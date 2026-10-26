El papa León XIV confirmó que viene a la Argentina: “Me llena de alegría regresar al continente”
Con un mensaje en X, el Sumo Pontífice ratificó el viaje; sus médicos confirman que “la recuperación sigue avanzando”
- 3 minutos de lectura'
ROMA.- El papa León XIV confirmó este lunes que viajará a la Argentina, Uruguay y Perú, tal como se había estipulado previo a la intervención quirúrgica a la que fue sometido por un cáncer de pulmón.
“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, escribió el Papa en un posteo difundido en X, y agregó: “Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”.
El presidente Javier Milei compartió el posteo del Papa y celebró la noticia. “¡Alegría enorme!”, escribió en X.
ALEGRÍA ENORME...!!! https://t.co/iqi4tMtveW— Javier Milei (@JMilei) October 26, 2026
La Oficina de Prensa de la Santa Sede, en tanto, confirmó que “la recuperación del Santo Padre continúa, de acuerdo con las valoraciones positivas comunicadas por el equipo médico que lo atiende”, indicaron desde el Vaticano.
Desde su operación, el Sumo Pontífice retomó gradualmente sus actividades, adaptándolas en consulta diaria con sus médicos “para dar prioridad a su recuperación”. “El Santo Padre expresa su profunda gratitud por las oraciones y las muestras de afecto recibidas de todas partes del mundo, así como por la dedicada atención de los profesionales sanitarios que lo han acompañado durante su recuperación”, indicaron en un comunicado.
Teniendo en cuenta su situación clínica actual, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados, los médicos consideraron que no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina. “El Papa sigue las recomendaciones médicas con gran esmero y diligencia, y con la firme determinación de continuar sirviendo a la Iglesia”, reforzaron.
El viaje del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre de 2026, se desarrollará conforme al programa publicado anteriormente.
El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, celebró la confirmación de la visita del Papa y aseguró que la provincia lo espera “con los brazos abiertos”. “Para compartir este encuentro histórico e inolvidable y renovar juntos el compromiso de construir una sociedad más unida y solidaria”, escribió en su cuenta de la red social X.
“Nuestra provincia se está preparando para recibirte”, añadió.
Córdoba te espera con los brazos abiertos, #PapaLeón, para compartir este encuentro histórico e inolvidable y renovar juntos el compromiso de construir una sociedad más unida y solidaria.— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) October 26, 2026
Nuestra provincia se está preparando para recibirte, @Pontifex_es. https://t.co/dDZkTqAQmM
La operación del Papa
León XIV fue sometido a una intervención quirúrgica hace dos semanas tras confirmarse que tenía un cáncer de pulmón. Luego de la cirugía, los informes histológicos definitivos y los análisis de biología molecular del tejido extraído indicaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. “Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional”, informaron.
El dato generó un enorme alivio en el Vaticano y en el mundo, donde se aguardaba ansiosamente este resultado, que eliminó la incertidumbre que reinaba en cuanto a si iba a poder realmente realizar el viaje.
Consultada por LA NACION, la doctora Annalisa Bilotta, del hospital Salvator Mundi International de esta capital, explicó que los resultados histológicos dejaron en claro que “los médicos lograron extirpar el cáncer en una fase muy temprana”.
El cronograma de la visita
Domingo 8 de noviembre
|Horario
|Actividad
16.30
Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery)
17.00
Visita al Monumento General San Martín
17.20
Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada
17.50
Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación
18.30
Visita al Palacio Libertad
Lunes 9 de noviembre
|Horario
|Actividad
09.15
Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole
11.30
Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo
16.10
Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales
17.30
Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín
18.45
Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana
19.45
Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal
Martes 10 de noviembre
|Horario
|Actividad
07.30
Vuelo con destino a la provincia de Córdoba
09.00
Arribo a la provincia de Córdoba
10.00
Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar
15.15
Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
16.55
Retorno a Buenos Aires
18.10
Llegada a Buenos Aires
20.15
Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles
Miércoles 11 de noviembre
|Horario
|Actividad
08.00
Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
10.00
Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
13.30
Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
14.00
Vuelo hacia Lima, Perú
- 1
- 2
Elecciones en Serbia: Vucic reconoció la derrota ante un movimiento estudiantil tras 14 años en el poder
- 3
María Corina Machado regresó a Venezuela tras casi un año afuera del país: “Estoy aquí, con ustedes”
- 4
¿Quién va ganando las elecciones en Brasil? Así miden las encuestas entre Lula y Flavio Bolsonaro hoy, domingo 25 de octubre