Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 1° de septiembre, minuto a minuto
La divisa oficial opera a $1530 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotiza a $1555 para esa operación; qué pasa con el MEP y el CCL
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1485,00Venta$1535,00
Dólar blue
Compra$1508,35Venta$1555,00
Dólar tarjeta
Venta$1995,50
Dólar CCL
Venta$1596,05
Dólar MEP
Venta$1535,52
Dólar mayorista
Venta$1508,50
Euro
Compra$1740,00Venta$1800,00
El dólar minorista se comercializa a $1530 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1555 para la misma operación. A cuánto llega el riesgo país.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy
La divisa minorista se mantiene estable en la apertura de la jornada cambiaria de este martes. El dólar oficial figura a $1480 para la compra y $1530 para la venta en el Banco Nación.
¿A qué hora abre el dólar?
Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$2460,99. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1480 para la compra y $1530 para la venta.
- 1
- 2
Hospital Garrahan: el Gobierno desvinculó a una gremialista por “no ocupar su puesto de trabajo″
- 3
El padre argentino que denunció a su exesposa brasileña logró regresar al país con sus dos hijos
- 4
El exvacunatorio de Pilar: cruce sobre el destino de los insumos sanitarios abandonados y retirados en el allanamiento