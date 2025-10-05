Ansiedad por más detalles sobre el salvataje de Estados Unidos

Una serie de posteos de Scott Bessent y un encuentro entre Javier Milei y el equipo económico con Donald Trump lograron modificar la adversa dinámica local temporalmente. No obstante, la euforia se fue diluyendo y el mercado ya exige más que solo posteos. Quiere definiciones sobre el tipo de financiamiento, el monto y las potenciales condiciones. En este sentido, el Secretario del Tesoro norteamericano mencionó en una entrevista de CNBC que se estaría negociando únicamente una línea de swap, lo que pone en tela de juicio el whatever it takes.

Regresó la brecha cambiaria

Luego de la dura derrota sufrida por el oficialismo en las elecciones de PBA, el mercado comenzó a descontar que el regreso al mercado de crédito no es tan probable. Por eso, para que el Tesoro mantenga su deuda performing, deberá adquirir dólares en el mercado, lo que presionará su precio. Para contener las compras masivas a un precio que el mercado hoy considera barato, el oficialismo decidió modificar la normativa del BCRA. Ello generó que el minorista no pueda arbitrar el dólar oficial con los financieros, derivando en el regreso de la brecha.

La Libertad Avanza perdió fuerza en el interior

El Índice de Confianza del Gobierno suele ser un buen predictor del resultado del oficialismo en las elecciones. Por ello, los dos últimos registros fueron una mala señal para La Libertad Avanza. En agosto mostró un marcado desencanto en PBA, anticipando lo que serían las elecciones provinciales. Ahora el de septiembre mostró una caída del 10,9% en el interior, que es de donde se espera que provenga el mayor apoyo a Javier Milei. Con menos de un mes por delante para sufragar, el mercado teme una mala elección del oficialismo. Aun así, el nivel actual del ICG predice que recibirá cerca del 39% de los votos.

La política pesa tanto como la economía

En un contexto en el cual el oficialismo no tuvo el apoyo esperado en PBA y el ICG registró dos meses consecutivos de fuertes caídas (-20,8% en conjunto), el gobierno de Milei parece haber quedado aislado y expuesto. Al no haberse aliado a los gobernadores, estos tienen incentivos para capitalizar la debilidad de cara a octubre. Así, la oposición más dura busca lastimar al gobierno en ambas cámaras. En este escenario, el mercado busca una señal política además de respuestas económicas. Por ello, el acercamiento con Mauricio Macri fue bien recibido, aunque por ahora es insuficiente.

El autor es Corporate Credit Team Leader de PPI