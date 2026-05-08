La argentina que ayudó a más de 50.000 emprendedores de la región llegó a la Feria del Libro

Una madrina es alguien que acompaña y permanece cerca; una persona clave en la vida de otros, que no sustituye a la hora de tomar decisiones o de actuar, pero que con su apoyo constante abre oportunidades y anima a los demás a desplegar todo su potencial. Ese título define a Silvia Torres Carbonell, empresaria argentina que ha impulsado a más de 50.000 emprendedores a lo largo de su vida. Con el libro La madrina de los emprendedores, presentado este miércoles en la Feria del Libro, la editorial LID ha querido reconocer su aporte al ecosistema emprendedor argentino y de la región.

La publicación, escrita por Patricia Debeljuh, directora del Centro Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School de la Universidad Austral, con la colaboración de María Josefina Lanzi, periodista del diario LA NACOIN, y presentado este miércoles 6 de mayo en la Feria, hace un recorrido extenso por el camino de esta hacedora: desde sus orígenes familiares, que marcaron su sello indeleble a la hora de crear empresas -el crear futuro, emprender siempre anclada en valores- hasta los últimos proyectos que ha impulsado.

Gracias a las más de 40 entrevistas realizadas, las autoras logran pintar una biografía completa de su protagonista, en un libro que constituye el primero de una colección en el que la editorial buscará iluminar figuras que colaboraron con el país en la generación de empleo y en la resolución de problemas. “Nos parecía fundamental empezar con una figura con la de Silvia, que es madrina ese ecosistema”, detallan María Laura Caruso y Lía Sottanis, de la editorial LID.

El libro "La madrina de los emprendedores" fue presentado este miércoles 6 de mayo en la Feria del Libro LID

Presentación del libro "La madrina de los emprendedores" LID

“Abuela, hoy vamos a jugar a crear empresas”. Con esta anécdota cargada de ternura inicia la presentación del libro de la biografía de la argentina que ha hecho una enorme contribución al ecosistema emprendedor y empresarial. Su historia familiar abre esas páginas, ya que, como ha dicho la protagonista en numerosas ocasiones: “La familia y los hijos son el mejor emprendimiento que podemos tener”.

El libro continúa ahondando en la propia experiencia de Torres Carbonell en el mundo emprendedor: su trabajo en Villa Alpina, una empresa envasadora y distribuidora de agua mineral y de dispensadores con dos temperaturas, que tenía como clientes jugadores del mundo corporativo de alto nivel, como IBM o Citibank, y también casas de familia y pequeños negocios. Los testimonios de personas que trabajaron junto a ella en este lugar, hace más de 30 años, emocionan a cualquier lector. “Fue el inicio de mi carrera laboral de alguna forma, porque venía de estar en trabajos sueltos, con un currículum muy bajo, y Silvia me dio la oportunidad de emprender mi futuro laboral. Es algo que siempre le voy a agradecer”, recuerda Jorge Piñeiro en el libro, que la conoce hace más de tres décadas.

En 1999, su hermano Alejandro Sioli le dijo unas palabras que marcarían el resto de su trayectoria: “Vos tenés que venir al IAE, pero a trabajar”. Ese fue el inicio de una aventura, que abriría puertas a diversos proyectos en la vida de Silvia, en los que se cruzaría con miles y miles de emprendedores, a quienes abriría oportunidades, acompañaría en sus procesos y dejaría huella.

Silvia Torres Carbonell junto a su hermano Alejandro, en la presentación de "La madrina de los emprendedores" LID

Entre estos proyectos se encuentra el conocido programa NAVES, que, tal como describen las autoras en el libro, se trata del “proyecto más emblemático, el que resume su misión de formar y acompañar emprendedores, y el que mejor expresa su identidad y propósito”. NAVES, que por sus siglas significa “nuevas aventuras empresariales”, conforma un programa de formación y entrenamiento, que termina con una competencia de planes de negocio. De esta forma, Silvia logró generar “un espacio diseñado para que las ideas emprendedoras dejaran de ser intuiciones dispersas y pudieran convertirse en proyectos sustentables, con estructura, método y verdadera ambición de crecimiento”.

El acompañamiento de Silvia en cada uno de los proyectos que pasó por NAVES se deja ver en las historias de los más de 40 entrevistados que se encuentran en el libro. “Nos tomó como sus hijos, pero nos dio más que clases, nos regaló una amistad muy preciosa”, recuerda Pamela Scheurer, fundadora de Nubimetrics, una plataforma de big data y business intelligence que brinda información a pequeñas, medianas y grandes empresas que operan en comercio electrónico. La compañía, que apenas era una semilla cuando aterrizó en el IAE, hoy cuenta con inversores del calibre de Mercado Libre y clientes como Samsung, Natura, Quilmes, Fiat o Disney. Scheurer señala también las primeras palabras que escuchó de Silvia, que marcaron su camino en el mundo empresarial y que hoy son una marca registrada de Silvia: “Acá nos importa enseñarles a ustedes a emprender con valores; de acá tienen que surgir empresarios honestos, transparentes, que aporten a la economía del país, que quieran generar trabajo”.

Su contribución al mundo emprendedor también estuvo muy vinculado con la integración de las mujeres en este ecosistema. En ese sentido, WISE es otra importante iniciativa que impulsó Silvia, un programa dirigido a estudiantes o graduadas de carreras universitarias de áreas STEM, que busca que haya más mujeres formadas en temas de empresa, mayor cantidad de proyectos liderados por ellas y nuevos espacios donde el conocimiento se traduzca en impacto. Los números recogidos en el libro dejan ver el impacto de esta iniciativa: WISE ha capacitado a más de 16.000 mujeres en áreas STEM de Latinoamérica, se realizaron 12 concursos de proyectos en los países que forman parte de la red, con la participación de 858 emprendedoras y más de 2600 mujeres graduadas del programa.

El libro "La madrina de los emprendedores" en la Feria del Libro 2026

Aunque las vetas de la protagonista del libro no se agotan en el mundo emprendedor: contribuyó a la política y al ámbito público, entre muchas otras iniciativas, con la fundación del partido vecinal “Agrupación Política Municipal ConVocación por San Isidro”, junto a otros matrimonios amigos, el 21 de abril de 2001.

Además, una de sus grandes huellas se deja ver en sus proyectos solidarios, más concretamente en la Fundación Ruta 40, una organización que adopta el nombre justamente por esta conocida ruta argentina, que recorre el país de norte a sur, paralela a la cordillera de los Andes. “La Ruta 40 es la columna vertebral de la Argentina, y la educación es la columna vertebral de cada persona. Así como sin columna vertebral, una persona no puede levantarse, erguirse, dar un paso, caminar, correr y saltar, sin educación, es imposible mirar —y mucho menos transitar— el futuro. Porque sin educación no se puede sostener la vida: no es posible avanzar", explica Torres Carbonell en el libro.

El libro La madrina de los emprendedores fue reconocido con el Premio LID de Biografía Empresarial, un galardón que, tal como señala la nota de Directivos y Empresas, la elección de una figura como Silvia Torres Carbonell refuerza una idea clave: “El emprendimiento no es solo una cuestión individual, sino un proceso colectivo en el que intervienen mentores, instituciones y redes de apoyo. Además, el reconocimiento pone en valor el papel de las mujeres en el liderazgo empresarial, un ámbito en el que, pese a los avances, todavía persisten brechas significativas”.