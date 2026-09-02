El vicepresidente de la UIA criticó duramente al Gobierno: “No conocen lo que es el país ni la industria”

En el marco de la celebración del Día de la Industria, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, se refirió a la situación de la industria en la Argentina, consideró que están pasando por un momento “difícil” y apuntó contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, a quienes acusó de “no conocer el país”.

“Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es la industria, no tiene idea. Estamos manejados por Rivadavia II. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, deslizó este miércoles en alusión al titular del Palacio de Hacienda.

Y, sin nombrarlo de forma directa, redobló la apuesta: “Sí debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron en un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeudó. ¿Por qué no usará lo mismo que usa para él para nuestro país?”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) la semana pasada

En diálogo con El Destape, el industrial reiteró que la industria manufacturera en su conjunto “está pasando por un momento muy difícil”. “No hay políticas dedicadas a la industria, sino que se hacen políticas de desindustrialización. No puede haber industria si no tenés escuelas técnicas, universidades, Conicet, INTI, mercado interno… Cuando uno ve el futuro de la industria, la situación es muy precaria", consideró.

“Hay sectores en los que este Gobierno está apostando muy fuerte, el tema de la minería, energía y el petróleo. Esos sectores son los que en los distintos gráficos van levantando, pero la industria manufacturera en su conjunto está en una situación muy muy difícil”, reiteró.

Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA Gentileza

Moretti, integrante de la Federación Industrial de Santa Fe y dedicado al rubro de plásticos y químicos, aseguró también que el sector atraviesa una dura crisis que llevó a que muchas empresas del rubro tuvieran que cerrar en el último tiempo. “Está pasando, lo vamos viendo constantemente, el cierre de empresas. Y no se recupera en el corto plazo todo lo que se cierra”, lamentó, y recalcó: “La recuperación no es automática”.

El ministro de Economía, Luis Caputo EMILIANO LASALVIA - AFP

En este marco, adelantó que la UIA comenzó a dialogar con los sectores de los trabajadores para ver “cómo salir de esto”. “El tema es muy difícil, hay que ir buscando ejemplos para mostrar lo que queremos decir. El Estado no sirve para nada si le preguntás a cualquier chico joven y es muy complicado explicarles para que interpreten la importancia de tener un Estado”, subrayó.

“Es algo que también pasa en el sector del trabajo; hay grandes reclamos para que sean diferentes las actitudes que toman los gremialistas. Pasa en el periodismo también... Está aletargado... La Argentina compró esto del déficit fiscal cero, no saben lo que es, pero están todos con eso”, cuestionó y siguió: “Nosotros hace diez días hicimos acá en Rosario una mesa de diálogo con la CGT, los gremios y los trabajadores para dialogar y mostrar cuál es la respuesta de la industria y por qué es importante su valor agregado”.

Y cerró: “Quiero saber si este modelo de precarización del trabajo puede contener a 45 millones de personas, esa es la gran discusión. En este modelo hay 25 millones de habitantes que estamos afuera”.