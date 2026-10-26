Antes de la visita del Papa, empresarios cristianos llamaron a construir “una sociedad justa, con paz y fraternidad entre nosotros”

Más de 150 jóvenes profesionales, empresarios, emprendedores y ejecutivos del empresariado y jóvenes profesionales católicos se reunieron para la 35° Jornada Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) Joven, en el Colegio San Pablo en la Ciudad de Buenos Aires.

Bajo el lema “Testigos, ¿Y si estamos llamados a algo más grande?”, en el encuentro se reflexionó “sobre cómo integrar la vida profesional y la vocación de familia frente a los desafíos de un contexto atravesado por profundos cambios culturales y tecnológicos”.

“Vivimos en un mundo convulsionado en el que parece que la tecnología va avanzando con todo y mucha gente pierde de vista a las personas”, dijo el presidente de la ACDE, Víctor Valle, en el cierre del evento donde llamó a construir “una sociedad justa, con paz y fraternidad entre nosotros”.

Víctor Valle, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa Gentileza

Al respecto, Joaquín Carrera, titular de esta edición, invitó a “parar la pelota, buscar el sentido a lo que hacemos y ser testigos del mundo en que vivimos. Un mundo en el que con tanta tecnología es necesario volver a mirar el horizonte”.

En la apertura del encuentro, Ana Pico, directora ejecutiva de ACDE, destacó: “Queremos sostener a lo largo del tiempo los valores que nos orientan y no es un detalle que esta Jornada cumpla 35 años desde su primera edición”.

En esa línea, la presidenta de ACDE Joven, Camila Vigilante, llamó a los jóvenes presentes a “ser luz y sal de nuestras vidas y no pasar desapercibidos”.

El programa del sábado pasado contó con “charlas y testimonios de referentes del mundo empresarial, el ámbito público, la espiritualidad, el arte y otras disciplinas”.

El padre Elías Duff, especialista en Teología del Cuerpo de Juan Pablo II, abrió: “Todos tenemos una búsqueda de sentido, que es una búsqueda de amor y plenitud que nos acompaña durante toda la vida. Estamos llamados a hacer mucho bien en el mundo laboral y familiar si conocemos el profundo amor infinito de Dios”.

Luego, Aylén Junquet, psicóloga y especialista en desarrollo personal, recordó: “Enrique Shaw —quien será proclamado beato—, que es un ejemplo para todos nosotros, dijo que los bienes nos fueron dados para que los administremos teniendo en cuenta a los demás y esto tiene que ver con vivir para lo que fuimos creados”.

El padre Cristián Cabrini, de la Diócesis de San Isidro, subrayó: “Tiene salud quien tiene conciencia de que su vida tiene sentido, quien tiene un horizonte. El trabajo es una oportunidad de crecimiento, no solo para mí, sino también para los demás”.

Durante el panel “¿Mi billetera refleja lo que digo creer?”, Felipe Ballester Molina, emprendedor y creador de contenido, recomendó: “Tenemos que buscar el sentido para todo lo que hacemos, para no caer en el falso infinito del éxito. Hablemos de nuestros negocios, de nuestros emprendimientos y no tengamos miedo de hablar de Dios, que si Él lo quiere, prosperarán”.

Bárbara Harteneck, directora ejecutiva de We Invest Latam, puntualizó en esa charla que “el dinero es un amplificador y un facilitador, entonces tenemos que pensar qué intención le ponemos a ese dinero: cómo lo ganamos y cómo lo compartimos”.

También participó de la jornada el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Mraida. “Vale la pena tener una vida transparente y tener una ética de trabajo, es lo mínimo que podemos pedirle a alguien que administra fondos públicos”, destacó el funcionario.

Por su parte, Felicitas Castrillón, SVP Communications and Publicity de The Walt Disney Company LatAm, reflexionó: “Hoy está mal visto por la sociedad ser padres y es un gran error, porque nos terminamos fagocitando entre nosotros“. Y dijo a los jóvenes presentes: “Sean protagonistas, en conjunto con los demás porque nunca se llega solos y sepan que siempre Dios tiene un plan para ustedes.”

En ese marco, durante el segmento “Familia y profesión: partes de un mismo proyecto de vida”, el matrimonio conformado por la bioingeniera e investigadora del CONICET, Valeria Scardino, y el broker inmobiliario Arturo Mallmann, contaron: “A veces cuesta comprenderlo, pero Dios y la familia van primero y el trabajo está al servicio de ellos”.

Más tarde, Luis Guastini, director regional de Manpower Group para Argentina, Uruguay y Paraguay, planteó: “Muchas veces olvidamos hablar de la providencia, que es aprender a confiar en lo que Dios va marcando para nosotros en nuestras vidas. Es difícil, pero hay que aprender a entenderlo tanto en los momentos buenos como en los malos”.

La jornada finalizó con el espacio “El envío: llamados a transformar hoy”, que consistió en una reflexión final por Ignacio Martino, parte del equipo organizador del evento, con el acompañamiento musical del cantante Valentino Rossi.