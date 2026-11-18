Durante años, cada vez que los precios internacionales de la energía se disparaban, la noticia era mala para la Argentina. El país necesitaba importar combustibles para abastecer su demanda, la factura se inflaba y la cuenta terminaba en el Banco Central, que debía desprenderse de sus dólares. Este año, con el petróleo, el oro y el litio en niveles altos, la ecuación se dio vuelta.

Dos sectores se encaminan a cerrar 2026 con récords históricos. La minería podría exportar cerca de US$10.000 millones y la producción de petróleo está a punto de alcanzar el millón de barriles diarios . Ambos se benefician del ciclo de precios internacionales, pero esta vez encuentran al país en condiciones de acelerar la producción y convertir esa oportunidad en divisas.

“Partimos de una producción de alrededor de 500.000 barriles diarios y vamos a llegar al millón”, dijo María Tettamanti, secretaria de Energía, durante el Marval Legal Forecast 2027, el encuentro que organiza el estudio jurídico Marval O’Farrell Mairal. La funcionaria remarcó que en septiembre la producción ya superó los 970.000 barriles por día. Como la capacidad de refinación local ronda los 500.000 barriles, todo lo que se produce por encima de ese volumen se exporta y se transforma en dólares.

El efecto se ve en la balanza comercial energética, que durante décadas fue deficitaria. En 2014, el rojo llegó a casi US$8000 millones; este año, según Tettamanti, el sector cerrará con un superávit de US$11.000 millones. La funcionaria lo atribuyó a la desregulación y al respeto de los marcos legales, y destacó que, en medio del shock externo por la guerra —que encareció el crudo y todos sus derivados—, el Gobierno sostuvo la libertad de precios y de exportación.

Luis Lucero, secretario de Minería, estimó que las exportaciones del sector podrían acercarse este año a US$10.000 millones

“La confianza de los inversores y del sector privado es fundamental. Las reglas se respetan, los contratos se cumplen y los resultados se reflejan en la producción y las exportaciones”, dijo.

Lo mismo ocurrió con las tarifas de gas y electricidad, señaló, cuyas fórmulas de actualización se aplicaron pese al salto inflacionario que provocó la guerra. El desafío pendiente es rearmar el mercado mayorista de gas para que productores y compradores firmen contratos de largo plazo cuando termine el Plan Gas, en 2028, que el Gobierno no piensa renovar.

El turno de la minería

En la minería, el salto también es de magnitud. Entre enero y septiembre, las exportaciones del sector sumaron US$6723 millones, un récord para ese período, según la Secretaría de Minería. El monto es 59,3% superior al del mismo lapso de 2025 y ya supera en 11% lo exportado en todo el año pasado, cuando las ventas al exterior alcanzaron US$6074 millones. La minería explicó el 8,8% de las exportaciones totales del país.

“Si no llegamos a los US$10.000 millones de exportaciones este año, vamos a estar cerca”, dijo Luis Lucero, secretario de Minería, en el mismo foro. Los precios ayudan. La onza de oro cotiza en US$4100 —llegó a US$5000 a comienzos de año— y la de plata, en US$57, tras haber tocado los US$92. El carbonato de litio pasó de US$8000 la tonelada en 2025 a US$23.000 en mayo, y hoy ronda los US$14.400.

María Tettamanti, secretaria de Energía, durante el Marval Legal Forecast 2027, organizado por Marval O’Farrell Mairal

“Estamos en un ciclo de precios altos y se ve en la práctica”, señaló el funcionario, que mencionó el caso de una mina de Santa Cruz que había cerrado hace unos años y fue adquirida para ser rehabilitada.

Para Lucero, la base es una geología “extraordinaria, básicamente inexplorada”, a la que se sumaron un cambio en las condiciones macroeconómicas, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) —que, según dijo, los inversores extranjeros definen como un game changer— y la modificación de la ley de Glaciares. “Es un lugar común mirar a Chile y ver que exporta US$60.000 millones al año. Nosotros, apenas US$6000 millones, y nada de eso es cobre”, comparó.

El cobre es la gran apuesta. Chile produce entre 5,5 y 5,6 millones de toneladas anuales y Perú, 2,7 millones. “Aspiramos a ser un buen player con 1,7 millones de toneladas anuales”, dijo Lucero. Cuatro proyectos cupríferos ya fueron aprobados en el RIGI, con inversiones por US$19.694 millones.

Gustavo Giay, presidente de Marval O’Farrell Mairal, advirtió que el potencial no garantiza el crecimiento. “Necesitamos sostener el equilibrio macroeconómico, respetar los contratos, garantizar la seguridad jurídica, dar previsibilidad a los inversores y mantener una economía abierta e integrada al mundo. En definitiva, necesitamos institucionalizar el crecimiento para que de una vez por todas se convierta en desarrollo”, concluyó.