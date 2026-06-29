Anticipan que la mora crediticia siguió creciendo en mayo y tocó un nuevo récord

Los porcentajes de impago en los créditos concedidos por bancos y entidades no financieras habrían vuelto a crecer en mayo pasado hasta alcanzar, entre familias e individuos, un nuevo récord en 24 años.

Aunque el dato oficial se conocerá recién el 24 de julio, cuando el Banco Central (BCRA) publique su Informe sobre Bancos con cifras consolidadas al cierre de mayo, el relevamiento mensual que realiza la consultora 1816, a partir del procesamiento de datos de la Central de Deudores (Cendeu) de esa entidad, le permitió afirmar que, en el quinto mes del año, y de manera previsible, "una vez más subió la irregularidad del crédito de las entidades financieras“. Se considera morosa toda deuda con un atraso de 90 días o más en sus pagos, es decir, la clasificada desde “Situación 3” en adelante.

Otra desmejora generalizada Compumar

Antes de presentar los datos, la consultora aclaró que el BCRA “actualiza más de una vez la información de la Cendeu, razón por la cual el número definitivo de mora de mayo puede modificarse marginalmente respecto de lo mencionado en este informe”, algo que, según señaló, no ocurrió con la estimación correspondiente a abril.

De acuerdo con el informe elaborado por la consultora que dirigen los economistas Adrián Rozanski, Mariano Skladnik y Martín Defilippo, la irregularidad en la cartera de créditos bancarios destinada a familias aumentó del 12,1% en abril al 12,7% en mayo. En el segmento de empresas, la mora pasó del 3,3% al 3,5%, mientras que la mora total del crédito al sector privado avanzó del 7,3% al 7,7% del stock financiado.

Problema muy generalizado Compumar

“En el caso puntual del crédito a hogares, la de mayo fue la decimonovena suba mensual consecutiva de la mora, que no deja de marcar nuevos récords. Hay que recordar que era de apenas 2,5% en octubre de 2024, por lo que se multiplicó por más de cinco en apenas 19 meses, algo sin antecedentes desde la salida de la Convertibilidad“, subrayaron.

Además, destacaron que la morosidad siguió aumentando en la amplia mayoría de las entidades financieras. “De las 30 entidades más grandes en términos de préstamos a familias, calculamos que en 26 la mora subió en mayo respecto de abril", sostuvieron.

Con crédito estancado Compumar

El informe también señaló que el nivel de impagos en los préstamos otorgados por entidades no financieras —como las tarjetas emitidas por cadenas comerciales— alcanzó el 32,2% en mayo, cuando era inferior al 10% hace un año y medio.

El trabajo agregó que, si bien la morosidad entre los individuos es elevada en todos los segmentos etarios, el deterioro es mucho más marcado entre los más jóvenes. “Según nuestros cálculos, casi el 40% de los menores de 35 años con créditos vigentes —ya sea con entidades financieras o no financieras— tiene al menos un préstamo irregular", remarcaron.

Y con los jóvenes como los más afectados Compumar

El informe recordó, además, que el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, pronosticó días atrás, en Córdoba, que "la mora ha tocado un pico en el segundo trimestre“, que está próximo a finalizar. Por eso, la consultora recomendó ”estar atentos a los datos de junio y julio“.

Sin embargo, advirtió que para que los índices de irregularidad dejen de crecer, “lo que tiene que ocurrir es que el saldo total de financiaciones aumente más —o caiga menos— que el saldo de los créditos en mora“.

En otras palabras, el crédito debería retomar una senda de expansión, algo que, en el caso de las financiaciones en pesos, no ocurrió en mayo y que, al menos según los últimos datos disponibles, tampoco estaría sucediendo durante junio.

En ese contexto, la consultora reiteró que, dadas las actuales condiciones y el desempeño de una economía que muestra dinamismo en sectores con baja demanda de empleo, consideró que "difícilmente el crédito a las familias vuelva a ser, de aquí a las elecciones del año próximo, un motor relevante de la actividad económica“, como ocurrió durante el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025. La razón, explicaron, es que más del 27% de las personas que tomaron préstamos dejaron de ser sujetos de crédito por haber caído en mora.