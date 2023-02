Polémica: Alberto Fernández entregó la casa número 85.000 e Iván Kerr le responde: “No hay manera de que sea real”

escuchar

Alberto Fernández entregó la vivienda número 85.000 en Paraná, Entre Ríos, desde el inicio de su mandato. En su discurso, el Jefe de Estado no dudó en comparar sus resultados con los logrados por el del Gobierno del expresidente Mauricio Macri y así mostrar la superioridad en su gestión: “Los cuatro años que me precedieron se construyeron 14.000 viviendas”.

Estas declaraciones no tardaron en despertar repercusiones de la oposición. El exsecretario de Vivienda de la Nación entre 2016 y 2019, Iván Kerr, afirmó que no se trata de una competencia por quién hizo más viviendas sino de impulsar la continuidad de un plan que trascienda gestiones para reducir el déficit habitacional.

“El enfoque no debería ser si hice más o menos que Macri sino que debería ser si tenés la oportunidad institucional de trazar una política de Estado que requiere atención como la del déficit habitacional, no va solo por la construcción de viviendas sino que va también por generar acceso al crédito, planes de urbanización, mejoramiento de los ya existentes, infraestructuras y construcción de viviendas nuevas como una parte del plan integral”, arremetió.

“Es maravilloso que el Estado se ocupe de darle casas dignas a quienes lo necesitan, el Estado debe estar presente para los problemas que el mercado no resuelve”, dijo el Presidente

Otros pasajes del discurso del presidente en Paraná

Lejos de este foco, el Presidente criticó que “los mercados no resuelven estos problemas, porque ninguna de estas casas se podrían haber construido con la lógica de mercado” y en cambio celebró que “es maravilloso que el Estado se ocupe de darle casas dignas a quienes lo necesitan, el Estado debe estar presente para los problemas que el mercado no resuelve”.

Pero Kerr cree que “es errado creer que el problema habitacional lo van a solucionar construyendo muchas viviendas de parte del Estado” ya que apunta que “ningún país del mundo, el Banco Mundial o el BID proponen que la solución sea poner al Estado como tutor de viviendas”. Por el contrario, definió que “el Estado tiene que generar recursos, un marco para que pueda promoverse la política de crédito hipotecario que es la solución para la clase media y mejorar las condiciones en las que vive el segmento de ingresos más bajos, teniendo en cuenta que -según los relevamientos- dos tercios del total del déficit es cualitativo”.

Bajo el planteo de acabar con la chicana para hacer foco en el conflicto habitacional, el también expresidente del programa Procrear brindó un panorama internacional de cómo otros países vecinos afrontan con éxito el flagelo. “Por ejemplo, en la región, Chile es el líder absoluto en cuanto al combate contra el déficit habitacional: vino Piñera, Bachelet, Piñera, Bachelet y ahora Boric y tienen continuidad en los programas; por eso son eficientes en el combate al déficit. Otro caso es el de Uruguay, donde se sancionó la ley que incentiva la construcción de viviendas en la gestión de Mujica, la mantuvo Tabaré Vázquez y ahora vino Lacalle Pou y la reforzó”, dijo en diálogo con LA NACION.

El presidente Alberto Fernández dijo que el gobierno de Mauricio Macri sólo había entregado 14.000 cuando en realidad fueron aproximadamente 40.000

Viviendas en tiempo y forma

Otro factor que mereció la atención del especialista fue la atribución de la entrega de viviendas del Gobierno de Fernández cuando en realidad sus construcciones se llevaron a cabo mayormente en gestiones pasadas. “Las viviendas que entregó en Paraná esta semana, se iniciaron en el año 2014 y tuvieron muchos inconvenientes para poder ejecutarse en tiempo y forma, que justifican que casi ocho años después recién se estén entregando las mismas”, señaló en un hilo de Twitter, y agregó: “El 70% de esas obras fue pagada durante los años 2015 a 2019, por lo que es falaz decir que las viviendas que entregó en Paraná fueron construidas en su gestión, en vez de reconocer que hay una continuidad administrativa del Estado”.

“La buena política institucional no partidaria tendría que reconocer el esfuerzo del Estado que con los recursos de todos los argentinos en los últimos años estuvo terminando estas viviendas, no si Macri hizo 14.000 y Fernández 85.000″, arremetió Kerr.

Números concretos

En cuanto a los números, el Exsecretario de Vivienda desafió que “es imposible que hayan construido 85.000 viviendas si todo el 2020 estuvieron parados con el ministerio a cargo de María Eugenia Bielsa quien salió a fin de año por el reclamo de la parálisis absoluta y teniendo en cuenta de que de 2021 a 2023 no te dan los plazos para hacer 85.000 viviendas, porque un proyecto de esa infraestructura con el plan Procrear en Paraná no lo hacés nunca en dos años”. Si bien aclaró que su intención no es competir por quién construyó más, ante la consulta de LA NACION rectificó que “en cuatro años hicimos 40.000 viviendas como se puede ver en el informe de gestión aún publicado que presenté como Secretario, no 14.000″.

El exsecretario de Vivienda de la Nación cree que "no hay ninguna manera de que la realización de 85.000 viviendas sea real" Ruben Paratore - Télam

Al comentar la relevancia de la puesta en valor de viviendas, Fernández dijo que “si no fuera por el Estado, estos argentinos hubieran tenido que recurrir a mecanismos como los créditos UVA”. Kerr analiza el estado crediticio del sector habitacional y observa que “estamos en el peor momento de los últimos 30 años”. En ese sentido, lo grafica al ponerlo en términos de participación del PBI: “Se encuentra en el 0,2%, muy por debajo del 1,6% de 2019 o del 4% en los años 90″, detalló y opinó que la creación de soluciones crediticias para los argentinos es parte de las medidas que deberían tomarse para solucionar el déficit habitacional.

En otro orden, el discurso de Fernández hizo hincapié en “que no haya un municipio en la Argentina que no reciba el auxilio que pide del Estado Nacional”, con lo que aclaró que su gestión no discrimina según el color político que tiña los distritos en los que se proyectan obras.

Sin embargo, Kerr observa que “el Plan Procrear está construyendo miles de viviendas en el municipio de Avellaneda, donde el actual intendente Jorge Ferraresi era el ministro a cargo de la cartera en Nación”, y lo contrasta con municipios donde gobierna la oposición: “Ninguno de esas obras se proyecta construir en el municipio vecino de Lanús, gobernado por Néstor Grindetti de Juntos por el Cambio, con similar población y déficit. Lo que determina que la asignación de recursos no obedece a una lógica objetiva sino a la discrecionalidad política”.