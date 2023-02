Aníbal Fernández reaccionó a los reclamos de Santa Fe por la inseguridad: “No tener conocimiento de lo que sucede es delicado”

escuchar

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, habló este jueves sobre la violencia desatada en Rosario, que en los últimos días tuvo capítulos que aumentaron la tensión, y afirmó que desde el Gobierno colaboran con la provincia, ante los reclamos lanzadas en las últimas horas tanto por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, como por el intendente de la ciudad Pablo Javkin.

Al día siguiente del despido del ahora exministro de Seguridad santafesino, Rubén Rimoldi, y ante la llegada de su reemplazo, Claudio Brilloni, Fernández se refirió a la crisis institucional desatada desde la puerta de su oficina, remarcó el apoyo que dan desde el Estado y dijo: “No tener conocimiento de lo que sucede es delicado. Hace 20 años que tienen complicaciones”.

En declaraciones a Cadena 3, el ministro de Seguridad sostuvo que “no es verdad” que no se vea un impacto positivo tras el envío de agentes de Gendarmería a Santa Fe, y al ser consultado sobre el reemplazo de Rimoldi por Brilloni señaló: “Es una provincia soberana que toma decisiones per sé y yo no tengo por qué hacer ninguna evaluación, independientemente del respeto que pueda tener (...) La posición asumida por la provincia es su visión política, es su conducción política y yo no tengo por qué opinar”.

Tras ello, se jactó de la ayuda ofrecida al distrito desde el Gobierno nacional. “Nosotros presentamos cuáles son las estadísticas y están publicadas en Twitter. Vayan y véanlas. En un año tuvimos más de 2077 detenidos financiados por las fuerzas federales, con lo cual nuestro trabajo es un trabajo muy profundo”, sentenció y agregó: “Pero no es el trabajo del policía, que lo tiene que hacer la provincia. Nosotros estamos atendiendo lo que los ministerios públicos nos vienen exigiendo y estamos trabajando en consecuencia”.

El gobierno Nacional no ha dejado de invertir fondos nacionales para ayudar a resolver el problema de la ciudad de Rosario que lleva 20 años. Los resultados están a la vista. No dejaremos de acompañar con soluciones, buscando revertir este presente que estremece. pic.twitter.com/aJ9noM7GYl — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) February 9, 2023

Con relación al tipo de tareas con las que el Ministerio de Seguridad colabora a nivel jurisdiccional, insistió: “En función de lo que los ministerios públicos tengan que hacer nosotros trabajamos. Hay casi 3500 personas dedicadas específicamente y lo estamos financiando desde el Estado nacional; no le hemos pedido un centavo a la provincia”.

Y cerró: “Estamos trabajando con lo que nos piden, a eso fuimos. Pusimos un nuevo escuadrón donde tenemos 2000 efectivos más los movimientos que tenemos de todos lados, que no son públicos porque no deben serlo. Seguiremos mirando cuál es la tarea y qué es lo que piensa disponer el nuevo ministro”.

Brilloni reclamó al Gobierno más logística de las fuerzas federales

En sus primeras declaraciones públicas tras asumir al frente de la cartera de Seguridad provincial, Brilloni aclaró que en este momento hay más efectivos comandados por el ministro Aníbal Fernández y desplegados en el territorio que antes, pero reclamó: “Desde ya que necesitamos más logística por parte de las fuerzas federales. Lo que constato en el territorio es los pocos medios de movilidad que tienen”.

En un sentido similar se expresó esta mañana el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien destacó que hay fuerzas federales en la provincia, pero no tienen un plan activo de abordaje de la delincuencia. Bajo el diagnóstico de que tampoco está desplegada la inteligencia criminal penitenciaria y de que esto se agrava con la falta de presencia policial en la calle, el mandatario radical planteó: “Móviles disponibles hay muy pocos, en algunas ocasiones 140 o 150 como techo, la mitad de lo que haría falta”.

Por otra parte, Brilloni se refirió a su decisión inicial de designar a Martín García como jefe de esa fuerza en la provincia. “Confío mucho en él. Tiene voz de mando, autoridad, es aceptado por su personal, ha conseguido tener legitimidad no solamente por algún nombramiento sino también por su peso propio y con entrenamiento”, indicó.

Omar Operotti le tomó juramento a Claudio Brilloni Prensa Gobernación de Santa Fe

En declaraciones a Canal 3 de Rosario, el ministro designado por Omar Perotti añadió: “El entrenamiento para mí es fundamental, la capacitación constante, la actualización sobre todo en materia de investigación criminal y conjugando adecuadamente las capacidades y potencialidades que tiene nuestra Policía, que son muchas. Es mucho lo que puede dar todavía [la Policía], estoy plenamente convencido de que trabajando en equipo con todas las áreas de gobierno y con la gente vamos a poder darlo”.

Dijo también que el gobernador le ordenó “desplegar toda la actividad operativa y de prevención”, y expresó que desde anoche ya trabajaba en un “plan de despliegue territorial” para los uniformados, como así también que pretendía colaborar con el Ministerio Público Fiscal y con la Justicia federal. “Tenemos claramente definidos cuáles son los puntos críticos que hay en la provincia en general, y en Rosario y en Santa Fe en particular”, remarcó el hombre que llega después del paso de Marcelo Sain, Jorge Lagna y Rimoldi por la cartera.

