduardo Eurnekian a administrar aeropuertos, etc. Otra iniciativa maravillosa de los K.

¿Qué tal, aprovechando la buena idea que motivó estas líneas, que la Anses se desprenda de las tenencias de acciones privadas y, sobre todo, de personajes que integran los directorios de dichas empresas?